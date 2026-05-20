ジャパン・フード・セレクション グランプリをトリプル受賞 「米の娘餃子」＆味噌漬け 横浜髙島屋で販売 実演で焼餃子も 山形物産展で5月27日より

ジャパン・フード・セレクション グランプリをトリプル受賞 「米の娘餃子」＆味噌漬け 横浜髙島屋で販売 実演で焼餃子も 山形物産展で5月27日より