創業50周年の明日香野が「マッスルゲート埼玉大会」に参加 2年ぶりの埼玉開催は過去最多で大盛況
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、和菓子を50年間お届けし続けている明日香野は、「マッスルゲート埼玉大会」（5/17・久喜総合文化会館）に参加。2年ぶりの開催となった大会で、和菓子を通じて「ちょっと食べる喜び」をお届けしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349810/images/bodyimage1】
マッスルゲートは、初心者からベテランまで幅広く参加できるボディコンテストシリーズです。全国各地で開催されており、各大会の成績上位者はシリーズ最高峰のゴールドジムジャパンカップに出場できます。
埼玉大会は2024年大会以来、2年ぶりの開催となりました。集客への不安をよそに、埼玉地区開催のマッスルゲートとして過去最多の集客を更新する盛況ぶりとなりました。
明日香野はプリン大福をお渡し。初めて明日香野の和菓子を受け取るという選手が多く、「大会後に食べます」「楽しみにしています」という声や「カーボアップのため、今から食べます」と競技前に口にする選手もいました。
大会に向けた調整方法は選手それぞれですが、すべての選手に和菓子を通して「ちょっと食べる喜び」を感じていただければ何より嬉しいです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349810/images/bodyimage2】
マッスルゲートは2017年に江ノ島で開催された「マッスルビーチ」を母体に発展し、現在は全国各地で開催されています。2020年10月からは日本ボディビル・フィットネス連盟（JBBF）のルールに沿った種目や形式で実施。コロナ禍を機に運営方法を見直し、各地のゴールドジムを拠点とすることで全国展開を実現しました。
明日香野は、ゴールドジムの企業理念「全ての人々に本当のフィットネスを」に共感し、大会に和菓子をお届けする「応援団」として参加を続けています。初心者も上級者も、無理なく続けられる日々のフィットネスにより健康になり、誰もが参加できる大会で自信をつけることができます。
この理念は、弊社の掲げるミッション『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』にも通じています。ほんの少し、でも毎日を「喜び」で満たしていくこと。その積み重ねが、日々の挑戦を支える力になると私たちは考えています。
明日香野は2023年に中期経営計画を策定し、「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げております。これからもこのような大会や地域のイベントを通じて、リアルなコミュニティを応援し、皆さまとの共創コミュニケーションを図ってまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349810/images/bodyimage3】
【大会概要】
大 会 ：マッスルゲート埼玉大会
主 催 ：株式会社THINKフィットネス
開催日 ：2026年5月17日（日）
開催地 ：久喜総合文化会館（埼玉県久喜市下早見140）
公式サイト：https://musclegate.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349810/images/bodyimage4】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #お届けし続け50年 #愛されて50年
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349810/images/bodyimage5】
配信元企業：明日香食品株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349810/images/bodyimage1】
マッスルゲートは、初心者からベテランまで幅広く参加できるボディコンテストシリーズです。全国各地で開催されており、各大会の成績上位者はシリーズ最高峰のゴールドジムジャパンカップに出場できます。
埼玉大会は2024年大会以来、2年ぶりの開催となりました。集客への不安をよそに、埼玉地区開催のマッスルゲートとして過去最多の集客を更新する盛況ぶりとなりました。
明日香野はプリン大福をお渡し。初めて明日香野の和菓子を受け取るという選手が多く、「大会後に食べます」「楽しみにしています」という声や「カーボアップのため、今から食べます」と競技前に口にする選手もいました。
大会に向けた調整方法は選手それぞれですが、すべての選手に和菓子を通して「ちょっと食べる喜び」を感じていただければ何より嬉しいです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349810/images/bodyimage2】
マッスルゲートは2017年に江ノ島で開催された「マッスルビーチ」を母体に発展し、現在は全国各地で開催されています。2020年10月からは日本ボディビル・フィットネス連盟（JBBF）のルールに沿った種目や形式で実施。コロナ禍を機に運営方法を見直し、各地のゴールドジムを拠点とすることで全国展開を実現しました。
明日香野は、ゴールドジムの企業理念「全ての人々に本当のフィットネスを」に共感し、大会に和菓子をお届けする「応援団」として参加を続けています。初心者も上級者も、無理なく続けられる日々のフィットネスにより健康になり、誰もが参加できる大会で自信をつけることができます。
この理念は、弊社の掲げるミッション『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』にも通じています。ほんの少し、でも毎日を「喜び」で満たしていくこと。その積み重ねが、日々の挑戦を支える力になると私たちは考えています。
明日香野は2023年に中期経営計画を策定し、「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げております。これからもこのような大会や地域のイベントを通じて、リアルなコミュニティを応援し、皆さまとの共創コミュニケーションを図ってまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349810/images/bodyimage3】
大 会 ：マッスルゲート埼玉大会
主 催 ：株式会社THINKフィットネス
開催日 ：2026年5月17日（日）
開催地 ：久喜総合文化会館（埼玉県久喜市下早見140）
公式サイト：https://musclegate.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349810/images/bodyimage4】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #お届けし続け50年 #愛されて50年
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349810/images/bodyimage5】
配信元企業：明日香食品株式会社
プレスリリース詳細へ