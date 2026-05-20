第20回東京NBC IPO大賞に､株式会社FUNDINNO (代表取締役CEO 柴原 祐喜 氏)
一般社団法人東京ニュービジネス協議会(略称:東京NBC､会長:青木正之Ubicomホールディングス代表取締役社長)は､第20回東京NBC IPO大賞の受賞者を株式会社FUNDINNOに決定しました｡
表彰式は､2026年6月26日(金) 13時45分より､シェラトン都ホテル東京(港区白金台)にて開催いたします｡また14時20分からは代表取締役CEO 柴原 祐喜 氏による受賞記念講演が行われます｡是非､ご参加ください｡
【第20回東京NBC IPO大賞 受賞者及び選考理由】
株式会社FUNDINNO 代表取締役CEO 柴原 祐喜 様
未上場企業と個人投資家をつなぐ日本初の株式投資型クラウドファンディングサービスを展開し､成長企業へ新たな資金循環を生み出す画期的な金融インフラを構築した株式会社FUNDINNO｡｢フェアに挑戦できる､未来を創る｡｣という理念のもと､従来の市場では資金調達の機会が限られていたスタートアップに対し､新たな飛躍の可能性を提示｡個人投資家が直接､挑戦者を支援できる仕組みを社会に定着させた功績は､日本のスタートアップエコシステムの発展において極めて大きな意義を持つものです｡
資本市場とスタートアップを結ぶ新たな架け橋として挑み続け､次代を担う企業を輩出するという志が形となり2025年､東証グロース市場への上場を果たされました｡そして同社が東京NBCアントレプレナー創出委員会による｢IPOスクール｣の受講企業として､初の上場を実現されたことは､当協議会にとって象徴的な出来事となりました｡その卓越した革新性と社会的意義､そして上場企業としてさらなる高みを目指す将来性を高く評価し､東京NBC IPO大賞に選出いたしました｡
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349641/images/bodyimage1】
【東京NBC IPO大賞とは】
東京ニュービジネス協議会は､創業経営者やベンチャースピリットを持つ経営者､約900名が集まり､会員が相互に啓発､交流､研鑽を図る場として多彩な委員会活動や勉強会を開催しています｡
IPO大賞は､全国で株式上場を果たした企業を対象とし､日本経済の新たな活性化に貢献する革新的なビジネスモデルを有するベンチャー企業を顕彰するものです｡事業の新規性･革新性､成長性に加え､創業者の挑戦や創業から上場までに至るまでの歩みにも着目し､事業と人物を総合的に評価のうえ決定しています｡
<選考委員会>一般社団法人東京ニュービジネス協議会 レジェンド経営者委員会
【IPO大賞・表彰式について】
IPO大賞の授与は東京NBCアワードの中の1つとして行われます。
<東京NBCアワード>
開催日時:2026年6月26日(金)13時45分~18時30分
会 場:シェラトン都ホテル東京 東京都港区白金台1-1-50
式 次 第
東京NBCアワード表彰式 13時45分~14時15分
第 8回経営者大賞 C Channel株式会社 代表取締役社長 森川 亮 様
第20回IPO大賞 株式会社FUNDINNO 様
東京NBC2025年度MVP 株式会社アシスト 代表取締役 西川 心二 様
IPO大賞授賞記念講演 14時20分~15時15分 株式会社FUNDINNO 様
経営者大賞授賞記念講演 15時30分~16時30分 C Channel株式会社 代表取締役社長 森川 亮 様
懇親会 17時~18時30分
【参加者申し込みフォーム】
https://x.gd/On5DO
本件に関する問い合わせ先:一般社団法人東京ニュービジネス協議会 内川･舘山･小澤
東京都港区赤坂7丁目1-16オーク赤坂 6階
TEL03-3584-6080
配信元企業：一般社団法人 東京ニュービジネス協議会
表彰式は､2026年6月26日(金) 13時45分より､シェラトン都ホテル東京(港区白金台)にて開催いたします｡また14時20分からは代表取締役CEO 柴原 祐喜 氏による受賞記念講演が行われます｡是非､ご参加ください｡
【第20回東京NBC IPO大賞 受賞者及び選考理由】
株式会社FUNDINNO 代表取締役CEO 柴原 祐喜 様
未上場企業と個人投資家をつなぐ日本初の株式投資型クラウドファンディングサービスを展開し､成長企業へ新たな資金循環を生み出す画期的な金融インフラを構築した株式会社FUNDINNO｡｢フェアに挑戦できる､未来を創る｡｣という理念のもと､従来の市場では資金調達の機会が限られていたスタートアップに対し､新たな飛躍の可能性を提示｡個人投資家が直接､挑戦者を支援できる仕組みを社会に定着させた功績は､日本のスタートアップエコシステムの発展において極めて大きな意義を持つものです｡
資本市場とスタートアップを結ぶ新たな架け橋として挑み続け､次代を担う企業を輩出するという志が形となり2025年､東証グロース市場への上場を果たされました｡そして同社が東京NBCアントレプレナー創出委員会による｢IPOスクール｣の受講企業として､初の上場を実現されたことは､当協議会にとって象徴的な出来事となりました｡その卓越した革新性と社会的意義､そして上場企業としてさらなる高みを目指す将来性を高く評価し､東京NBC IPO大賞に選出いたしました｡
【東京NBC IPO大賞とは】
東京ニュービジネス協議会は､創業経営者やベンチャースピリットを持つ経営者､約900名が集まり､会員が相互に啓発､交流､研鑽を図る場として多彩な委員会活動や勉強会を開催しています｡
IPO大賞は､全国で株式上場を果たした企業を対象とし､日本経済の新たな活性化に貢献する革新的なビジネスモデルを有するベンチャー企業を顕彰するものです｡事業の新規性･革新性､成長性に加え､創業者の挑戦や創業から上場までに至るまでの歩みにも着目し､事業と人物を総合的に評価のうえ決定しています｡
<選考委員会>一般社団法人東京ニュービジネス協議会 レジェンド経営者委員会
【IPO大賞・表彰式について】
IPO大賞の授与は東京NBCアワードの中の1つとして行われます。
<東京NBCアワード>
開催日時:2026年6月26日(金)13時45分~18時30分
会 場:シェラトン都ホテル東京 東京都港区白金台1-1-50
式 次 第
東京NBCアワード表彰式 13時45分~14時15分
第 8回経営者大賞 C Channel株式会社 代表取締役社長 森川 亮 様
第20回IPO大賞 株式会社FUNDINNO 様
東京NBC2025年度MVP 株式会社アシスト 代表取締役 西川 心二 様
IPO大賞授賞記念講演 14時20分~15時15分 株式会社FUNDINNO 様
経営者大賞授賞記念講演 15時30分~16時30分 C Channel株式会社 代表取締役社長 森川 亮 様
懇親会 17時~18時30分
【参加者申し込みフォーム】
https://x.gd/On5DO
本件に関する問い合わせ先:一般社団法人東京ニュービジネス協議会 内川･舘山･小澤
東京都港区赤坂7丁目1-16オーク赤坂 6階
TEL03-3584-6080
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