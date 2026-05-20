柔らかな言葉で「自分らしく生きること」をやさしく伝える絵本『あるくよ』5月20日発売
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349569/images/bodyimage1】
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『新刊あるくよ』を2026年5月20日に発売いたします。
色や自然、そして“感じること”を通して、子どもたちが自分のペースで世界と出会っていく――その時間の尊さを描く絵本です。
色鉛筆で丁寧に描かれた絵が温かく、大人の心にもそっと寄り添います。
忙しい日々のなかでふと立ち止まり、ご自身の「心のあり方」に気づくきっかけとなる一冊です。
親子で読み、感じたことを語り合う時間にもおすすめします。
ゆっくりでいい。
わたしは、わたしの道をあるく。
「いつも わたしは あるいているよ
つらいことが あってもね
かなしいことが あってもね」
少女はどこまでも歩いていきます。
「とおまわりを しながら、
ちかみちをしながら、
ときどき ゆっくり、ときどき はやく」
世界のさまざまな色を感じながら歩くと、
少しずつ見えてくるのは、「わたしの色」。
少女がたどり着くのは、どんな世界でしょうか。
感受性豊かな子どもたちに向けて、
自分のペースで進むことの大切さや、
自分らしさを大事にする心を育みます。
■対象年齢4歳くらい～
詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/36909/
■イベント情報
『あるくよ』原画展を京都で開催！
最終日には、作者による読み語り＋特別選曲の演奏会、人気店「ぎおん おはぎ 小多福」との限定コラボ和菓子もプレゼント。
兒玉季世 絵本原画展「あるくよ」
日時：2026年6月7日（日）～6月13日（土） 10:00 ～ 17:00
6月8日（月）は休館日のためお休み
会場： ロームシアター京都 パークプラザ3階 共通ロビー（京都府京都市左京区岡崎最勝寺町13）
入場料： 無料
期間中は著者が在廊予定です。
※最終日は出版記念 読み語り特別イベント
日時：2026年6月13日（土） 13:00 ～ 14:30（受付開始 12:40）、
会場：ロームシアター京都 パークプラザ1階 共通ロビー
参加費： 無料（予約不要）
プログラム：著者・兒玉季世による絵本の読み語り＆制作秘話、フルートとクラリネットによる特別演奏、サイン会
【著者プロフィール】
兒玉季世（こだまきよ）
島根県出身、京都府在住。
絵本作家・イラストレーター。
色鉛筆を中心に、自然や動物など、やさしさあふれる世界を描いている。
代表作に『おはぎ3しまい』（みらいパブリッシング）がある。
【書籍概要】
書名：あるくよ
著者：兒玉季世
発売日：2026年5月20日
価格：1540円(税込)
体裁：B5判 32ページ ハードカバー
ISBN：978-4-434-37897-3
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/443437897X
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349569/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『新刊あるくよ』を2026年5月20日に発売いたします。
色や自然、そして“感じること”を通して、子どもたちが自分のペースで世界と出会っていく――その時間の尊さを描く絵本です。
色鉛筆で丁寧に描かれた絵が温かく、大人の心にもそっと寄り添います。
忙しい日々のなかでふと立ち止まり、ご自身の「心のあり方」に気づくきっかけとなる一冊です。
親子で読み、感じたことを語り合う時間にもおすすめします。
ゆっくりでいい。
わたしは、わたしの道をあるく。
「いつも わたしは あるいているよ
つらいことが あってもね
かなしいことが あってもね」
少女はどこまでも歩いていきます。
「とおまわりを しながら、
ちかみちをしながら、
ときどき ゆっくり、ときどき はやく」
世界のさまざまな色を感じながら歩くと、
少しずつ見えてくるのは、「わたしの色」。
少女がたどり着くのは、どんな世界でしょうか。
感受性豊かな子どもたちに向けて、
自分のペースで進むことの大切さや、
自分らしさを大事にする心を育みます。
■対象年齢4歳くらい～
詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/36909/
『あるくよ』原画展を京都で開催！
最終日には、作者による読み語り＋特別選曲の演奏会、人気店「ぎおん おはぎ 小多福」との限定コラボ和菓子もプレゼント。
兒玉季世 絵本原画展「あるくよ」
日時：2026年6月7日（日）～6月13日（土） 10:00 ～ 17:00
6月8日（月）は休館日のためお休み
会場： ロームシアター京都 パークプラザ3階 共通ロビー（京都府京都市左京区岡崎最勝寺町13）
入場料： 無料
期間中は著者が在廊予定です。
※最終日は出版記念 読み語り特別イベント
日時：2026年6月13日（土） 13:00 ～ 14:30（受付開始 12:40）、
会場：ロームシアター京都 パークプラザ1階 共通ロビー
参加費： 無料（予約不要）
プログラム：著者・兒玉季世による絵本の読み語り＆制作秘話、フルートとクラリネットによる特別演奏、サイン会
【著者プロフィール】
兒玉季世（こだまきよ）
島根県出身、京都府在住。
絵本作家・イラストレーター。
色鉛筆を中心に、自然や動物など、やさしさあふれる世界を描いている。
代表作に『おはぎ3しまい』（みらいパブリッシング）がある。
【書籍概要】
書名：あるくよ
著者：兒玉季世
発売日：2026年5月20日
価格：1540円(税込)
体裁：B5判 32ページ ハードカバー
ISBN：978-4-434-37897-3
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/443437897X
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349569/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
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