自分サイズの起業でサードプレイスをつくれる専門スクール「DAYS GOOD START-UP SCHOOL」2027年4月、大阪にて開校。第1期生の募集を開始します。

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株式会社フードデザインラボ（所在地：大阪市北区、代表：野田貴之）は、2027年4月に「DAYS GOOD START-UP SCHOOL（以下、DGSS）」を開校します。カフェ、パティスリー、ダイニング、ゲストハウス--自分のお店や場所を持ちたい人のための学校です。食・空間・コミュニティなど、つくりたい場所に合わせて学部・専攻を選び、社会とゆるやかにつながりながら価値を生み出す「サードプレイスクリエイター」を育てます。2026年6月より第1期生（2027年4月入学）の募集を開始します。





【設立の背景】少子高齢化や地域の過疎化、AIやDXの普及による雇用構造の変化により、将来の働き方や生き方に不安を感じる若者が増えています。一方、単身世帯の増加や地域コミュニティの希薄化が進む中、人が気軽に集まり、つながることのできる場所の必要性は高まっています。カフェやゲストハウス、コミュニティスペースなどのサードプレイス（家でも職場でもない第三の居場所）は、人と人の間につながりや会話を生み出す場所であり、AIには決してつくることのできないものです。しかし日本では、こうしたサードプレイスを自ら開業・運営するための教育機会が不足しています。DGSSは、就職を前提としたスクールではなく、自分で場所をつくる力を体系的に学べる場として設立されました。【DAYS GOOD START-UP SCHOOL（DGSS）とは】DGSSは、カフェ・ゲストハウス・コミュニティスペースなど、地域に人が集まる「サードプレイス」を自分の手でつくれる人材を育てる専門スクールです。資格や特定の職業に就くことを目的とした学校ではありません。自分のアイデアと等身大の起業で、地域や身近な人を幸せにする場所をつくる力を2年間で身につけます。卒業後の選択肢は就職だけでなく、開業・複業・フリーランスと多様です。週3日通学・超少人数制（各専攻8名）で、現役経営者がメンターとして一人ひとりに伴走します。在学中からアルバイトや地域活動と両立できる設計のため、学費を自己負担しながら通うことも可能です。



【学部・専攻】

■ Food & Cafe学部（各専攻8名まで）

バリスタ&ロースターカフェ開業専攻

パティシエ&ベイクカフェ開業専攻

シェフ&ダイニングバル開業専攻

ブリュワリー&バル開業専攻

コミュニティ&カフェ開業専攻



■ Community & Culture space学部（各専攻8名まで）

カルチャースペースプロデュース専攻

サウナ&リトリートスペースプロデュース専攻

民泊&ゲストハウスプロデュース専攻







【DGSSの6つの特徴】

(1) DAYS GOOD PROGRAM

これからの時代を自分らしく生きるために必要な、オリジナルプログラムの「DAYS GOOD PROGRAM」でヒューマンスキルやデジタルスキルを習得。SNS・動画編集・AI・WEB制作など、現代に必須のITスキルを全員が習得します。

(2) 現役経営者による「伴走型メンターシップ 」

講師は全員、今も第一線で活躍する経営者。単なる講師ではなく、メンターとして、一人ひとりのビジョンに寄り添い、いつでも相談できる環境があります。

(3) 場の設計「サードプレイス専門スキル」

つくりたいサードプレイスによってコース選択。カフェ専攻なら、調理、コーヒー焙煎、スイーツ、ブルワリー & バルなど開きたいカフェに合わせて習得。

(4) 生涯続く「起業・複業サポート」

ポートフォリオ制作、キャリアデザイン、ビジネスプランの選定、マーケティング、事業計画書作成と、起業にもフリーランスにも対応できるスキルを習得します。

(5) 自立を促す「週３日の通学スタイル」

残りの時間は、アルバイトや実践活動に充て、学びながら社会とつながる経験をします。学費も学びながら働くことで、保護者への負担ではなく、お金への意識と自立を目指す通学スタイルです。

(6) 社会とつながる「PBL（課題解決型）学習」

単に場所を作る人ではなく、社会とつながる居場所をデザインし、コミュニティを育む PBL学習に取り組みます。



【学び方・通学スタイル】

通学授業に加え、動画教材やオンライン授業も併用しており、自分のペースや状況に合わせた多様な学び方に対応しています。授業は特定の校舎内にとどまらず、実際に運営するリアルカフェ店舗（中崎町・天満橋）や地域のインキュベーション施設など、「現場そのもの」が教室です。整った専門学校設備ではなく、実際の厨房・空間・お客様の中で学ぶことで、即戦力としての実力を養います。



週3日通学のため、アルバイトや仕事をしながら学費を自己負担して通うことも可能です。残りの週4日は、アルバイト、インターンシップ、地域活動、通信制大学とのWスクールによる大卒資格取得など、自分の状況や目標に合わせて自由に活用できる設計です。



「学ぶ日」と「社会とつながる日」を意図的に分けることで、在学中から社会人基礎力を高めながら、学んだことをリアルな現場で試すサイクルを繰り返していきます。働く・挑戦する・学ぶを同時に進められるのが、DGSSならではの通学スタイルです。



【開業サポート体制】

DGSSは、全国200店舗以上のカフェオーナーを輩出したカフェ開業専門スクール「Cafe's LIFE」と提携しています。

コンセプトの設計から物件探し・資金調達・内装デザイン・開業後の運営経営支援まで、一貫してサポートします。

?https://cafeslife.jp/



【こんな方におすすめ】

・将来の仕事や生き方に不安があり、自分らしい働き方を模索している方

・カフェ・飲食店・コミュニティスペースなど、人が集まる場所をつくることに関心がある方

・就職だけでなく、開業・複業・フリーランスという選択肢も視野に入れている方

・地域や身近な人のために、自分のアイデアをかたちにしたい方

・在学中からアルバイトや他の活動と両立しながら学びたい方



【設立者について】

佐々木 研 CH 代表／チャンスメーカー

一般社団法人ミライ企業協議会 代表理事。魅力的な中小企業と若者が共に働くことを考える「ミライ企業プロジェクト」を中心に、若者のキャリア支援や中小企業の人材育成支援に従事。複数の大学でキャリア科目の講師も担当し、これまで延べ25,000名の若者に向けて講義・講演を行ってきた。



野田 貴之 株式会社フードデザインラボ 代表取締役

大手クリエイター養成スクールで20年間にわたり事業責任者として食・ファッション・IT・エンタメなど多分野のスクール運営を統括。日本の起業教育の不足を感じ、カフェ開業専門スクール「Cafe's LIFE」を設立。全国で200店舗以上のカフェ開業を支援している。



塩見 忠彦 学校屋さん／事業開発プロデューサー

新聞記者を経て教育業界に転身。ITおよびクリエイティブ分野の専門教育機関にて、多数の新校設立や教育改革をプロデュース。自治体によるIT教育施設の取締役参画を通じ、官民両域での教育基盤構築に携わる。2020年からはプロモーション会社の事業開発担当として、BtoBサービスをローンチ3年で年商1億円規模へと成長させた実績を持つ。







【入学募集について】

■ AO入試（早期・特待生制度対象）

願書受付期間：

2026年6月1日～9月30日



試験実施日：

2026年9月30日まで毎月実施



■一般入試

願書受付期間：

2026年10月1日～2027年3月



試験実施日：

2026年10月1日から毎月実施（定員になり次第終了）







【スクール概要】



開校予定：

2027年4月（第1期生）



スクール事務局：

〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎2-4-10 クリスタル豊崎ビル2F



コース：

昼間部 2年制（週3日通学）



定員：

超少人数制（各専攻8名まで）



問い合わせ：

TEL：0120-610-572 E-mail：welcome@daysgood.jp



公式WEB：

https://school.daysgood.jp



Instagram：

@school.daysgood

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配信元企業：株式会社フードデザインラボ

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