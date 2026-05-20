ルークス志塾が東北学院大学志望者に向けた総合型選抜入試説明会を5/30（土）に実施

Loohcs株式会社

総合型選抜（AO入試）専門塾「Loohcs志塾 仙台校」は、2026年5月23日に「東北学院大学 総合型選抜 徹底解説イベント」を開催いたします。

昨年度、当塾から東北学院大学の総合型選抜を受験した生徒は3名全員が合格（合格率100%）を果たしました。本イベントでは、実際に受験した生徒のリアルな声と蓄積されたデータを元に、志望理由書の書き方から面接・プレゼンの対策までを多角的に分析・解説します。

■ 開催背景

東北学院大学の総合型選抜は、以下の試験内容によって合否が決定されます。

- 書類審査- 面接試験（学科によりプレゼンテーションを含む）- 小論文試験

一方で、受験生や保護者様からは以下のような不安の声が多く寄せられています。

「書類の形式が独特で、何を書けば評価されるのかわからない」

「プレゼン資料は、どの程度のクオリティまで作り込むべきか」

「小論文に自信がなく、対策の仕方が見えない」

情報が少なく対策が立てにくいと言われる東北学院大学の入試について、その実態を明らかにします。

■ 本イベントで取り上げる内容

１. 東北学院大学の総合型選抜とは 入試の仕組みを基礎から解説したうえで、東北学院大学ならではの特徴や、求められる学生像についてお話しします。

２. 小論文の試験内容と分析 問題形式、思考の求められ方、面接内容などを、実際の受験生の回答データに基づき分析。学部学科ごとに重視されている能力を具体的に解説します。

３. 面接・プレゼンの傾向と対策 「どのような質問が多かったのか」「どこを深掘りされたのか」を整理し、今年度の面接試験に向けた全体像を読み解きます。

■ こんな方におすすめ

■ 開催概要

- 東北学院大学の総合型選抜を受験しようと考えている方- 東北学院大学に少しでも興味がある高校生- 総合型選抜に興味はあるが、情報不足で一歩踏み出せていない方

イベント名： 東北学院大学 総合型選抜（AO入試）解説イベント

日時：

2026年5月23日（日）20:00開始（30分から1時間程度の予定）

※今後は毎月第4土曜日に開催予定です。

形式： オンライン開催（Zoom）

参加費： 無料

■ Loohcs志塾 仙台校について

昨年度の東北学院大学入試において、受験者3名全員合格（法学部、国際学部、地域総合学部）という実績を誇ります。 仙台校では、すべての指導をマンツーマンで実施し、一人ひとりの個性や志望学部に合わせた戦略的な対策を行います。 「何から始めればいいかわからない」という方も、まずはこの説明会で入試のリアルを知ることから始めてください。

■ お申込み方法

ページ下部のフォームよりお申し込みください。

※希望日程の欄に「東北学院説明会 参加希望」と明記の上、希望する日程をご記入ください。

※お申し込み期限は開催2日前までとさせていただきます。

[ お申込みフォームはこちら ] https://loohcs-shijuku.com/campaign/p155565/