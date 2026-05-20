日本の商用車市場、物流・輸送需要の高まりを背景に2034年までに114万3,500台に達すると予測
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349815/images/bodyimage1】
日本の商用車市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の商用車市場：車種別、エンジンタイプ別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本の商用車市場は2025年に84万6,150台と評価され、2034年には114万3,500台に達すると予測されており、2026年から2034年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.08%です。関東地方が市場を牽引しており、これは東京首都圏とその周辺地域における産業活動、物流インフラ、商業貨物需要の集中を反映しています。エンジンタイプ別では、内燃機関（ICE）セグメントが引き続き市場を支配しており、ディーゼルエンジンは長距離輸送や建設用途の中型・大型トラックで依然として好まれるパワートレインであるため、市場シェアの約89%を維持しています。車種別では、小型商用バンとピックアップトラックが合わせて最大のシェアを占めており、これは日本の多様な地域経済における都市物流需要の強さ、ラストマイル配送の成長、農業用途に支えられています。
日本の商用車市場は、バス、大型商用トラック、小型商用ピックアップトラック、小型商用バン、中型商用トラックなど、商業用途で貨物や旅客を輸送するあらゆる車両を網羅しています。この市場は、日本の国内物流・貨物輸送活動の回復と着実な拡大、商用車フリートの電動化と水素化を加速させる政府の野心的なカーボンニュートラル目標、そして商用輸送業務におけるコネクテッドカーや自動運転技術の統合の進展によって牽引されています。トヨタ、いすゞ自動車、日野自動車、三菱ふそう、UDトラックスといった日本の主要OEM各社は、規制要件への対応と、あらゆる車両カテゴリーにおける総所有コストの低減を求めるフリート事業者の需要に応えるため、次世代ゼロエミッション商用車プラットフォームへの投資を積極的に行っています。
さらに、市場は大規模なOEM間の統合と協業の波によっても形成されており、中でも特筆すべきは、日野自動車と三菱ふそうを統一持株会社の下に統合したARCHION Corporationの設立である。これは、日本国内およびより広範なアジア太平洋地域において、競争力のある水素燃料電池車およびバッテリー電気自動車の商用車プラットフォームを大規模に市場に投入するために必要な莫大な資本投資と技術共有を反映している。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-commercial-vehicles-market/requestsample
主要な市場推進要因
政府のカーボンニュートラル目標と商用車の電動化政策
日本政府は、アジアで最も包括的な商用車脱炭素化政策枠組みの一つを確立しており、2040年までに新車商用車の販売台数を100%ゼロエミッション化し、2030年度までにCO2排出量を46%削減することを目標としている。運輸部門は日本の総排出量の約19%を占めており、商用車の脱炭素化は、より広範なネットゼロロードマップにおける戦略的優先事項となっている。この政策コミットメントは、税制優遇措置や車両電動化補助金などの多額の財政的インセンティブによって支えられており、2030年までに年間90兆円（8,700億米ドル）のグリーン投資と販売目標によって後押しされている。政府のインセンティブプログラムは、バッテリーコストの低下や充電・水素燃料補給インフラの拡大と相まって、ゼロエミッション商用車の経済性を徐々に向上させており、特にバッテリー式電気トラックが運用コスト面で大きな優位性を示す都市配送や短距離輸送の用途において顕著である。日本政府はまた、2025年に東京でバッテリー交換の実証実験を開始した。これは、14か所のモジュール式バッテリー交換ステーションに150台以上のバッテリー交換可能な電気商用車を配置し、バッテリー交換時間をわずか5分に短縮するもので、2027年から2028年までに都市部全体に展開するための拡張可能なモデルを提供する。
日本の商用車市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の商用車市場：車種別、エンジンタイプ別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本の商用車市場は2025年に84万6,150台と評価され、2034年には114万3,500台に達すると予測されており、2026年から2034年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.08%です。関東地方が市場を牽引しており、これは東京首都圏とその周辺地域における産業活動、物流インフラ、商業貨物需要の集中を反映しています。エンジンタイプ別では、内燃機関（ICE）セグメントが引き続き市場を支配しており、ディーゼルエンジンは長距離輸送や建設用途の中型・大型トラックで依然として好まれるパワートレインであるため、市場シェアの約89%を維持しています。車種別では、小型商用バンとピックアップトラックが合わせて最大のシェアを占めており、これは日本の多様な地域経済における都市物流需要の強さ、ラストマイル配送の成長、農業用途に支えられています。
日本の商用車市場は、バス、大型商用トラック、小型商用ピックアップトラック、小型商用バン、中型商用トラックなど、商業用途で貨物や旅客を輸送するあらゆる車両を網羅しています。この市場は、日本の国内物流・貨物輸送活動の回復と着実な拡大、商用車フリートの電動化と水素化を加速させる政府の野心的なカーボンニュートラル目標、そして商用輸送業務におけるコネクテッドカーや自動運転技術の統合の進展によって牽引されています。トヨタ、いすゞ自動車、日野自動車、三菱ふそう、UDトラックスといった日本の主要OEM各社は、規制要件への対応と、あらゆる車両カテゴリーにおける総所有コストの低減を求めるフリート事業者の需要に応えるため、次世代ゼロエミッション商用車プラットフォームへの投資を積極的に行っています。
さらに、市場は大規模なOEM間の統合と協業の波によっても形成されており、中でも特筆すべきは、日野自動車と三菱ふそうを統一持株会社の下に統合したARCHION Corporationの設立である。これは、日本国内およびより広範なアジア太平洋地域において、競争力のある水素燃料電池車およびバッテリー電気自動車の商用車プラットフォームを大規模に市場に投入するために必要な莫大な資本投資と技術共有を反映している。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-commercial-vehicles-market/requestsample
主要な市場推進要因
政府のカーボンニュートラル目標と商用車の電動化政策
日本政府は、アジアで最も包括的な商用車脱炭素化政策枠組みの一つを確立しており、2040年までに新車商用車の販売台数を100%ゼロエミッション化し、2030年度までにCO2排出量を46%削減することを目標としている。運輸部門は日本の総排出量の約19%を占めており、商用車の脱炭素化は、より広範なネットゼロロードマップにおける戦略的優先事項となっている。この政策コミットメントは、税制優遇措置や車両電動化補助金などの多額の財政的インセンティブによって支えられており、2030年までに年間90兆円（8,700億米ドル）のグリーン投資と販売目標によって後押しされている。政府のインセンティブプログラムは、バッテリーコストの低下や充電・水素燃料補給インフラの拡大と相まって、ゼロエミッション商用車の経済性を徐々に向上させており、特にバッテリー式電気トラックが運用コスト面で大きな優位性を示す都市配送や短距離輸送の用途において顕著である。日本政府はまた、2025年に東京でバッテリー交換の実証実験を開始した。これは、14か所のモジュール式バッテリー交換ステーションに150台以上のバッテリー交換可能な電気商用車を配置し、バッテリー交換時間をわずか5分に短縮するもので、2027年から2028年までに都市部全体に展開するための拡張可能なモデルを提供する。