日本の半導体市場規模、2034年までに632億米ドルに到達――年平均成長率（CAGR）4.40%で成長
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349807/images/bodyimage1】
日本の半導体市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の半導体市場：部品別、使用材料別、エンドユーザー別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本の半導体市場は2025年に423億米ドルと評価され、2034年には632億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.40%です。関東地方が市場を牽引しており、東京とその周辺地域に半導体設計会社、研究機関、大手電子機器メーカーが集中していることがその原動力となっています。メモリデバイスは重要な部品セグメントであり、日本のキオクシアホールディングスはNANDフラッシュメモリで世界的に競争力のある地位を維持しています。自動車エンドユーザーセグメントは、日本の自動車メーカーの電動化の加速と、先進運転支援システムやEVパワートレインアプリケーションにおける車載用マイクロコントローラ、パワー半導体、センサーシステムの需要の高まりによって、最大かつ最も急速に成長しているアプリケーションカテゴリとなっています。
半導体は、現代のデジタル経済の基盤となる構成要素であり、ほぼすべての技術集約型産業において、プロセッサ、メモリシステム、センサー、パワーエレクトロニクス、通信機器の動作を可能にしています。日本の半導体産業は、チップ設計、製造、材料、装置を網羅しており、半導体グレードのシリコンウェハ、フォトレジスト、特殊化学品、チップ製造装置において世界をリードする地位を占め、世界の半導体材料および装置需要の半分以上を供給しています。この市場は、前例のない政府補助金に支えられた日本の国家半導体自給戦略によって牽引されており、TSMCやMicron Technologyといったグローバルリーダーからの大規模な製造投資を呼び込む一方で、Rapidusのような国内有力企業が次世代2ナノメートルチップの製造能力を開発できるよう育成しています。
電気自動車のパワートレインや再生可能エネルギーインバーターにおける炭化ケイ素（SiC）パワー半導体の需要急増、データセンターやエッジコンピューティングアプリケーションにおける高性能AI推論チップへの要求の高まり、そしてソニーセミコンダクターソリューションズが世界のCMOSイメージセンサー市場で圧倒的なシェアを誇るなど、日本のイメージセンサー技術が先進的なモビリティやスマートフォンアプリケーションにおいて果たす役割の増大も、市場形成に大きく貢献している。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-semiconductor-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 政府投資と国家半導体自給戦略
日本政府は、国内半導体産業の活性化を国家経済安全保障の最優先事項とし、最先端の製造能力を誘致し、国内製造業の有力企業を育成するために、前例のない規模の公的資金を投入してきた。TSMCの熊本工場は、政府から1兆2000億円（80億米ドル）の支援を受け、着工から20ヶ月以内にリスク生産を開始した。これは、新規建設の300mm製造施設としては記録的な速さである。TSMCの熊本工場第2号は、2027年末までに3ナノメートルロジックチップの生産を予定している。政府はさらに、2025年3月、ラピダスに対し8025億円（54億米ドル）の新規資金を拠出し、北海道千歳工場における2ナノメートルチップ生産能力の開発を支援した。これらの投資により、日本は2030年代初頭までに最先端ロジックの世界市場の最大20％を獲得する可能性が期待されており、数十年にわたる市場シェアの低下を経て、世界の半導体バリューチェーンにおける日本の地位を根本的に再構築することになるだろう。
日本の半導体市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の半導体市場：部品別、使用材料別、エンドユーザー別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本の半導体市場は2025年に423億米ドルと評価され、2034年には632億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.40%です。関東地方が市場を牽引しており、東京とその周辺地域に半導体設計会社、研究機関、大手電子機器メーカーが集中していることがその原動力となっています。メモリデバイスは重要な部品セグメントであり、日本のキオクシアホールディングスはNANDフラッシュメモリで世界的に競争力のある地位を維持しています。自動車エンドユーザーセグメントは、日本の自動車メーカーの電動化の加速と、先進運転支援システムやEVパワートレインアプリケーションにおける車載用マイクロコントローラ、パワー半導体、センサーシステムの需要の高まりによって、最大かつ最も急速に成長しているアプリケーションカテゴリとなっています。
半導体は、現代のデジタル経済の基盤となる構成要素であり、ほぼすべての技術集約型産業において、プロセッサ、メモリシステム、センサー、パワーエレクトロニクス、通信機器の動作を可能にしています。日本の半導体産業は、チップ設計、製造、材料、装置を網羅しており、半導体グレードのシリコンウェハ、フォトレジスト、特殊化学品、チップ製造装置において世界をリードする地位を占め、世界の半導体材料および装置需要の半分以上を供給しています。この市場は、前例のない政府補助金に支えられた日本の国家半導体自給戦略によって牽引されており、TSMCやMicron Technologyといったグローバルリーダーからの大規模な製造投資を呼び込む一方で、Rapidusのような国内有力企業が次世代2ナノメートルチップの製造能力を開発できるよう育成しています。
電気自動車のパワートレインや再生可能エネルギーインバーターにおける炭化ケイ素（SiC）パワー半導体の需要急増、データセンターやエッジコンピューティングアプリケーションにおける高性能AI推論チップへの要求の高まり、そしてソニーセミコンダクターソリューションズが世界のCMOSイメージセンサー市場で圧倒的なシェアを誇るなど、日本のイメージセンサー技術が先進的なモビリティやスマートフォンアプリケーションにおいて果たす役割の増大も、市場形成に大きく貢献している。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-semiconductor-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 政府投資と国家半導体自給戦略
日本政府は、国内半導体産業の活性化を国家経済安全保障の最優先事項とし、最先端の製造能力を誘致し、国内製造業の有力企業を育成するために、前例のない規模の公的資金を投入してきた。TSMCの熊本工場は、政府から1兆2000億円（80億米ドル）の支援を受け、着工から20ヶ月以内にリスク生産を開始した。これは、新規建設の300mm製造施設としては記録的な速さである。TSMCの熊本工場第2号は、2027年末までに3ナノメートルロジックチップの生産を予定している。政府はさらに、2025年3月、ラピダスに対し8025億円（54億米ドル）の新規資金を拠出し、北海道千歳工場における2ナノメートルチップ生産能力の開発を支援した。これらの投資により、日本は2030年代初頭までに最先端ロジックの世界市場の最大20％を獲得する可能性が期待されており、数十年にわたる市場シェアの低下を経て、世界の半導体バリューチェーンにおける日本の地位を根本的に再構築することになるだろう。