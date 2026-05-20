クラウドネイティブ型製造実行システム基盤と人工知能組み込み型製造インテリジェンスが製造実行システム市場を変革
リアルタイム生産分析、接続型工場エコシステム、インテリジェントワークフロー自動化が、世界産業全体におけるデジタル製造変革を加速しています
企業が生産システムを近代化し、工場運営全体にインテリジェント自動化を統合する中で、製造環境はますますデータ集約型となっています。企業はもはや従来型の製造現場監視ツールのみに依存しておらず、その代わりに、リアルタイム運用インテリジェンス、予測インサイト、および接続型産業エコシステム全体でのシームレスな調整を提供できる高度な製造実行システムを採用しています。業界全体でデジタル変革施策が拡大し続ける中、製造実行システム市場は、スマート製造、運用俊敏性、および産業生産性最適化を支える中心的技術層として台頭しています。
製造実行システム市場は、2030年までに310億ドルを超えると予測されています。より広範なソフトウェアエコシステムの中で、本市場は10年末までにその他ソフトウェア市場の約27％を占めると見込まれています。さらに広範な情報技術業界全体では、製造実行システム市場は2030年までに業界総価値の約0.2％を占めると推定されています。
工場デジタル化とスマート製造投資が市場拡大を加速
産業自動化および接続型製造インフラの急速な拡大は、過去期間における市場成長を支える大きな要因となりました。自動車、電子機器、医薬品、航空宇宙、産業機器分野の製造企業は、生産環境全体の可視性向上と運用効率強化のため、製造実行システム基盤をますます採用しました。
アジア太平洋地域は、中国、インド、東南アジア全体での急速な工業化と大量生産インフラへの投資拡大により、製造実行システム導入の主要拠点となりました。同時に、北米および欧州の製造企業は、デジタル工場近代化、予測分析、および自動化生産システムへの投資を継続しました。
市場はまた、生産調整およびワークフロー管理改善を目的として設計された産業モノのインターネット技術、クラウド接続型製造システム、およびデジタルツイン基盤の導入拡大からも恩恵を受けました。
インダストリー4.0統合と生産インテリジェンスが将来市場需要を牽引
製造企業は、リアルタイム運用インテリジェンスとより迅速な生産レベル意思決定を実現できる技術をますます重視しています。ロボット工学、人工知能、機械学習、接続型産業センサーなどのインダストリー4.0技術統合の拡大は、複数業界全体で製造実行システムソリューションへの長期需要を強化すると予測されています。
企業はまた、集中型製造インテリジェンスシステムを通じて、運用停止時間削減、生産俊敏性向上、および予測保守能力実現をより重視しています。生産環境がより複雑になる中で、製造実行システム基盤は、接続型施設全体におけるワークフロー調整、品質監視、および性能最適化管理に不可欠となっています。
将来の市場拡大を支える主要要因には以下が含まれます：
● インダストリー4.0技術導入の増加
● スマート工場エコシステム導入拡大
● リアルタイム生産監視需要の増加
● クラウド型製造基盤の拡大
● 予測分析および運用インテリジェンス需要の増加
● 工程最適化および生産効率への注目拡大
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349774/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349774/images/bodyimage2】
人工知能組み込み型製造インテリジェンスが運用戦略を再形成
技術提供企業は、自動意思決定、高度分析、およびインテリジェント生産調整を支援できる人工知能搭載型製造実行システム基盤への注力をますます強めています。製造企業は、工場システム、企業資源計画基盤、および産業モノのインターネットネットワーク全体でシームレスな統合を可能にする拡張可能かつモジュール型のソフトウェア構造へ投資しています。
企業が生産システムを近代化し、工場運営全体にインテリジェント自動化を統合する中で、製造環境はますますデータ集約型となっています。企業はもはや従来型の製造現場監視ツールのみに依存しておらず、その代わりに、リアルタイム運用インテリジェンス、予測インサイト、および接続型産業エコシステム全体でのシームレスな調整を提供できる高度な製造実行システムを採用しています。業界全体でデジタル変革施策が拡大し続ける中、製造実行システム市場は、スマート製造、運用俊敏性、および産業生産性最適化を支える中心的技術層として台頭しています。
製造実行システム市場は、2030年までに310億ドルを超えると予測されています。より広範なソフトウェアエコシステムの中で、本市場は10年末までにその他ソフトウェア市場の約27％を占めると見込まれています。さらに広範な情報技術業界全体では、製造実行システム市場は2030年までに業界総価値の約0.2％を占めると推定されています。
工場デジタル化とスマート製造投資が市場拡大を加速
産業自動化および接続型製造インフラの急速な拡大は、過去期間における市場成長を支える大きな要因となりました。自動車、電子機器、医薬品、航空宇宙、産業機器分野の製造企業は、生産環境全体の可視性向上と運用効率強化のため、製造実行システム基盤をますます採用しました。
アジア太平洋地域は、中国、インド、東南アジア全体での急速な工業化と大量生産インフラへの投資拡大により、製造実行システム導入の主要拠点となりました。同時に、北米および欧州の製造企業は、デジタル工場近代化、予測分析、および自動化生産システムへの投資を継続しました。
市場はまた、生産調整およびワークフロー管理改善を目的として設計された産業モノのインターネット技術、クラウド接続型製造システム、およびデジタルツイン基盤の導入拡大からも恩恵を受けました。
インダストリー4.0統合と生産インテリジェンスが将来市場需要を牽引
製造企業は、リアルタイム運用インテリジェンスとより迅速な生産レベル意思決定を実現できる技術をますます重視しています。ロボット工学、人工知能、機械学習、接続型産業センサーなどのインダストリー4.0技術統合の拡大は、複数業界全体で製造実行システムソリューションへの長期需要を強化すると予測されています。
企業はまた、集中型製造インテリジェンスシステムを通じて、運用停止時間削減、生産俊敏性向上、および予測保守能力実現をより重視しています。生産環境がより複雑になる中で、製造実行システム基盤は、接続型施設全体におけるワークフロー調整、品質監視、および性能最適化管理に不可欠となっています。
将来の市場拡大を支える主要要因には以下が含まれます：
● インダストリー4.0技術導入の増加
● スマート工場エコシステム導入拡大
● リアルタイム生産監視需要の増加
● クラウド型製造基盤の拡大
● 予測分析および運用インテリジェンス需要の増加
● 工程最適化および生産効率への注目拡大
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人工知能組み込み型製造インテリジェンスが運用戦略を再形成
技術提供企業は、自動意思決定、高度分析、およびインテリジェント生産調整を支援できる人工知能搭載型製造実行システム基盤への注力をますます強めています。製造企業は、工場システム、企業資源計画基盤、および産業モノのインターネットネットワーク全体でシームレスな統合を可能にする拡張可能かつモジュール型のソフトウェア構造へ投資しています。