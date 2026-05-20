プラスチック市場循環型経済と高機能素材革新で拡大する成長戦略市場（2035年：9,470億4,000万米ドル規模・CAGR 5.34%・サステナブル産業転換:レポートオーシャン株式会社プレスリリース
プラスチック市場は、2025年の5,629億米ドルから2035年には9,470億4,000万米ドルへ拡大すると予測されており、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.34%で成長すると見込まれています。軽量性、耐久性、柔軟性、加工容易性を兼ね備えたプラスチックは、自動車、食品包装、建設資材、電気・電子、消費財など多様な産業の基盤素材として世界経済を支えています。特に近年では、石油由来素材だけでなく、トウモロコシやセルロース由来のバイオプラスチック開発も加速しており、持続可能性を重視する企業戦略の中核素材として注目が高まっています。
食品包装需要の急拡大がプラスチック消費を押し上げる構造へ
世界的な食品・飲料市場の拡大に伴い、高機能包装材としてのプラスチック需要が急増しています。食品の鮮度維持、酸化防止、汚染防止、輸送効率向上といった機能性が求められる中、プラスチック包装は不可欠な存在となっています。さらに、Eコマース市場の成長により、軽量かつ耐久性の高い包装材への需要も拡大しています。特に軟包装や多層フィルム、真空包装などの高機能パッケージ分野では、ポリエチレン（PE）やポリプロピレン（PP）の需要が顕著に増加しています。食品ロス削減や物流効率化への貢献も、プラスチック市場成長を後押しする重要な要因となっています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/plastics-market
EVシフトが高機能プラスチック需要を大幅に拡大
電気自動車（EV）市場の急拡大は、プラスチック産業に新たな成長機会をもたらしています。EVでは車体軽量化による航続距離向上が重要視されており、金属代替素材として高性能プラスチックの採用が加速しています。バッテリーケース、インテリア部材、ワイヤリング、絶縁部品など、EV内部で使用されるエンジニアリングプラスチックの需要は急速に拡大しています。各国政府によるEV補助金政策や脱炭素戦略も市場拡大を支援しており、自動車メーカーはリサイクル可能素材や軽量樹脂素材への投資を強化しています。これにより、自動車用途向け高機能ポリマー市場は今後10年間で大きな成長が期待されています。
環境規制強化が業界再編と素材革新を加速
一方で、プラスチック市場は環境規制強化という大きな転換点を迎えています。海洋プラスチック問題やCO2排出削減への社会的圧力を背景に、多くの国が使い捨てプラスチック規制を導入しています。国連環境計画（UNEP）の「クリーンシーズ」キャンペーン以降、各国政府はリサイクル義務化や代替素材推進政策を加速させています。この流れを受け、企業各社は生分解性プラスチック、再生プラスチック、植物由来ポリマーへの投資を拡大しています。特に欧州を中心に循環型経済（サーキュラーエコノミー）への移行が進んでおり、今後は環境対応力が市場競争力を左右する重要な指標になるとみられています。
主要企業のリスト：
● LyondellBasell Industries N.V.
● ExxonMobil Chemical
● China National Petroleum Corporation
● INEOS
● China Petroleum & Chemical Corporation
● SABIC
● Ducor Petrochemicals
● Reliance Industries Limited
● Formosa Plastic Group
● Total S.A.
● Braskem
● BASF SE
● Repsol
● Borouge
● Borealis AG
● MOL Group
● Beaulieu International Group
食品包装需要の急拡大がプラスチック消費を押し上げる構造へ
世界的な食品・飲料市場の拡大に伴い、高機能包装材としてのプラスチック需要が急増しています。食品の鮮度維持、酸化防止、汚染防止、輸送効率向上といった機能性が求められる中、プラスチック包装は不可欠な存在となっています。さらに、Eコマース市場の成長により、軽量かつ耐久性の高い包装材への需要も拡大しています。特に軟包装や多層フィルム、真空包装などの高機能パッケージ分野では、ポリエチレン（PE）やポリプロピレン（PP）の需要が顕著に増加しています。食品ロス削減や物流効率化への貢献も、プラスチック市場成長を後押しする重要な要因となっています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/plastics-market
EVシフトが高機能プラスチック需要を大幅に拡大
電気自動車（EV）市場の急拡大は、プラスチック産業に新たな成長機会をもたらしています。EVでは車体軽量化による航続距離向上が重要視されており、金属代替素材として高性能プラスチックの採用が加速しています。バッテリーケース、インテリア部材、ワイヤリング、絶縁部品など、EV内部で使用されるエンジニアリングプラスチックの需要は急速に拡大しています。各国政府によるEV補助金政策や脱炭素戦略も市場拡大を支援しており、自動車メーカーはリサイクル可能素材や軽量樹脂素材への投資を強化しています。これにより、自動車用途向け高機能ポリマー市場は今後10年間で大きな成長が期待されています。
環境規制強化が業界再編と素材革新を加速
一方で、プラスチック市場は環境規制強化という大きな転換点を迎えています。海洋プラスチック問題やCO2排出削減への社会的圧力を背景に、多くの国が使い捨てプラスチック規制を導入しています。国連環境計画（UNEP）の「クリーンシーズ」キャンペーン以降、各国政府はリサイクル義務化や代替素材推進政策を加速させています。この流れを受け、企業各社は生分解性プラスチック、再生プラスチック、植物由来ポリマーへの投資を拡大しています。特に欧州を中心に循環型経済（サーキュラーエコノミー）への移行が進んでおり、今後は環境対応力が市場競争力を左右する重要な指標になるとみられています。
主要企業のリスト：
● LyondellBasell Industries N.V.
● ExxonMobil Chemical
● China National Petroleum Corporation
● INEOS
● China Petroleum & Chemical Corporation
● SABIC
● Ducor Petrochemicals
● Reliance Industries Limited
● Formosa Plastic Group
● Total S.A.
● Braskem
● BASF SE
● Repsol
● Borouge
● Borealis AG
● MOL Group
● Beaulieu International Group