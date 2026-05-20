プラスチック市場循環型経済と高機能素材革新で拡大する成長戦略市場（2035年：9,470億4,000万米ドル規模・CAGR 5.34%・サステナブル産業転換:レポートオーシャン株式会社プレスリリース

プラスチック市場循環型経済と高機能素材革新で拡大する成長戦略市場（2035年：9,470億4,000万米ドル規模・CAGR 5.34%・サステナブル産業転換:レポートオーシャン株式会社プレスリリース