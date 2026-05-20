BitSummit 2026開催直前記念 ”インディゲームカルチャーを支えるコンセプト、クリエイター支援への想い”について -Skeleton Crew Studio 村上雅彦氏にインタビュー
2026年5月20日
株式会社ギグビーイング（本社：東京都渋谷区）とCenturyUU株式会社（本社：東京都千代田区）は、2026年5月20日、TikTok上の新メディア「ゲームビーイング」にて、インディゲーム開発に関するインタビュー動画の配信を開始したことをお知らせいたします。
今回のインタビューでは、インディゲームイベント「BitSummit 2026」のオーガナイザーを務める村上雅彦氏にインタビューを実施しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349837/images/bodyimage1】
▼TikTokURL▼
https://www.tiktok.com/@game_being/video/7641530973972221192?_r=1&_t=ZS-96UJr0SW2Ux
◆今回のインタビュー動画について
本動画では、京都に拠点を構えるSkeleton Crew Studioを訪問。
スタジオの雰囲気や、インディゲームカルチャーを支えるコンセプト、クリエイター支援への想いなどについて、村上氏にお話を伺いました。
また、インディゲーム業界の現在地や、BitSummitが果たしている役割についても触れられており、これからインディゲーム開発を目指す方や、ゲーム業界に興味を持つ方に向けた内容となっています。
◆スケルトンクルースタジオとは
Skeleton Crew Studio公式サイト
https://www.skeletoncrew.co.jp/
Skeleton Crew Studioは、京都を拠点とするインディーズゲームのクリエイティブスタジオです。
ゲームの開発・出版に加え、日本最大級のインディーゲームイベント「BitSummit 2026」の運営や、自治体・教育機関との共同プロジェクト、ワークショップなどを通じて、国内外のクリエイター支援を行っています。
◆BitSummit 2026について
https://bitsummit.org/
BitSummit 2026は、2026年5月22日～24日に、京都府京都市左京区のイベント施設「京都市勧業館 みやこめっせ」にて開催されます。
国内外のインディゲームクリエイターやパブリッシャーが集結し、最新のインディゲーム作品や開発者との交流を楽しめる日本最大級のインディゲームイベントです。
インディゲームに興味を持った方、現在ゲーム開発中の方は、ぜひ会場へ足をお運びください。
――――――――――――――――
■TikTok URL
https://www.tiktok.com/@game_being/
■提供
株式会社ギグビーイング / CenturyUU株式会社
■会社概要
株式会社ギグビーイング
GigBeing公式サイト
https://gigbeing.com/
本社：東京都渋谷区代々木2-30-4
代表者：代表取締役 加藤拓
配信元企業：株式会社ギグビーイング
株式会社ギグビーイング（本社：東京都渋谷区）とCenturyUU株式会社（本社：東京都千代田区）は、2026年5月20日、TikTok上の新メディア「ゲームビーイング」にて、インディゲーム開発に関するインタビュー動画の配信を開始したことをお知らせいたします。
今回のインタビューでは、インディゲームイベント「BitSummit 2026」のオーガナイザーを務める村上雅彦氏にインタビューを実施しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349837/images/bodyimage1】
▼TikTokURL▼
https://www.tiktok.com/@game_being/video/7641530973972221192?_r=1&_t=ZS-96UJr0SW2Ux
◆今回のインタビュー動画について
本動画では、京都に拠点を構えるSkeleton Crew Studioを訪問。
スタジオの雰囲気や、インディゲームカルチャーを支えるコンセプト、クリエイター支援への想いなどについて、村上氏にお話を伺いました。
また、インディゲーム業界の現在地や、BitSummitが果たしている役割についても触れられており、これからインディゲーム開発を目指す方や、ゲーム業界に興味を持つ方に向けた内容となっています。
◆スケルトンクルースタジオとは
Skeleton Crew Studio公式サイト
https://www.skeletoncrew.co.jp/
Skeleton Crew Studioは、京都を拠点とするインディーズゲームのクリエイティブスタジオです。
ゲームの開発・出版に加え、日本最大級のインディーゲームイベント「BitSummit 2026」の運営や、自治体・教育機関との共同プロジェクト、ワークショップなどを通じて、国内外のクリエイター支援を行っています。
◆BitSummit 2026について
https://bitsummit.org/
BitSummit 2026は、2026年5月22日～24日に、京都府京都市左京区のイベント施設「京都市勧業館 みやこめっせ」にて開催されます。
国内外のインディゲームクリエイターやパブリッシャーが集結し、最新のインディゲーム作品や開発者との交流を楽しめる日本最大級のインディゲームイベントです。
インディゲームに興味を持った方、現在ゲーム開発中の方は、ぜひ会場へ足をお運びください。
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■TikTok URL
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■提供
株式会社ギグビーイング / CenturyUU株式会社
■会社概要
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本社：東京都渋谷区代々木2-30-4
代表者：代表取締役 加藤拓
配信元企業：株式会社ギグビーイング
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