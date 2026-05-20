クイズで楽しく学ぶ交通ルール！シーホース三河のホームゲーム会場で親子向け「交通安全教室」を開催
シーホース三河株式会社
いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。
5月2日(土)越谷アルファーズ戦の試合前に、コーポレートパートナー・大成工務株式会社様のご協力で交通安全教室を実施いたしました。
当日は豊田警察署様に講師を務めていただき、クイズや解説を交えながら、交通ルールや安全意識についてご説明いただきました。
ご参加のお子さまや保護者の皆さまには、高い関心を持っていただきながら、楽しく交通安全について学んでいただきました。
今後もシーホース三河サスティナビリティプロジェクト「Be With」の活動を通じて、 シーホース三河が大切にする「まちづくり」「ひとづくり」「なかまづくり」を推進し、地域活性化につながる取り組みを進めてまいります。
協力企業
大成工務株式会社
所在地：愛知県名古屋市中区新栄1丁目49番28号
代表取締役社長：渡邉 大祐
「Be With」シーホース三河サスティナビリティプロジェクト
コートから、まちへ未来へ パスをつなげる。
シーホース三河では、2022-23シーズンから「Be With」と名付けたSDGsプロジェクトをスタートしています。世界共通の目標である「SDGs(持続可能な開発目標)」の達成に貢献するため、これまで行ってきた社会貢献活動に加え、様々な取り組みを推進していきます。