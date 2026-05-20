サカーナ・ジャパン、最新外食・中食レポート「パンの出現率が4四半期連続で増加、ご飯類は低下続く一方で」を公表

サカーナ・ジャパン、最新外食・中食レポート「パンの出現率が4四半期連続で増加、ご飯類は低下続く一方で」を公表