ペスタロッチテクノロジー、スポーツ庁「令和8年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の実施業務を受託～ 全国の小学校5年生・中学校2年生を対象とした国の体力調査を担う ～

Pestalozzi Technology株式会社

2020年度から体力テストデジタル集計アプリ『ALPHA』（以下、ALPHAという）を展開している Pestalozzi Technology株式会社（本社：東京都、代表取締役社長CEO 井上 友綱 以下ペスタロッチという）は、スポーツ庁が実施する「令和8年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の実施業務を受託したことをお知らせいたします。本調査は、全国の小学校5年生・中学校2年生を対象に毎年実施される国の悉皆調査であり、ペスタロッチは調査の企画・設計から実施・集計・分析・報告までの全工程を一貫して担います。

■ 受託案件の概要

委託元：スポーツ庁政策課（文部科学省外局）

事業名：令和8年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査

対象：全国の小学校5年生・中学校2年生（特別支援学校等を含む）

参考サイト：https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/toukei/kodomo/zencyo/1368222.htm

■ 本受託の背景と意義

「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」は、全国の子どもたちの体力・運動能力・運動習慣の現状把握と、学校体育施策の効果検証を目的として毎年実施される、国内で最も歴史と規模を有する子どもの体力・運動調査です。

スポーツ庁の調査結果が示す通り、子どもの体力テストの平均値は平成30年以降低下傾向にあり、コロナ禍を経てさらに顕著になりました。子どもたちの健やかな成長のためには、現状を正確に把握し、エビデンスに基づく政策・現場の取り組みへとつなげていくことが不可欠です。

ペスタロッチは、全国11都道府県85市町村・約5,200校・年間約180万人分の体力テスト・意識調査業務を継続的に手がけてまいりました。本受託は、これら自治体規模の事業で培ってきた知見と運営ノウハウを、国の調査へと結実させる取り組みとなります。

■ 本受託の主な業務

本受託では、調査の企画・設計から実施・集計・報告まで、一連のオペレーションを包括的に担います。

■ 今後の展望 ─投資家・パートナー企業・採用候補者の皆様へ

- 調査資材の設計・配送・回収- オンライン調査の実施管理- 学校・教育委員会向けコールセンターの設置・運営- 収集データの精査・集計・分析- 有識者委員会の運営事務局業務- 結果報告資料の作成・提供

ペスタロッチは、体力テストデジタル集計システム『ALPHA』を全国約5,200校・約180万人の児童・生徒へ展開し、保有する運動データは約300万人分に達しています。2024年度には社内研究機関「日本健康・運動データ総合研究所」を設立し、共同研究・学術発表・EBPM支援を通じた社会実装にも取り組んでまいりました。

2026年からは、企業向け体力チェックサービス「ALPHA for Biz」の本格展開も開始しており、令和8年4月適用の厚生労働省指針（ 高年齢者の労働災害防止のための指針(https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001654297.pdf) ）を背景に、企業向け事業も急成長フェーズへと入りました。

本受託を契機に、子どもから働く世代まで切れ目なく運動・健康データを価値に変えていく事業基盤をさらに拡張してまいります。現在、さらなる事業展開に向けた資金調達および人材採用を進めており、教育・ヘルスケア・データ利活用の領域に関心をお持ちの投資家・パートナー企業・採用候補者の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

採用情報はこちら(https://alpha2019.notion.site/Pestalozzi-Technology-d6961ff81fb54ae5ab727d97d1ab0f0e)をご覧ください。

■ 会社概要

社名：Pestalozzi Technology株式会社

設立：2019年7月

所在地：東京都新宿区西早稲田

代表者：代表取締役社長CEO 井上 友綱

パーパス：運動データを価値あるものに

事業内容：

学校向け体力テストデジタル集計システム「ALPHA」の開発・提供

企業向け体力チェックのDXプラットフォーム「ALPHA for Biz」の開発・提供

社内研究機関「日本健康・運動データ総合研究所」による研究活動・EBPM支援

URL：https://pestalozzi-tech.com

■ 本件に関するお問い合わせ先

〒169-0051

東京都新宿区西早稲田 1-21-1

早稲田大学19号館 311室

Pestalozzi Technology株式会社 学校ALPHA事業部

E-mail：info@pestalozzi-tech.com



