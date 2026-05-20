四季菓子の店HIBIKA（ひびか）は、6月1日(月)より彩り豊かな“夏のケーキ”を販売いたします。

株式会社 エーデルワイス

新しい“にっぽんの洋菓子”をコンセプトに、春夏秋冬、折々の四季菓子をお届けしている、四季菓子の店 HIBIKA（ひびか）(https://hi-bi-ka.com/)は、6月1日(月)より“夏の四季菓子”を販売いたします。

お菓子が結ぶ、やさしい時間に。日本の夏を愛でる“にっぽんの洋菓子”

“四季菓子の店HIBIKA（ひびか）”は、“にっぽんの洋菓子”がコンセプトの洋菓子ブランドです。古くから四季の移ろいに寄り添いながら暮らしてきた私たちにっぽん人。旬の素材を活かした彩り豊かな食文化や、季節の節目やお祝いごとにお菓子を贈り合い、一緒に囲むことで人とのつながりを大切にしてきた日本ならではの文化や感性を大切にした洋菓子を作りたいという想いを込めて、選び抜いた素材で丁寧にお作りしています。

夏に大輪の花を咲かせる「向日葵（ひまわり）」、夏の空に浮かぶ 「入道雲（にゅうどうぐも）」、爽やかな風や涼しげに揺れる木々の葉をイメージした「夏の薫り（なつのかおり）」など、夏の訪れを感じる色とりどりのケーキをご用意いたします。

夏の味わいをどうぞお楽しみください。

【夏の四季菓子 販売期間】6月1日(月)～9月2日(水)

夏のケーキ

こちらに掲載している商品のほかにもHIBIKAらしい夏のケーキ（ホールケーキを含む）を多数ご用意しております。

夏のケーキの販売は、9月2日(水)までです。9月3日(木)より、秋のケーキのご案内となります。

夏の薫り -煎茶と桃のケーキ-

〈新商品〉夏の薫り -煎茶と桃のケーキ-

価格：\820 （本体価格\759）

上品な香りの煎茶のムースで、桃の果肉入りコンフィチュールを包みました。煎茶のほのかな渋みと桃のやさしい甘みが広がる爽やかで上品な味わいです。

向日葵 -レモンのタルト-

向日葵 -レモンのタルト-

価格：\880（本体価格\814）

夏のひまわりをイメージしたレモンのタルト。瀬戸内レモンとオレンジの酸味をきかせたムースを香ばしいサブレにのせた爽やかな夏の味わい。

入道雲 -モンブラン・マスカルポーネ-

入道雲 -モンブラン・マスカルポーネ-

価格：\860（本体価格\796）

渋皮栗入りのマロンムースをマスカルポーネムースで包み、メレンゲにのせました。入道雲をイメージした夏のモンブランです。

青林檎 -ポム・ヴェール-

青林檎 -ポム・ヴェール-

価格：\880（本体価格\814）

青林檎のソースとアールグレイムースを、ホワイトチョコムースで包みました。青林檎の香りがほのかに香る上品な味わい。

紫陽花 -カシスとブルーベリー-

紫陽花 -カシスとブルーベリー-

価格：\840（本体価格\777）

カシスとブルーベリーの ムースにクリームブリュレをとじ込め、ぎゅうひで包みました。梅雨の季節を鮮やかに彩るあじさいをイメージして。

販売期間：6月1日～7月14日

水風船 -ライチとグァバ-

水風船 -ライチとグァバ-

価格：\880（本体価格\814）

夏の縁日に並ぶカラフルな水風船をイメージしたケーキ。ベルガモットが香るホワイトチョコムー スで、ライチソース、グァバジュレを包みました。メレンゲをアクセントに。

販売期間：7月15日～9月2日

【HP】 https://hi-bi-ka.com/

【オンラインショップ】 https://shop.hi-bi-ka.com/

【Instagram】 https://www.instagram.com/hibika_official/