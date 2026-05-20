LaserPeckerが東京で開催される「Japan RepRap Festival 2026」に出展

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LaserPeckerは、「3Dプリントの仕上げを、レーザーで次の表現へ」というコンセプトに基づき、2026年5月30日（土）～31日（日）に東京流通センターEホールにて開催される「Japan RepRap Festival 2026」への出展が決定いたしました。





今回のLaserPeckerブース（番号：M-114）では、人気機種やアクセサリーを中心に、製品実機の展示のほか、3Dプリント素材への彫刻済み作品をご紹介いたします。これにより、線の細さや表面の質感、刻印の見え方などの違いを、実物を通してよりはっきりと感じていただけます。

【出展内容】

- レーザー彫刻を施した3Dプリント作品を展示PLA、PETG、TPUなどの3Dプリント素材へのレーザー加工事例をご紹介します。彫刻・塗りつぶし・マーキングのサンプルで新たな加工表現の可能性をご提案します。- ご自身の3Dプリント作品を持込み、レーザー加工を体験ご自身で制作された3Dプリント作品を、弊社ブースへお持ち込みいただけます。素材の状態や当日の環境に応じて、加工の可否や各素材に最適な彫刻設定についてご案内いたします。- LP4・LP5で高速・高精度なレーザー彫刻を実演LP4・LP5を使用し、3Dプリント素材をはじめ、金属や木材など多彩な素材へのレーザー加工を実演いたします。名入れ・模様加工のご相談も歓迎いたします。



レーザー加工にご興味のある方や、3Dプリント作品に新たな表現を取り入れたい方は、ぜひブースへお気軽にお立ち寄りください。

【イベント概要】

- イベント名： Japan RepRap Festival 2026（JRRF2026）- 会期：2026年5月30日（土）～31日（日）- 時間：30日(土) 12:00-18:00- 31日(日) 11:00-16:00- 会場：東京流通センター 第二展示場Eホール- 弊社ブース： M-114

▼JRRF2026 特設ページはこちら：

https://jp.laserpecker.net/pages/3dp-setting(https://jp.laserpecker.net/pages/3dp-setting)

※今回の出展にあわせて、上記特設ページでは期間限定で、JRRF2026の入場チケットを早割価格相当でご購入いただける特別プロモーションコードを配布しております。

【出展机器】

【LaserPeckerについて】

- LaserPecker LP1-PLUS ポケットレーザー彫刻機- LaserPecker LP2-PLUS 卓上レーザー彫刻機- LaserPecker LP4 デュアルレーザー彫刻機 （実演デモ）- LaserPecker LP5 20Wファイバー + ダイオードレーザー彫刻機（実演デモ）LaserPeckerは、レーザー彫刻を単なる木材や金属への加工技術ではなく、「3Dプリント作品の表現力を高める表現ツール」として提案しています。レーザー彫刻から広がる、新しいものづくりの可能性を、ぜひ会場でご体感ください。皆さまのご来場を、心よりお待ちしております。

LaserPecker（レーザーペッカー）は、スマートレーザー彫刻機を中心とした製品の開発を手がけるブランドです。コンパクトなデザインと多機能性を兼ね備えた製品を提供しており、DIYユーザーから小規模事業者まで、幅広いユーザー層のニーズに対応しています。「誰でも手軽に本格的な彫刻を楽しめる」というコンセプトのもと、ものづくりの魅力を身近に感じられるような製品の開発に取り組んでいます。



◆会社名：Shenzhen Hingin Technology Co.,Ltd

◆所在地：Rm 4001, W. Tower, Galaxy WORLD, Shenzhen, China

◆設 立：2017年

◆事業内容：レーザー彫刻機の開発・販売、およびDIY・創作関連のソリューション提供

◆公式サイト：https://jp.laserpecker.net/