【MATECH】手のひらサイズで35W高出力。ケーブル一体型モバイルバッテリー「PowerMini 10000」新登場
MATECH株式会社（本社：京都府京都市下京区、代表取締役：松本 弘暉）は、USB-Cケーブル一体型・最大35W高出力に対応したコンパクトモバイルバッテリー「PowerMini 10000」を発売いたしました。
手のひらサイズの小型設計ながら、10,000mAhの大容量と最大35W出力を両立。スマートフォンだけでなく、MacBook Airなど一部ノートPCの充電にも対応し、外出先でもこれ1台で幅広いデバイスをカバーします。
さらに、ケーブルをストラップとして収納できる一体型デザインを採用し、“持ち歩きやすさ”と“使いやすさ”を追求した次世代モバイルバッテリーです。
■ 製品ページ（Amazon.co.jp）：
https://www.amazon.co.jp/dp/B0G1BZQBYV
【製品特長】
■ 手のひらサイズで、パワフル充電
コンパクトなボディながら、高出力によるスピーディーな充電を実現。
必要なときにすぐ使える快適さで、充電待ちのストレスを軽減します。
“小さいのにしっかり使える”を追求した、携帯性と性能のバランスに優れた1台です。
■ ノートPCもこれ1台で充電
USB-C単ポート最大35W出力に対応。
MacBook AiriPad Pro / Air / miniiPhoneGalaxyXperia
など、幅広いデバイスを充電できます。
スマートフォンからノートPCまでこれ1台で対応できるため、持ち歩く充電器を減らし、よりスマートなワークスタイルを実現します。
■ 10,000mAhの大容量で、1日中安心
コンパクト設計ながら、安心の10,000mAhバッテリーを搭載。
iPhone 17：約1.8回Galaxy S25：約1.7回
の充電が可能です。
通勤・通学・旅行・出張など、長時間の外出でも安心して使用できます。
■ パススルー充電対応
本体を充電しながら、スマートフォンなどのデバイスも同時に充電可能。
コンセントが1つしかない環境でも効率よく充電できます。
また、スマートフォンへの充電を優先する設計により、
「使いたいときにモバイルバッテリーが空だった」
という不安を軽減します。
■ ケーブル一体型ストラップ採用
付属のUSB-C to USB-Cケーブルは、収納するとストラップとして使用可能。
ケーブルを別で持ち歩く必要がなく、必要なときにすぐ充電できます。
ミニマルでスマートな持ち運びを実現しました。
■ 専用設計セルで極限までコンパクト化
市販の汎用セルではなく、本製品専用にカスタマイズしたバッテリーセルを採用。
5,000mAhセルを2基組み合わせることで、10,000mAhの容量を維持しながら、無駄を削ぎ落としたコンパクト設計を実現しました。
サイズと性能を両立するために、内部構造まで徹底的に最適化しています。
MATECH株式会社（MATECH, Inc.）
MATECHは、2016年に京都で設立された、クリエイティブとテクノロジーを融合するブランドです。
従来の常識にとらわれず、「今」求められる体験と価値を重視し、世界初や業界トップを目指すハイエンドな家電・電子機器を開発しています。
大量生産・低価格路線に頼らず、日本市場に最適な機能と使い心地を追求。ユーザーの心を動かす“発見・驚き・喜び”を届けることを使命としています。
所在地：〒600-8844 京都府京都市下京区朱雀裏畑町30
代表者：代表取締役 松本 弘暉
設立：2016年10月
資本金：3,000万円
事業内容：デジタル製品の企画・開発・製造・販売
公式サイト：https://www.matech-jp.com