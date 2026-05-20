【MATECH】手のひらサイズで35W高出力。ケーブル一体型モバイルバッテリー「PowerMini 10000」新登場

MATECH株式会社

MATECH株式会社（本社：京都府京都市下京区、代表取締役：松本 弘暉）は、USB-Cケーブル一体型・最大35W高出力に対応したコンパクトモバイルバッテリー「PowerMini 10000」を発売いたしました。

手のひらサイズの小型設計ながら、10,000mAhの大容量と最大35W出力を両立。スマートフォンだけでなく、MacBook Airなど一部ノートPCの充電にも対応し、外出先でもこれ1台で幅広いデバイスをカバーします。

さらに、ケーブルをストラップとして収納できる一体型デザインを採用し、“持ち歩きやすさ”と“使いやすさ”を追求した次世代モバイルバッテリーです。

■ 製品ページ（Amazon.co.jp）：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0G1BZQBYV

【製品特長】

■ 手のひらサイズで、パワフル充電

コンパクトなボディながら、高出力によるスピーディーな充電を実現。

必要なときにすぐ使える快適さで、充電待ちのストレスを軽減します。

“小さいのにしっかり使える”を追求した、携帯性と性能のバランスに優れた1台です。

■ ノートPCもこれ1台で充電

USB-C単ポート最大35W出力に対応。

MacBook AiriPad Pro / Air / miniiPhoneGalaxyXperia

など、幅広いデバイスを充電できます。

スマートフォンからノートPCまでこれ1台で対応できるため、持ち歩く充電器を減らし、よりスマートなワークスタイルを実現します。

■ 10,000mAhの大容量で、1日中安心

コンパクト設計ながら、安心の10,000mAhバッテリーを搭載。

iPhone 17：約1.8回Galaxy S25：約1.7回

の充電が可能です。

通勤・通学・旅行・出張など、長時間の外出でも安心して使用できます。

■ パススルー充電対応

本体を充電しながら、スマートフォンなどのデバイスも同時に充電可能。

コンセントが1つしかない環境でも効率よく充電できます。

また、スマートフォンへの充電を優先する設計により、

「使いたいときにモバイルバッテリーが空だった」

という不安を軽減します。

■ ケーブル一体型ストラップ採用

付属のUSB-C to USB-Cケーブルは、収納するとストラップとして使用可能。

ケーブルを別で持ち歩く必要がなく、必要なときにすぐ充電できます。

ミニマルでスマートな持ち運びを実現しました。

■ 専用設計セルで極限までコンパクト化

市販の汎用セルではなく、本製品専用にカスタマイズしたバッテリーセルを採用。

5,000mAhセルを2基組み合わせることで、10,000mAhの容量を維持しながら、無駄を削ぎ落としたコンパクト設計を実現しました。

サイズと性能を両立するために、内部構造まで徹底的に最適化しています。

MATECH株式会社（MATECH, Inc.）

MATECHは、2016年に京都で設立された、クリエイティブとテクノロジーを融合するブランドです。

従来の常識にとらわれず、「今」求められる体験と価値を重視し、世界初や業界トップを目指すハイエンドな家電・電子機器を開発しています。



大量生産・低価格路線に頼らず、日本市場に最適な機能と使い心地を追求。ユーザーの心を動かす“発見・驚き・喜び”を届けることを使命としています。



所在地：〒600-8844 京都府京都市下京区朱雀裏畑町30

代表者：代表取締役 松本 弘暉

設立：2016年10月

資本金：3,000万円

事業内容：デジタル製品の企画・開発・製造・販売

公式サイト：https://www.matech-jp.com