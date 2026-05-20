ElevenLabs、CinemaLeapによるカンヌ国際映画祭関連展示作品の冒頭ナレーション生成に技術協力

Ｅｌｅｖｅｎ Ｌａｂｓ Ｊａｐａｎ合同会社

イレブンラボジャパン合同会社（本社：東京都千代田区、Japan & Koreaゼネラルマネージャー：田村 元、以下「イレブンラボ」）は、株式会社CinemaLeap（以下、CinemaLeap）が2026年5月にフランス・カンヌで発表したXRイマーシブ作品において、冒頭ナレーションのAI音声生成に技術協力したことをお知らせします。

第79回カンヌ国際映画祭の主賓国・日本が放つ、世界遺産×最新XR

本作品は、CinemaLeapが第79回カンヌ国際映画祭の併設マーケット「マルシェ・ド・フィルム（Marche du Film）」において、日本が「Country of Honour（主賓国）」として世界中から熱い注目を集める中で発表したXR作品です。（EX＝Extended Realityは、現実世界と仮想世界を融合させて新しい体験を創造する技術）CinemaLeapは、同映画祭「Immersive部門」の公式プログラム内で開催された「Japan Immersive Showcase」にて、ソニー株式会社の技術協力のもと、世界遺産・二条城を舞台にした最新XR作品のパイロット版を公開しました。

本作品には、世界的ダンスアーティストのKento Mori氏がクリエイティブ・パートナーとしても参画。自らも出演し、「伝統の美と現代の動が共鳴し、新たな伝説が生まれる」をテーマに、古より伝わる異界の脅威を“舞”によって浄化する、能動的な物語体験が描かれています。

Kento Mori氏の「声のエネルギー」を宿し、作品世界へ昇華させる最先端AI音声技術

イレブンラボは、本作品の世界観へ鑑賞者を一瞬で引き込む冒頭ナレーションにおいて、Kento Mori氏の声をもとにしたAI音声生成を担当しました。具体的には、Kento Mori氏の声をクローニングした上で、その声本来の圧倒的なエネルギーとの特徴を維持しながら物語のトーンに合わせて声色を再設計し、作品世界に合わせたナレーション表現を生成しています。

XRやイマーシブ作品において、音声は単なる情報伝達ではなく、鑑賞者を物語世界へ深く導く重要な表現要素です。特に、アーティスト本人の声や身体性と結びついた音声表現は、作品の没入感やリアリティを大きく左右します。今回の取り組みでは、AI音声生成により、本人の声が持つ個性や質感を極限まで活かしながら、作品の世界観に調和する新しい音声表現を実現しました。

カンヌから世界へ。AI音声でクリエイターの「表現の可能性」を拡張

イレブンラボの音声AI技術は、ナレーション、吹き替え、多言語展開、キャラクターボイス、インタラクティブ体験など、クリエイティブ領域における未来の音声制作の可能性を広げています。本取り組みは、世界的な映画・XRの発信地であるカンヌにおいて、日本発の研ぎ澄まされたクリエイティブ作品と最先端のAI音声技術が結びついた画期的な事例となります。

イレブンラボは今後も、映画、XR、アニメーション、ゲーム、ライブエンターテインメントなど、多様なクリエイティブ領域において、クリエイターの想像力を解き放ち、その表現を拡張するAI音声技術の提供を進めてまいります。

CinemaLeapについて

CinemaLeapは、2019年に設立された、ストーリーを軸とした新しいXR体験を提供するクリエイティブカンパニーです。ヴェネチア国際映画祭をはじめとした世界的映画祭にノミネートされるXR映画のプロデュースのほか、XR・メタバースプロジェクトを推進しています。また、大型XRエンターテインメント施設「IMMERSIVE JOURNEY」の運営や、日本初のXRに特化した国際映画祭「Beyond the Frame Festival」の開催も行っています。

ElevenLabsについて

2022年に設立されたイレブンラボは、AI音声研究と技術のグローバルリーダーであり、企業、開発者、クリエイター、アーティストなど幅広い方に向けた最先端AIオーディオツールを構築しています。現在は企業評価額が110億ドル（約1.5兆円相当）を超え、プラットフォームはFortune 500企業の75%以上を含む数千もの企業に利用いただいています。高品質なボイスオーバーの大規模生成や、多言語の対話型AI音声エージェントの構築を支援しています。私たちのサービスでは、高品質なボイスオーバーを手頃な価格でスピーディに、そして大規模に作成したり、30以上の言語で対話型AI音声エージェントを立ち上げたりすることが可能です。

イレブンラボ日本語サイト

https://elevenlabs.io/ja

イレブンラボ(日本語版）LinkedIn

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