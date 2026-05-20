AI駆動開発協会、CTO・テックリード向け「AIDD理事コミュニティ」を発足

サイバーフリークス株式会社

AI駆動開発協会は、法人のCTO、テックリード、AI駆動開発のスペシャリストなどを対象とした無料のクローズドコミュニティ「AIDD理事コミュニティ」を発足しました。

詳細・参加条件・お問い合わせ：

https://aidd.jp/director-community/

各社に散らばる「AI駆動開発の実践知」を集める場

生成AIやAIエージェントの普及により、開発現場では「AIをどこまで開発プロセスに組み込むべきか」「セキュリティや品質をどう担保するか」「社内教育をどう設計するか」といった実務上の論点が急速に増えています。

一方で、こうした知見は各社の現場に分散しており、CTOやテックリードが本音で実践知を共有できる場はまだ多くありません。

「AIDD理事コミュニティ」は、AI駆動開発に取り組む企業の技術責任者・技術リード・スペシャリストが知見を持ち寄り、AI駆動開発の実務的な指針づくりにつなげることを目的としたコミュニティです。

収益化ではなく、業界標準づくりと信頼性向上を目的に運営

本コミュニティは、参加費や会費による収益化を主目的とした取り組みではありません。

AI駆動開発協会が提供するガイドライン、セキュリティガイドライン、認定資格、学習用テキストなどの品質を高めるために、各社の現場で得られた実践知を集約し、より実務に即した形へ発展させていくことを目指します。

また、参加企業・参加者にとっても、他社のAI駆動開発の取り組みや課題を知り、自社内での導入・運用・教育・セキュリティ設計に活かせる場として運営します。

参加企業・参加者にとっての主なメリット

1. 他社CTO・テックリードと本音で情報交換できる

AI駆動開発を自社にどう取り込むかは、多くの企業が個別に試行錯誤しているテーマです。

AIDD理事コミュニティでは、法人のCTO、テックリード、AI駆動開発のスペシャリストなど、実務の前線にいるメンバー同士が、導入・運用・セキュリティ・教育などの論点について意見交換できる場を提供します。

2. 協会のガイドラインや認定資格関連資料を自社内で活用できる

参加企業・参加者は、AI駆動開発協会が整備する各種ガイドライン、セキュリティガイドライン、認定資格、学習用テキストなどを自社内で活用できます。

AI活用を個人任せにせず、組織としてAI駆動開発を推進するための材料として利用できる点が特徴です。

3. AI駆動開発に取り組む企業として技術広報・採用に活用できる

参加企業は、AI駆動開発に積極的に取り組む企業として、協会ホームページ上の理事リストへの掲載を通じた発信が可能です。

AI活用に関心の高いエンジニアへの採用広報や、技術ブランディングの一環としても活用できます。

想定する参加対象

AIDD理事コミュニティでは、以下のような方の参加を想定しています。

- 法人のCTO- テックリード- AI駆動開発のスペシャリスト- 企業内でAI駆動開発を推進しているエンジニア代表者

コミュニティは審査制で運営し、誰でも参加できる公開コミュニティではなく、各社の実践知を持ち寄るクローズドな場として設計します。

AIDD理事コミュニティ 詳細ページはこちら

https://aidd.jp/director-community/

AI駆動開発協会について

AI駆動開発協会は、AIを前提とした開発手法の普及、学習機会の提供、認定資格やガイドラインの整備を通じて、企業のAI活用と開発現場の生産性向上を支援しています。

法人向け研修、認定資格、学習コンテンツなどを通じて、エンジニア・非エンジニア双方に向けたAI駆動開発の教育と実践支援を行っています。

公式サイト：

https://aidd.jp/

運営元

AI駆動開発協会（運営元：サイバーフリークス株式会社）



代表者：代表取締役 田中淳介

所在地：東京都渋谷区渋谷3丁目6番2号 エクラート渋谷ビル5F

事業内容：AI駆動開発協会の運営、法人向けAI研修、AI活用支援、システム開発支援