「AIラジオ制作所」、2～4人対応＆全6種類のラジオスタイルに機能拡張。AIポッドキャスト制作の本格展開を開始

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株式会社SynergyAI

株式会社SynergyAI（本社：大阪府）は、AIラジオ番組自動生成サービス「AIラジオ制作所」の機能を大幅に拡張し、本日より本格展開を開始しました。新たに2～4人のホストによる対話形式に対応し、ラジオスタイルも従来の4種類から6種類へと拡大。バラエティ番組・インタビュー番組形式が加わり、より幅広いコンテンツ制作に対応します。





■ 機能拡張のポイント



【1】2～4人のAIホストによる多人数対話



従来の2人組形式に加え、最大4人のホストによる番組制作に対応しました。聞き手・解説役・ゲスト役などを組み合わせ、単調になりにくい本格的な番組構成が可能です。



【2】全6種類のラジオスタイル



新たに「バラエティ番組」「インタビュー番組」の2スタイルを追加し、全6種類に拡張しました。



・深夜トーク


・都市型FM


・AMワイド情報


・ポッドキャスト風


・バラエティ番組（新）


・インタビュー番組（新）






【3】活用シーンの拡大



コンテンツクリエイター向けに加え、企業の広報・社内研修・教育機関の教材制作など、ビジネス用途にも対応します。



■ 想定される活用シーン

・ポッドキャスト・YouTube配信者の番組制作


・企業の広報・PR音声コンテンツ


・社内研修・eLーニング教材


・教育機関の音声教材


・メディア企業のオウンドメディア音声化


・PDFや社内資料の音声コンテンツ化








■ サービスの3つの特長



- AIラジオ台本生成

構成・導入・掛け合い・締まで、ラジオらしい会話の流れに整えます。



2. 2～4人のAIホスト



聞き手・解説役・ゲスト役を組み合わせて、単調になりにくい番組を作れます。



3. MP3と台本の書き出し



完成音声はMP3、台本はテキストで保存。配信前の修正や再収録にも対応します。






■ 利用方法


公式サイト（AIラジオ制作所(https://radio.synlab-ai.com/)）から「番組を作る」ボタンよりご利用いただけます。PDF・TXTファイルのアップロードに対応、商用利用も可能です。



■ 今後の展開


対応スタイル・音声バリエーションのさらなる拡大、英語対応、より長尺の番組制作への対応など、機能拡張を継続的に進めてまいります。



■ サービス概要



サービス名：AIラジオ制作所


URL：https://radio.synergy-ai.jp/


対応言語：日本語


入力形式：プロンプト、PDF、TXT


出力形式：MP3、台本テキスト



■ 会社概要


会社名：株式会社SynergyAI


所在地：大阪府大阪市


事業内容：業界特化型AIソリューションの開発・提供



■ 本リリースに関するお問い合わせ



株式会社SynergyAI 広報担当


お問い合わせフォーム：https://synlab-ai.com/