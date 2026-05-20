「AIラジオ制作所」、2～4人対応＆全6種類のラジオスタイルに機能拡張。AIポッドキャスト制作の本格展開を開始

株式会社SynergyAI

株式会社SynergyAI（本社：大阪府）は、AIラジオ番組自動生成サービス「AIラジオ制作所」の機能を大幅に拡張し、本日より本格展開を開始しました。新たに2～4人のホストによる対話形式に対応し、ラジオスタイルも従来の4種類から6種類へと拡大。バラエティ番組・インタビュー番組形式が加わり、より幅広いコンテンツ制作に対応します。

■ 機能拡張のポイント

【1】2～4人のAIホストによる多人数対話

従来の2人組形式に加え、最大4人のホストによる番組制作に対応しました。聞き手・解説役・ゲスト役などを組み合わせ、単調になりにくい本格的な番組構成が可能です。

【2】全6種類のラジオスタイル

新たに「バラエティ番組」「インタビュー番組」の2スタイルを追加し、全6種類に拡張しました。

・深夜トーク

・都市型FM

・AMワイド情報

・ポッドキャスト風

・バラエティ番組（新）

・インタビュー番組（新）

【3】活用シーンの拡大

コンテンツクリエイター向けに加え、企業の広報・社内研修・教育機関の教材制作など、ビジネス用途にも対応します。

■ 想定される活用シーン

・ポッドキャスト・YouTube配信者の番組制作

・企業の広報・PR音声コンテンツ

・社内研修・eLーニング教材

・教育機関の音声教材

・メディア企業のオウンドメディア音声化

・PDFや社内資料の音声コンテンツ化

■ サービスの3つの特長

- AIラジオ台本生成

構成・導入・掛け合い・締まで、ラジオらしい会話の流れに整えます。

2. 2～4人のAIホスト

聞き手・解説役・ゲスト役を組み合わせて、単調になりにくい番組を作れます。

3. MP3と台本の書き出し

完成音声はMP3、台本はテキストで保存。配信前の修正や再収録にも対応します。

■ 利用方法

公式サイト（AIラジオ制作所(https://radio.synlab-ai.com/)）から「番組を作る」ボタンよりご利用いただけます。PDF・TXTファイルのアップロードに対応、商用利用も可能です。

■ 今後の展開

対応スタイル・音声バリエーションのさらなる拡大、英語対応、より長尺の番組制作への対応など、機能拡張を継続的に進めてまいります。

■ サービス概要

サービス名：AIラジオ制作所

URL：https://radio.synergy-ai.jp/

対応言語：日本語

入力形式：プロンプト、PDF、TXT

出力形式：MP3、台本テキスト

■ 会社概要

会社名：株式会社SynergyAI

所在地：大阪府大阪市

事業内容：業界特化型AIソリューションの開発・提供

■ 本リリースに関するお問い合わせ

株式会社SynergyAI 広報担当

お問い合わせフォーム：https://synlab-ai.com/