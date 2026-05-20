「AIラジオ制作所」、2～4人対応＆全6種類のラジオスタイルに機能拡張。AIポッドキャスト制作の本格展開を開始
株式会社SynergyAI（本社：大阪府）は、AIラジオ番組自動生成サービス「AIラジオ制作所」の機能を大幅に拡張し、本日より本格展開を開始しました。新たに2～4人のホストによる対話形式に対応し、ラジオスタイルも従来の4種類から6種類へと拡大。バラエティ番組・インタビュー番組形式が加わり、より幅広いコンテンツ制作に対応します。
■ 機能拡張のポイント
【1】2～4人のAIホストによる多人数対話
従来の2人組形式に加え、最大4人のホストによる番組制作に対応しました。聞き手・解説役・ゲスト役などを組み合わせ、単調になりにくい本格的な番組構成が可能です。
【2】全6種類のラジオスタイル
新たに「バラエティ番組」「インタビュー番組」の2スタイルを追加し、全6種類に拡張しました。
・深夜トーク
・都市型FM
・AMワイド情報
・ポッドキャスト風
・バラエティ番組（新）
・インタビュー番組（新）
【3】活用シーンの拡大
コンテンツクリエイター向けに加え、企業の広報・社内研修・教育機関の教材制作など、ビジネス用途にも対応します。
■ 想定される活用シーン
・ポッドキャスト・YouTube配信者の番組制作
・企業の広報・PR音声コンテンツ
・社内研修・eLーニング教材
・教育機関の音声教材
・メディア企業のオウンドメディア音声化
・PDFや社内資料の音声コンテンツ化
■ サービスの3つの特長
- AIラジオ台本生成
構成・導入・掛け合い・締まで、ラジオらしい会話の流れに整えます。
2. 2～4人のAIホスト
聞き手・解説役・ゲスト役を組み合わせて、単調になりにくい番組を作れます。
3. MP3と台本の書き出し
完成音声はMP3、台本はテキストで保存。配信前の修正や再収録にも対応します。
■ 利用方法
公式サイト（AIラジオ制作所(https://radio.synlab-ai.com/)）から「番組を作る」ボタンよりご利用いただけます。PDF・TXTファイルのアップロードに対応、商用利用も可能です。
■ 今後の展開
対応スタイル・音声バリエーションのさらなる拡大、英語対応、より長尺の番組制作への対応など、機能拡張を継続的に進めてまいります。
■ サービス概要
サービス名：AIラジオ制作所
URL：https://radio.synergy-ai.jp/
対応言語：日本語
入力形式：プロンプト、PDF、TXT
出力形式：MP3、台本テキスト
■ 会社概要
会社名：株式会社SynergyAI
所在地：大阪府大阪市
事業内容：業界特化型AIソリューションの開発・提供
■ 本リリースに関するお問い合わせ
株式会社SynergyAI 広報担当
お問い合わせフォーム：https://synlab-ai.com/