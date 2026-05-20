アクションリンク、「ネットショップ担当者フォーラム 2026 春」にてEC事業者向けセミナーを開催

株式会社ファブリカホールディングス

株式会社ファブリカホールディングスの完全子会社、株式会社ファブリカコミュニケーションズ（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長CEO：谷口政人）は、同社が提供するEC特化型CRMツール「アクションリンク」の取り組みとして、2026年5月26日（火）に日比谷国際ビルコンファレンススクエアで開催される「ネットショップ担当者フォーラム 2026 春(https://netshop.impress.co.jp/event/202605tokyo)」にて、EC事業者向けセミナーを開催します。

近年、EC市場では新規獲得コストの高騰により、既存顧客との関係性を深め、リピート売上を伸ばすためのCRMの重要性が高まっています。

こうした課題が顕在化する中、「アクションリンク」は、EC事業者の購買・行動データをもとに、顧客一人ひとりに最適なコミュニケーションを自動化するEC特化型CRMとして、EC事業者のCRM施策を支援しています。

オフィス家具通販の成長をテーマにしたセミナーを実施

2026年5月26日（火）にプロダクト責任者・中村隆嗣が登壇するセミナーを実施します。

本セミナーでは、オフィス家具ECを運営する「オフィスコム」の事例をもとに、リピート売上につながった具体的なCRM施策をご紹介します。

オフィスコムでは、2020年からEC事業におけるリピート対策を強化。以降、新規売上・リピート売上ともに順調に推移し、現在も右肩上がりの成長を続けています。今回は、実際に売上へ貢献している施策設計や運用のポイントについて、具体例を交えながら解説していきます。

＜セミナー開催概要＞[表: https://prtimes.jp/data/corp/22939/table/298_1_1bc852826bae32a8cf9a4f5e8f74c011.jpg?v=202605201051 ]

登壇者

株式会社ファブリカコミュニケーションズ

アクションリンク プロダクト責任者 中村 隆嗣

2003年に北国からの贈り物へ入社。自社サイトの立ち上げから参画し月商3億円を超える成長まで導く。楽天／Yahoo!／Amazon／ぐるなびなど全店のマーケティング戦略責任者として各モールにおいて数々の賞を受賞。2014年株式会社メディックスに入社し、年商2500億規模の大手製薬会社や外資系アパレルブランドなど、メーカー直販ECの事業コンサルティングを手がける。コンサルティング先で多く見られたCRMの課題を解決すべく、2018年アクションリンクを立ち上げ、2023年ファブリカコミュニケーションズにジョイン。現在に至る。

会社概要

【株式会社ファブリカコミュニケーションズ】

代表者：代表取締役社長CEO 谷口政人

本社所在地：愛知県名古屋市中区錦3-5-30 三晃錦ビル8F

事業内容：自動車販売支援システム開発・販売事業、インターネットメディア事業、WEBマーケティング支援事業、自動車修理・レンタカー事業

出資比率：株式会社ファブリカホールディングス100％

コーポレートサイト：https://www.fabrica-com.co.jp/

＜お問い合わせ先＞

株式会社ファブリカコミュニケーションズ

ビジネスコミュニケーション事業本部 アクションリンク事業部

TEL：0120-063-851

E-mail： actionlink@fabrica-com.co.jp