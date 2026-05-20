【わずか2秒に1個売れる!?】月間63万個を突破！『餃子のかっちゃん』不動の看板メニュー「かっちゃん餃子」の秘密と、圧巻の“全10種”ラインナップを一挙公開

株式会社double

株式会社double（本社：大阪府大阪市北区/代表取締役：松井 勝也）が全国展開する「肉汁製作所 餃子のかっちゃん」は、ブランドの象徴である看板メニュー「かっちゃん餃子」の月間販売数が、63万個（※）を突破したことをお知らせします。

営業時間に換算すると、なんと「わずか約2秒に1個」という驚異的なスピードでお客様の胃袋へと消えている計算になります。今回は、その圧倒的な美味しさの秘密と、お客様を飽きさせない「全10種類」の多彩なラインナップに改めてスポットを当て、皆様にその魅力をお伝えします。

※2026年3月度 全店累計販売数：633,782個 / 株式会社double調べ

■ 数字で見る『餃子のかっちゃん』の勢い

「とりあえず、かっちゃん餃子3人前！」 そんな声が毎日、全国の店舗で響き渡っています。2026年3月度の販売実績は1ヶ月で実に633,782個。これは1日あたり約2万個がご注文され、【営業時間中、常に約2秒に1個のペースで売れ続けている】ことになります。この圧倒的な回転数と注文率の高さこそが、老若男女問わず愛される「かっちゃん」の信頼の証です。

■ 100回以上の試行錯誤で辿り着いた“かっちゃん餃子”3つの秘密

一般的に「餃子の旨さは皮5割、餡（種）5割」と言われていますが、実は「皮のクオリティが美味しさの6～7割を決める」と言っても過言ではありません。かっちゃんではこの事実に着目し、皮と餡の完璧なマリアージュを追求しました。

- 旨さの7割を握る「特注のもちもち熟成皮」： 餃子の命とも言える「皮」。かっちゃんでは、溢れ出す肉汁をしっかりと受け止めるため、生地を寝かせて旨味を引き出す「熟成皮」を採用しています。焼き目はカリッと香ばしく、噛めば「もっちり」とした弾力。小麦本来の甘みが、餡の旨味を何倍にも引き立てます。- 計算し尽くされた「肉汁の黄金比」： 主役の皮を内側から支えるのが、厳選した国産豚と新鮮な野菜を独自の黄金比で配合した餡。一口噛めば、小籠包のようにジュワッと溢れ出す熱々の肉汁が、もちもちの皮に染み込み、口の中で「旨味の爆弾」となります。- タレなしでも旨い「秘伝の味付け」： 餡自体に秘伝のスパイスを練り込むことで、噛むほどに深いコクが広がります。まずはタレをつけずに、熟成皮の風味と肉汁の旨味をダイレクトに味わっていただくのが "かっちゃん流”です。

■ 圧巻！「餃子だけで全10種類」のエンターテインメント

かっちゃんが追求するのは「食のエンターテインメント」です。王道の焼き餃子だけでなく、その日の気分やお酒に合わせて選べる、全10種類の圧巻のラインナップをご用意しています。

１. 人気No.1「かっちゃん餃子」： 迷ったらコレ！不動のセンターにして絶対王者。

２. 旨味爆弾「じゅ～しぃ餃子」： 溢れる旨味！肉汁をさらに追求したジューシー派に。

３. スタミナ全開「漢のニンニク餃子」： ニンニクを限界まで効かせた、パンチ力抜群の衝撃作。

４. かっちゃん特製「ネギ塩餃子」： 特製ネギ塩ダレがクセになる！お酒のお供に最適な一皿。

５. パリパリ「揚げ餃子」： スナック感覚で手が止まらない、香ばしさ満点の一品。

６. ぷるもちっ「水餃子」： 熟成皮の「もっちり感」を最大限に味わえる、さっぱりとした逸品。

７. 女子受けNo.1「とろ～り濃厚チーズ餃子」： 濃厚チーズと肉汁の最強背徳コンボ。

８. 最強コラボ「麻婆餃子」： 旨辛の麻婆豆腐を纏った、ピリッと刺激的なお酒泥棒。

９. 新感覚「イタリアン炊き餃子」： スープまで飲み干したい、洋風アレンジの新感覚餃子。

１０. 贅沢食感「海老餃子」： ぷりぷりの海老の食感と風味がたまらない、贅沢な変わり種。

■ 餃子のかっちゃんについて 2021年、大阪・梅田の路地裏から始まった「餃子のかっちゃん」は、『一人でも多くの笑顔を生んでいく』をビジョンに掲げる居酒屋です。 「安くて美味しいもので、今日の疲れを吹き飛ばしてほしい」という創業時からの想いを込め、こだわりの餃子をメインに全国へ拡大中。また、一部店舗や期間限定で開催される名物「1円ハイボール」などの驚きの企画で、お客様に喜んでいただける圧倒的なコストパフォーマンスを追求しています。どこへ行っても、お祭りのような活気とスタッフの「かっちゃんスマイル」で、お客様に“いつもの安心感”と最高の夜をお届けしています。

株式会社doubleは、今後も全国に「驚き」と「満足」をお届けする飲食・サービスを展開してまいります。昨今の不安定な社会情勢や物価高騰が続く中、外食が持つ「人を笑顔にする力」を信じ、コストパフォーマンスの限界に挑戦し続けることが私たちの使命です。単にお腹を満たすだけでなく、誰もが気軽に集い、心ゆくまで楽しめる「食のエンターテインメント」を全国各地の拠点から発信してまいります。私たちは地域社会に深く根差し、お客様一人ひとりに愛される店舗づくりを通じて、日本の食文化の活性化と、さらなる感動体験の創出に全力で取り組んでまいります。

■会社概要

社名：株式会社double

代表者：代表取締役 松井勝也

設立：2020月7月3日

所在地：大阪府大阪市北区角田町8-47-20F

URL：https://double0703.com/