◤6月末まで◢ 月額固定費が永年0円に！派遣管理システム導入の最大級キャンペーンを開始

株式会社ブレイン・ラボ

派遣管理システム「MatchinGood」（サービスサイト：https://www.matchingood.co.jp/(https://www.matchingood.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=mg_pr_260514)）を提供する株式会社ブレイン・ラボ（本社：東京都港区、代表取締役社長：中江典博、以下 ブレイン・ラボ）は、2026年6月30日(火)までのご導入で、 月額固定費が「永年無料」、また月額アカウント費用も「永年50％OFF」となる特別キャンペーンを、開始いたします。

■キャンペーン概要

無料で相談する :https://meetings.immedio.io/date_select?uk=tAlqtuQiQInl1k39FRMi#calendar?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=mg_pr_260520「MatchinGood」製品資料を見る :https://box.immedio.io/r/brainlab/zxrWL2?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=mg_pr_260520

月額固定費用が永年無料！

月額アカウント費用が通常より50％OFF！

2026年6月末までの導入で特別キャンペーン！

■人材派遣管理システム「MatchinGood」が選ばれる理由

【管理コストを削減】

派遣・紹介の全プロセスを一元管理し、

業務効率の向上と管理コストの大幅な削減を同時に実現。

【売上最大化に直結】

マッチング機能や連携強化で、稼働数向上と売上最大化へ。

【法令遵守の事業運営を支援】

法改正に無償自動対応。複雑な帳票もワンクリックで作成。

※MatchinGoodは、派遣・紹介業務のすべてを一元管理ができるクラウド型の業務管理システムです。

■コスト削減シミュレーション

▼10アカウント利用の場合▼

従来価格：月額 190,000円（固定費含む）

↓ ↓ ↓

キャンペーン価格：月額 50,000円（固定費0円）

✍年間で168万円の月額費用がお得に！

✍5か年利用でトータル542万円のコスト削減！

「今のシステムの更新時期に合わせたい」

「まずは他社と比較するための見積もりが欲しい」

「実際の操作感をトライアルで試したい」

上記のようなご要望も大歓迎です。期限が迫っておりますので、お早めに資料をご覧ください。

■株式会社ブレイン・ラボについて

お問い合わせはこちら :https://meetings.immedio.io/date_select?uk=tAlqtuQiQInl1k39FRMi#calendar?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=mg_pr_260520「MatchinGood」製品資料を見る :https://box.immedio.io/r/brainlab/zxrWL2?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=mg_pr_260520

人材紹介/派遣業界にて売上トップクラスの基幹系システムを自社開発・提供しています。人材大手企業から中小に至るまで1,800社以上に導入されている人材派遣・紹介向けクラウド型業務システム「CAREER PLUS」「MatchinGood」、採用を増やし離職を減らすHRマーケティングツール「マイリク」をサービスとして提供しています。

■株式会社ブレイン・ラボ 会社概要

［社名］ 株式会社ブレイン・ラボ（Brain Lab,Inc.）

［本社所在地］ 東京都港区芝浦4-12-38 CANAL GATE SHIBAURA 3F

［設立年月日］ 2002年11月

［代表者］ 代表取締役社長 中江典博

［事業内容］ 人材紹介・人材派遣業務における、コンサルティングサポート

人材紹介・派遣会社向け業務管理システムの開発・販売

［コーポレートサイト］ https://www.brainlab.co.jp(https://www.brainlab.co.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=mg_pr_260514)

［サービスサイト］ 派遣/紹介システム「MatchinGood」https://www.matchingood.co.jp/(https://www.matchingood.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=mg_pr_260514)