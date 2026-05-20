法務体制の強化および「誹謗中傷・法的措置対応チーム」発足に関するお知らせ

株式会社コレカティス

VIRTUAL LIVERのプロデュース・マネジメント事業を展開する株式会社コレカティス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋大樹、以下：当社）は、昨今の事業拡大および業界を取り巻く環境の変化に鑑み、法務体制を大幅に強化いたしましたことをお知らせいたします。

2026年4月より、IT・インターネット法務および風評被害対策に強みを持つ「モノリス法律事務所」と新たに顧問契約を締結いたしました。あわせて、2026年5月1日付で社内に「誹謗中傷・法的措置対応チーム」を発足し、所属タレントがより安全かつ持続的に活動できる環境構築を推進してまいります。

■ 法務体制強化の背景

当社ではこれまで、VSG弁護士法人との顧問契約に基づき、企業法務全般における包括的なサポートを受けてまいりました。 現在、バーチャルライバー業界の市場拡大に伴い、知的財産権（IP）の保護、複雑化する契約スキーム、およびインターネット上における権利侵害への対応など、より高度で専門的なリーガルサポートが不可欠となっています。

こうした状況を受け、当社はVSG弁護士法人との継続的な連携に加え、新たにIT・エンターテインメント領域の知見を豊富に有するモノリス法律事務所を顧問に迎えることといたしました。二法体制による盤石なサポート体制を構築することで、VIRTUAL LIVER業界の健全な発展に寄与してまいります。

■ 「誹謗中傷・法的措置対応チーム」の発足について

2026年5月1日より、社内に専属の「誹謗中傷・法的措置対応チーム」を設置いたしました。本チームは、所属タレントに対する以下の行為に対し、顧問弁護士と連携の上、迅速かつ毅然とした法的措置を講じてまいります。

【対応範囲】

SNS、匿名掲示板、動画/配信コメント欄等における誹謗中傷・名誉毀損行為

プライバシーの侵害、ストーカー行為、および物理的な安全を脅かす攻撃的行為

事実に反する情報の拡散による風評被害、および営業妨害行為

その他、所属タレント/事務所の権利を著しく侵害する一切の行為

本チームの活動においては、2026年5月1日以前に発生した事案に関しても遡及して調査を行い、順次対応を進めてまいります。

■ 株式会社コレカティス 代表メッセージ

「コレカティスは、才能あるクリエイターが安心して夢を追いかけられる場所であることを最優先に考えています。今回、IT法務の第一線で活躍されるモノリス法律事務所様をパートナーに迎えることで、IPの権利保護からタレントのメンタルケアに直結する法的防衛まで、隙のない体制が整いました。VSG弁護士法人様、モノリス法律事務所様という強力なバックアップを得て、ファンの皆様と共に新しいエンターテインメントの未来を創造してまいります。」

■ 顧問法律事務所の概要

モノリス法律事務所 代表弁護士：河瀬 季

所在地：東京都千代田区大手町2-6-2 日本ビル12F

URL：https://monolith.law/

専門分野：IT・インターネット・ビジネス法務、風評被害対策、知的財産権等

VSG弁護士法人

代表弁護士：川崎 公司

所在地：東京都中央区銀座1-16-1 東貨ビル3階

URL：https://vs-group.jp/lawyer/

専門分野：総合企業法務、M&A、グループ連携によるワンストップ支援等

■CORECATISとは

“世の中をエンターテイメントへ”をミッションに掲げ、世の中のあらゆるモノゴトをコンテンツ化し、「発見をおもしろさへ」と昇華させるエンターテイメントを発信していく事を目的に Talent、LIVERの育成を行っております。

累計 Talent、LIVER数は1000名を超え、今もなお拡大を続けているライブ配信業界最大手の企業です。

■CORECATIS VIRTUAL PROJECTとは

誰もが理想の自分の姿を思い描いた事はあると思います。

その理想を私たちと一緒に形にしませんか？

あなたのなりたい自分を実現させ 活躍のステージをご用意致します。

年齢、外見、キャリアでの選考は一切考慮せず、純粋な”才能”だけで勝負する オーディション型プロジェクト

新しい自分に生まれ変わり、「なりたい自分」「なりたかった自分」になって夢を叶えましょう。

■「CORECATIS VIRTUAL PROJECT」バーチャルライバーオーディション特設サイト

オーディション特設サイト：https://corecatisvirtual-project.com/

お問い合わせ窓口：info@corecatis.com

＊現在は三期生オーディションを開催中で 特設サイトはSeason3仕様になっております。

■応募条件

・専属契約が可能な方

・ストリーミング配信が可能な方

・満18歳以上の女性

・SNSで積極的に活動が可能な方

■合格特典

・高性能ゲーミングPC無償貸与(ゲーミングモニター/キーボード/マウスも付属します)

・事務所負担でのハイクオリティのオーダーメイドLIVE2D制作、無償貸与

・タレントの各種プロモーション活動

・物販/イベントサポート

・タレント1名に対して マネージャー1名のマネージメントサポート

・1ヶ月から1.5ヶ月程度の研修の実施

■会社概要

・会社名 : 株式会社コレカティス

・オフィス : 東京都渋谷区桜丘町 26-1 セルリアンタワー15階

・代表者 : 高橋大樹