8/30（日）開催！『日本シードル祭り 2026 SISGA JAPAN』のお知らせ

株式会社ペイメントフォー

■日本シードル祭り 2026 SISGA JAPAN について

全国23社以上のシードル醸造所が秋葉原に集結する、日本最大級のシードル試飲会＆即売会です。100種類以上のシードルを飲み比べ、お気に入りのボトルをその場で購入できる一日限りの祭典を開催します。

2025年11月の初開催では370名以上が来場し、前売りチケットは完売。今年は秋葉原UDXギャラリーへ会場をスケールアップし、全30ブース・来場者500名規模で開催します。

■チケット内容

【前売りチケット】4,500円（税込）

・入場券

・テイスティングバウチャー 5枚付き

バウチャー1枚で各ブースのシードルを1杯試飲できます。気に入ったシードルはボトルでもご購入いただけます。

追加バウチャー：会場内で購入可能（5枚 1,000円）

■当日の流れ（かんたん4ステップ）

STEP 1：受付でチケット提示 → バウチャー5枚をお受け取り

STEP 2：各ブースで飲み比べ → バウチャー1枚＝シードル1杯

STEP 3：お気に入りをボトル購入 → その場で購入OK

STEP 4：手ぶらで帰宅 → ヤマト運輸ブースから自宅へ発送可能

■イベントの見どころ

【TASTING ─ 飲み比べ】

全国23社以上の醸造所からシードルが集結。甘口から辛口、スパークリングまで多彩な味わいを一度に楽しめます。

【SHOPPING ─ 即売】

気に入ったボトルはその場で購入可能。会場からご自宅への発送にも対応しています。

【FOOD PAIRING ─ フード】

シードルに合うフード＆おつまみも充実。新しいペアリングの発見をお楽しみください。

【VOTE ─ カスタマーズチョイス投票】

来場者が選ぶ「カスタマーズチョイス」投票を開催。あなたの一票でTOP3が決まります。

■出展者一覧（予定）

FukiwareCidrerie（群馬県）／メゾン・エルー（東京都）／カモシカシードル醸造所（長野県）／サンサンワイナリー（長野県）／株式会社スリーピークス（岩手県）／有限会社マルカメ果樹園（長野県）／たてしなップルワイナリー（長野県）／VinVie（長野県）／深川振興公社（北海道）／テイストグッド／信濃屋トレーディング（東京都）／Cider Barn &more（長野県）／プチポム（長野県）／OK.ADAM（秋田県）／シードル正宗（山形県）／リンゴリらっぱ醸造所（山形県）／キムラ（広島県）／宮城縣七ヶ浜ワイナリー（宮城県）／ワイン・スタイルズ（東京都）／メゾンドノルマンディー（東京都）／サノバスミス（長野県）／REC CIDER BEER WORKS（福島県）／オホーツクシードルGravitation（東京都） ほか

■『日本シードル祭り 2026 SISGA JAPAN』開催概要

開催日時：2026年8月30日（日）12:00～17:00

開催場所：秋葉原UDXギャラリー（秋葉原UDX 4F）

所在地：東京都千代田区外神田4-14-1

アクセス：JR秋葉原駅 電気街口 徒歩1分／TX秋葉原駅 A3出口 徒歩3分／東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩3分

チケット：前売り 4,500円（税込・バウチャー5枚付き）

販売方法：チケットペイにてWEB販売

主催：上州沼田シードル醸造株式会社

※20歳未満の方はご入場いただけません（保護者同伴でも不可）。

※受付時に年齢確認を行います。身分証明書をご持参ください。

▽チケット購入・詳細はこちら

https://nippon-cidre-matsuri.jp/

■主催者について

上州沼田シードル醸造株式会社は、群馬県沼田市を拠点にシードルの醸造・普及活動を行う企業です。日本のシードル文化の発展を目指し、「日本シードル祭り」を主催しています。

■「チケットペイ 」とは

イベント主催者がWEBから登録するだけで簡単にチケットが販売できるサービスです。リアル・オンライン両方のイベントに対応、販売手数料は売れた分だけ、リアルタイムで内容編集や販売状況の確認も可能です。音楽・イベント・スポーツはもちろんのこと、個人主催のイベントから大規模な入場管理システム構築も可能です。

サービスサイト：https://lp.ticketpay.jp/

■株式会社ペイメントフォーについて

「テクノロジーでお金と経済のあり方を変える」をミッションに掲げ、決済機能に加え、業務効率化を実現する独自のソリューションを展開するペイメントソフトウェアカンパニーです。

<会社概要>

会社名：株式会社ペイメントフォー

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者：代表取締役社長 山崎 祐一郎

設立日：1999年3月19日

資本金：11億3,478万円

URL：https://www.paymentfor.com/

※記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

■本件に関するお問合せ

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チケットペイグループ

問合せフォーム：https://weborder.payhub.jp/entry/73