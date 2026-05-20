待望のつめかえ用が新登場　頭皮からボディまでこれ1本「かりそめ全身用シャンプー つめかえ」

株式会社 鈴木ハーブ研究所

株式会社鈴木ハーブ研究所は、肌のことを第一に考えた全身ケア商品「かりそめ全身用シャンプー(https://s-herb.com/karisome/shampoo/)」のつめかえ用パックを2026年5月20日(水)から新発売いたします。

2026年5月20日（水）新発売 かりそめ全身用シャンプー つめかえ 400mL \2,800(税込)

【商品発売の背景】

株式会社鈴木ハーブ研究所が提案するスキンケアは“洗いすぎないこと”と“与えすぎないこと”がポイントになっています。そして、2025年1月23日（木）から、髪も肌も洗いすぎないお手入れで本来持つ美しさへ導く「かりそめ全身用シャンプー(https://s-herb.com/karisome/shampoo/)」を販売中です。この商品は、無香料かつ低刺激で全身をやさしく洗える泡シャンプーです。敏感肌や背中ニキビに悩む方、お子さまに好評で、リピート購入いただいています。

多くのお客さまから『ボトルをそのまま使い続けたい』『環境に配慮したつめかえ用が欲しい』との熱いご要望をいただき、今回の発売に至りました。

【商品概要】

かりそめ全身用シャンプー つめかえ(https://s-herb.com/karisome/shampoo/)

価格：2,800円(税込)

発売日：2026年5月20日（水）

内容量：400mL

※髪と身体に毎日使用で約1ヶ月

■全身に使用することができ、髪に使用する際にはトリートメントは要りません。

■優しくしっかりと洗浄できるコンディショニング成分や保湿成分、アミノ酸、抗酸化成分などを配合

しています。

■肌への刺激性が低い界面活性剤を厳選し、スタイリング剤など疎水性のある汚れを落としながらも肌や頭皮のバリア機能を守ります。

■敏感肌の方や肌トラブルにお悩みの方にもお使いいただけるよう、肌への刺激となるラウリル硫酸ナトリウムや香料は使用していません。

◇使い方

※きめこまかい泡の質感を損なわないためにも、必ず「かりそめ全身用シャンプー」本体ボトルに詰め替えてください。他のボトルに詰め替えると泡が出なくなることがあります。

【会社概要】

株式会社鈴木ハーブ研究所

代表取締役社長：鈴木さちよ

本社所在地：〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2461

URL：https://s-herb.com

設立年：2004年9月

従業員数：45人

事業内容：化粧品の研究開発・販売