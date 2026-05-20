【公開初日500万円超え】シリーズ初の“ゆるく持てる”新作ショルダーバッグ、財布もいらない「定位置が決まる週末ショルダー」が登場

合同会社NIG

プロジェクト総額4億円を突破、ありそうでなかった製品を通してワクワクと感動をお届けする「NIG(ニグ)オンラインストア」を運営する合同会社NIG(本社：茨城県石岡市、代表：佐々木 亮人、以下NIG)は、累計ユーザー数4万人突破のシリーズ初となる、定位置が決まる週末ショルダー『QUICK PACK shoulder 』の先行販売を応援購入サイトMakuakeにて2026年5月19日(火)12時より開始。

公開初日で500万円を達成し、396名の申し込みと反響がありました。

■先行販売会場：https://www.makuake.com/project/quick-pack-shoulder/

5月19日8時時点の公開状況

1. QUICK PACK shoulderとは？

結露で他の荷物を濡らさないドリンク専用ポケットスマホは片手でサッと取り出すゴソゴソ、探さない。手を伸ばすだけ。

「QUICK PACK shoulder」は、スマホ・カギ・財布・飲み物など、お出かけに必要な荷物に“定位置”をつくることで、バッグの中をゴソゴソ探す手間を減らすショルダーバッグです。

スマホは専用ポケット「スマポッケ(R)」へ。

飲み物は独立したドリンクポケットへ。

カギやパスケース、財布機能にも、それぞれの居場所を。

収納量を増やすだけではなく、

“探さずに取り出せること” を目的に設計しました。

１. 【探さない】片手でサッと取り出せるスマホ専用ポケット「スマポッケ(R)」

QUICK PACKシリーズで好評のスマホ専用ポケット 「スマポッケ(R)」 を搭載。

ファスナーを開け閉めする必要がなく、手を伸ばすだけでスマホにアクセスできます。

レジでのQR決済、改札前、移動中の地図確認など、1日に何度も取り出すスマホだからこそ、もっとも取り出しやすい位置に配置しました。

大型スマホにも対応しやすいよう、ポケット幅も広めに設計。

マグネットにより自然に閉じるため、取り出しやすさと落ちにくさの両立を目指しています。

２. 【飲み物も定位置】水筒・ペットボトルをサッと取り出せるドリンクポケット

たくさん歩く日や、旅行、買い物、散歩では、飲み物の持ち歩きは欠かせません。

しかしバッグの中に入れると、奥で転がったり、取り出しにくかったり、結露で他の荷物が濡れてしまうこともあります。

QUICK PACK shoulderでは、飲み物専用のドリンクポケットを搭載。

水筒やペットボトルを分けて収納できるため、他の荷物と干渉しにくく、必要なときにサッと取り出せます。

３. 【財布いらない】現金・カードも身軽に持ち歩ける財布ポケット

キャッシュレスが進んでも、現金やカードが必要な場面はまだあります。

QUICK PACK shoulderには、財布機能として使える専用ポケットを搭載。

お札、小銭、カード、レシートなどを分けて収納できます。

「財布を持つほどではないけれど、ないと困る」

そんな外出時にも、身軽に出かけられる設計です。

2. 開発背景

「ボディバッグは便利。でも、もう少しゆるく持ちたい」

QUICK PACKのボディバッグタイプは、これまで多くの方にご愛用いただいてきました。

取り出しやすい。

荷物の定位置が決まる。

バッグの中がごちゃごちゃしにくい。

探すストレスが減り、身軽にお出かけできる。

そんな声をいただく一方で、使用シーンを見ていると、ボディバッグを少し長めにして、ゆるく持つ方も増えていました。

理由は、

・体にフィットしすぎる

・胸のラインが気になる

・もう少しゆるく持ちたい

といったもの。

しかし、ボディバッグは本来、体にフィットした状態で取り出しやすくなるよう設計されています。

長めに持つと、本来の取り出しやすさを100%活かせない。

それは、少しもったいない。

そこで開発したのが、ショルダースタイルに最適化した 「QUICK PACK shoulder」 です。

※画像挿入

添付いただいた開発背景画像

「ゆるく持つ人も。理由は、フィットしすぎる／胸のラインが気になる／ゆるく持ちたい」

3. “ゆるく持つ”ために、ショルダーとして再設計

QUICK PACK shoulderは、ボディバッグをそのままショルダーにしたものではありません。

腰あたりでゆるく持ったときに、スマホ・カギ・飲み物・財布機能へアクセスしやすいよう、配置や角度、ポケット構造を見直しました。

容量は約 3.5L。

スマホ、財布機能、水筒に加えて、A5手帳やミニタブレットなども収納できるサイズ感です。

お出かけに必要なものはしっかり入る。

でも、見た目はすっきり。

日常、散歩、買い物、旅行、通勤まで、幅広いシーンで使えるミニマルショルダーです。

4. 応援コメントにも期待の声

「ボディバッグは便利だけど、胸元が気になっていたのでショルダー版はうれしいです。スマホも飲み物も取り出しやすそうで楽しみです。」

「バッグの中でスマホや鍵を探すことが多いので、“定位置”があるのがいいと思いました。旅行や普段の買い物で使いたいです。」

「水筒が入るのに、見た目が大きすぎないところに惹かれました。届くのが楽しみです。」

5. 製品特徴まとめ

QUICK PACK shoulderの主な特徴

・荷物の定位置が決まる、収納設計

・スマホ専用ポケット「スマポッケ(R)」搭載

・水筒・ペットボトルを収納できるドリンクポッケ

・現金やカードを入れられる財布ポッケ

・カギやパスケースの定位置になるスマートポッケ

・容量約3.5L

・A5手帳、ミニタブレット対応

・カラー：ブラック

6. 製品概要

■商品名：QUICK PACK shoulder

■一般販売予定価格：22,600円（税込）

■Makuake割引：最大34%OFF

■カラー：ブラック

■容量：約3.5L

■対応収納：水筒、ペットボトル、A5手帳、ミニタブレットなど

■実施期間：2026年5月19日～2026年8月14日

■販売URL：https://www.makuake.com/project/quick-pack-shoulder/

■主催：合同会社NIG

■企画協力：Makuake

7. NIGについて

合同会社NIGは、ありそうでなかった製品を通して、ワクワクと感動をお届けすることを目指すブランドです。

これまでQUICK PACKシリーズをはじめ、日常のちょっとした不便を解決するバッグやライフスタイル製品を企画・販売してきました。

NIGはこれからも、ユーザーの声をもとに、毎日を少し快適に、外出を少し楽しくする製品を提案してまいります。

定位置が決まる、週末ショルダー