供給遅延や価格急騰に直面する成形工場・原料商社をサポート。長年培った海外サプライヤーとのネットワークにより、企業の用途や品質条件、納期に合わせた代替提案からコスト見直しまで持続可能な調達を支援します。

株式会社アプライズ

【中東緊迫によるナフサ高騰に対応】

中国ルートを活用したPE・PPなどプラスチック原料の安定調達支援を強化

供給遅延や価格急騰に直面する成形工場・原料商社をサポート。長年培った海外サプライヤーとのネットワークにより、企業の用途や品質条件、納期に合わせた代替提案からコスト見直しまで、持続可能な調達を支援します。

配信予定日：2026年5月25日

サービス強化開始日：2026年5月1日

プラスチック原料の輸出入・販売を行う専門商社、株式会社アプライズ（本社：大阪府大阪市東淀川区、代表取締役：平良尚子）は、中東情勢の緊迫化に伴うナフサ価格高騰および石油化学原料の供給不安を受け、PEやPPなどの調達にお困りの成形工場や原料商社に向けて、独自の中国ルートを活用した原料調達・代替提案などの支援サービスを2026年5月１日より強化いたします。長年の海外ネットワークを活かし、お客様の品質条件や納期に合わせた最適な調達先開拓をサポートし、製造業のサプライチェーン安定化に貢献します。

詳細は： https://uprise-corp.com/

1. サービス強化の背景

近年、プラスチック樹脂の主要原料であるナフサは、原油価格、国際物流、為替、地政学的リスクなどの影響を大きく受けています。特に中東地域の情勢不安により、ナフサを起点とする石油化学原料の供給環境は不透明感を増しており、PE・PPをはじめとする各種樹脂原料の価格上昇や供給制約が懸念されています。

国内製造業においても、原料価格の変動、供給遅延、調達先の見直しといった課題が広がる可能性があります。成形工場や原料商社にとって、単一の調達ルートに依存しない供給体制の構築は、安定生産とコスト管理の両面で重要性を増しています。

株式会社アプライズは、こうした市場環境を受け、既存の国内調達に加え、中国を中心とした海外調達ルートを活用することで、お客様の用途・品質条件・数量・納期に合わせた原料提案をより一層強化いたします。

財務省貿易統計を基にした石化用ナフサCIF価格は、2024年平均で前年比約12％上昇し、特に2024年4～6月期は前年同期比で約18％高い水準となりました。また、石油化学工業協会の統計によると、2025年の国内出荷は低密度ポリエチレンが前年比2％減、高密度ポリエチレンが3％減となっており、原料価格や供給環境の変動に備えた調達ルートの多様化が重要になっています。

2. アプライズが対応できること

株式会社アプライズは、２０年間にわたり、中国を中心とした海外サプライヤーとのネットワークを構築し、再生樹脂、バージン樹脂、各種プラスチック原料の輸出入・販売を行ってまいりました。現在のように国内調達が不安定になりやすい局面においても、当社独自の中国調達ルートを活用することで、お客様の用途、品質条件、数量、納期に合わせた原料提案が可能です。

中国を中心とした４００社以上の取引ネットワークを活用し、以下のような調達課題に対応いたします。

PE、PP、PS、ABS、HIPSなど各種プラスチック原料の調達相談

バージン材・再生材の代替提案

PCR100％再生樹脂を含む環境配慮型材料の提案

ストレッチフィルム、クラフトテープなど包装用品の調達

コストダウン・供給安定化に向けた提案

中国ルートを活用した新規調達先の開拓支援

成形条件や用途に応じたサンプル提案・評価用材料の手配

3. このようなお困りごとはありませんか？

国内メーカーからの供給が不安定になっている

原料価格が急騰しており、代替ルートを探している

PE・PPなどの調達先を複数確保したい

再生材や中国材も含めて、コストを見直したい

急ぎで原料を確保したいが、相談先がない

既存材料の価格・納期に不安があり、同等品や代替材を検討したい

このようなお悩みがございましたら、ぜひ株式会社アプライズへご相談ください。当社では、材料名・用途・希望物性・数量・納期などをお伺いしたうえで、最短２営業日での候補材料提案・お見積もり対応を目指します。

当社は、単に原料を販売するだけでなく、お客様の生産、品質、コスト、納期の課題に寄り添い、持続可能で安定した原料調達をサポートしてまいります。

4. 株式会社アプライズについて

株式会社アプライズは、プラスチック再生原料、バージン樹脂、生分解性樹脂、各種機能性材料の輸出入・販売を行う専門商社です。地球環境と経済活動の両立を目指し、廃プラスチックや不要部材を良質なリサイクル樹脂として再資源化する取り組みを推進しています。

当社が取り扱うPCR100％再生樹脂は、家電製品、自動車部品、建築資材、容器・包装分野など、多様な用途への提案が可能です。コストを抑えながら環境配慮にもつながる材料提案を通じて、企業の安定調達とサステナブルなものづくりの両立を支援してまいります。

会社概要

5. お問い合わせ先

プラスチック樹脂原料の調達でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。