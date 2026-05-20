古民家オーベルジュ「若槻 津和野」、2026年7月17日リニューアル・オープン｜「五感を通じた津和野との共鳴」を掲げ、4つの新機軸を始動

ソーシャルデザインパートナーズ株式会社

「想いを事業に、文化を価値に」を理念に、地域コンテクストに根差した場づくり事業を展開するソーシャルデザインパートナーズ株式会社（本社：東京都文京区千駄木、代表取締役：田中孝佳）は、その子会社である合同会社若槻（本社：島根県鹿足郡津和野町、代表：田中孝佳）が運営する島根県津和野町の古民家オーベルジュ「若槻 津和野」を、2026年7月17日（金）にリニューアル・オープンいたします。若槻 津和野は、300年以上の歴史を持つ旧橋本本店酒蔵を承継した施設です。

登録有形文化財にも指定されている母屋を、日中は和のアフタヌーンティーの場、夜は宿泊者専用ラウンジへと転換。蔵1棟を改装したプライベート・パビリオン「胎内浴」を常設し、ご宿泊のお客様に開放します。また、ブランド統括料理長に就任した池野谷のもと、津和野ガストロノミー「若槻茶寮」のコースを刷新するとともに、日帰り観光客にも若槻を体験していただくべく、アフタヌーンティーを開始いたします。これに先立ち、2026年6月8日（月）からリニューアル・オープンの同年7月16日までの期間において、これまでの宿泊価格から約半額にてご提供する「リニューアル前夜」素泊まり特別プランの提供を開始いたします。

リニューアルの背景

若槻 津和野は、300年以上の歴史を持つ酒蔵「旧橋本本店」を承継した施設として2025年10月に開業しました。藩校養老館で蘭学・国学・数学・医学が学ばれ、西周や森鷗外を輩出してきた知の城下町・津和野において、当館は土地に積層してきた時間と物語を、現代の宿泊滞在の文脈に編み直す試みを続けてきました。

一方、登録有形文化財にも指定されている母屋と蔵は、開業以来「本庵」として設え営業してまいりましたが、冬季は古民家であるがゆえに防寒性に乏しく、お客様へご宿泊施設として提供することが難しかったとの背景があります。この度、姉妹ブランド「若槻 吉田奥出雲」のシェフ・池野谷がブランド統括料理長に就任したことを契機に、母屋と蔵のリニューアルを図り、空間体験だけでなく、ご提供の料理においてもより深く津和野の魅力をご体感いただける宿へと進化させる方針といたしました。

リニューアル・コンセプト ― 五感を通じた津和野との共鳴

2026年7月17日のリニューアル・オープンでは、城下町・津和野という土地の記憶を、訪れる方の五感に呼び覚ますための新たな機軸を同時に始動させます。

(1) 宿泊者専有ラウンジの開設

(2) 蔵を改装したプライベート・パビリオン「胎内浴」

(3) ブランド統括料理長の就任によるコース料理刷新

(4) アフタヌーンティーの新規オープン

(1) 宿泊者専有ラウンジの開設 ― 母屋を、寛ぎの共有空間へ

リニューアル後、登録有形文化財の母屋（旧「本庵」）は、ご宿泊のお客様だけがご利用いただける専有ラウンジへと夜の役割を変えます。離れ三棟（壱之庵・弐之庵・参之庵）にお泊まりのお客様が、夕食後にお部屋とは別の所作で寛げる「もうひとつの居場所」として、酒蔵時代の梁と意匠を残す広間でひとときをお過ごしいただけます。

旧本庵 居間旧本庵 書斎

(2) 蔵を改装したプライベート・パビリオン「胎内浴」

母屋の庭にある、登録有形文化財にも指定された蔵1棟を改装し、プライベート・パビリオン「胎内浴」として常設いたします。元々は本庵にご宿泊されたお客様のみの貸切施設でしたが、この度、離（はなれ）の各部屋にご宿泊されるお客様が貸切で体験していただける施設として新たに生まれ変わります。

伝統的な土蔵に一歩踏み入れると、暗闇に包まれ、静かに光が反射する。生と死の狭間を思わせるインスタレーション空間「胎内浴」。貸切でのご利用となるため、完全にプライベートな空間で存分にご体験いただけます。

旧本庵から見た土蔵胎内浴

(3) ブランド統括料理長の就任によるコース料理刷新

2026年6月1日付で、池野谷好則がブランド統括料理長に就任いたします。同氏は、2026年5月18日に開業した姉妹施設「若槻 吉田奥出雲」の支配人兼シェフを兼務し、両施設のガストロノミーを統括します。

池野谷は、フランス・ブルターニュ地方の二つ星レストランで研鑽を積んだのち帰国し、国内のラグジュアリーホテルおよびグランメゾンで宴会料理ならびにフランス料理を担当してまいりました。さらに新規開業ホテル4件において料理長クラスとして立ち上げに参画し、開業期特有の運営構築から味の確立までを担ってきた料理人です。

当施設のレストラン「若槻茶寮」では、これまでも土地の文脈を継いだ津和野ガストロノミーとして営業してまいりましたが、ここにフレンチの輪郭を加えながら、この土地のコンテクストに対する再解釈を進めていく方針です。津和野の山と水、清流に育つ食材、地酒の文化、そして登録有形文化財でもある橋本本店の物語そのものをコースの軸に据え、和とフレンチの技法を交差させた新たな構成へと組み直してまいります。

津和野のコース料理（リニューアル前）若槻 吉田奥出雲の和フレンチディナー

(4) アフタヌーンティーの新規オープン

母屋は、日中、宿泊のお客様だけでなくお立ち寄りのお客様にも開かれた「和のアフタヌーンティー」体験の舞台としても運用いたします。当社のフードデザイナーと池野谷シェフがコラボレーションすることにより、これまでにない新たな食体験をご提供できるものとなります。

津和野は従来より観光地として知られている一方で、その多くが萩などの周辺地域に宿泊する日帰り観光客であるため、津和野における滞在時間は短く、結果津和野の魅力や文化を十分にお伝えするのが困難であるとの課題がありました。リニューアル後においては、併設されたレストラン空間を「若槻茶寮」として一般客へも開放する方針です。さらに日中は、アフタヌーンティーによる滞在機会を生み出していくことで、滞在時間ならびに津和野の町への接点が増えることを期待しています。

津和野の四季と素材を編み込んだ茶席は、城下町を訪れる方々にとって、午後のひとときを過ごす新たな目的地となります。詳細は別途プレスリリースおよび予約サイトにて改めてご案内いたします。

日中の旧本庵（アフタヌーンティー会場）庭を望むチェア

「リニューアル前夜」素泊まり特別プラン ― 2026年6月8日～7月16日

リニューアル・オープンに先立つ準備期間として、現体制での「若槻 津和野」を一棟貸切でご体感いただく素泊まり特別プランを、これまでの宿泊価格の半額程度にてご提供いたします。特別プランでの販売は2026年5月21日から順次開始し、限定30泊でのご提供を予定しております。

- 期間：2026年6月8日（月）～ 2026年7月16日（木）のチェックイン- 内容：一棟貸切・素泊まり（既にご予約のお客様のみお食事をご提供いたします）- 価格：これまでの宿泊価格の半額程度にてご提供- 参考価格：お一人様あたり15,000円～（平日／離 参之庵）

プランの詳細は弊社予約サイトをご確認ください。

離 参之庵離 参之庵 浴室

若槻の歩み ― 酒蔵復興プロジェクトの始動

若槻 津和野は、300年以上にわたり主力銘柄「魁龍」を醸し続けてきた旧橋本本店の歴史を、宿の体験のなかに編み直して引き継いでまいりました。リニューアル・オープンと並行して、私たちはその先のテーマとして、この地で再び酒を造る「酒蔵復興プロジェクト」を始動いたします。

酒造りの記憶を、過去から現在へ、そして次の300年へ引き継ぐ。津和野の知の城下町に積層してきた時間と物語を、宿泊体験のなかだけでなく、酒という土地そのものの結晶として、もう一度立ち上げてまいります。本プロジェクトの進捗は、若槻 津和野の体験そのものの拡張として、随時ご案内いたします。

また、若槻は津和野と吉田という、同じ島根県でありながらも異なる文化圏に根を下ろし、土地の記憶を一夜の滞在に編み直す試みを連ねてまいりました。「若槻 吉田奥出雲」（島根県雲南市吉田町、2026年5月18日開業）は、日本遺産・たたら製鉄1400年の里にて、和フレンチ・レストラン「若槻茶寮」と一日一組限定のスイートルーム「本庵」（プレオープン）から船出を切りました。離2棟を含む全3室体制での本グランドオープンは2026年7月を予定しており、若槻 津和野のリニューアル・オープンと同日となる予定です。

津和野の城下文化、吉田のたたら文化という異なる土地の記憶と向き合い、そして紡ぐ役割を、若槻は担ってまいります。

【若槻の物語を紡ぐ仲間を募集】

若槻では、引き続きシェフやサービススタッフ、客室清掃スタッフを募集しています。津和野の詳細・ご応募は採用ページの応募フォームよりお願いいたします。

採用情報：https://tsuwano.waka-tsuki.jp/recruit

【施設概要】

施設名：若槻 津和野（Wakatsuki Tsuwano）

所在地：〒699-5605 島根県鹿足郡津和野町後田ロ218番地

開業：2025年10月

リニューアル・オープン：2026年7月17日（金）

客室構成：全3棟（離 壱之庵／離 弐之庵／離 参之庵）

共用部：若槻茶寮（レストラン）／母屋（旧本庵）／胎内浴（蔵）等

公式サイト：https://tsuwano.waka-tsuki.jp/

Instagram（若槻）：https://www.instagram.com/wakatsuki_official

Instagram（施設）：https://www.instagram.com/wakatsuki_tsuwano/

【運営会社について】

商 号：合同会社 若槻

所在地：島根県鹿足郡津和野町後田ロ220番地

代表者：職務執行者 田中 孝佳

創 立：2022年11月8日

U R L ：https://waka-tsuki.jp/

【事業プロデュース会社（親会社）について】

商 号：ソーシャルデザインパートナーズ株式会社

所在地：東京都文京区千駄木二丁目２番１３号

代表者：代表取締役 田中 孝佳

創 立：2019年1月23日

U R L ：https://sd-partners.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

以下、本施設に関する連絡先となります。基本的にメールでのお問い合わせをお願いいたします。

担 当：木村、田中

メール：tsuwano@waka-tsuki.jp

電 話：050-1807-8370

問合せ：https://tsuwano.waka-tsuki.jp/contact