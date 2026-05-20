和フレンチ・オーベルジュ「若槻 吉田奥出雲」、島根・たたらの里に2026年5月18日オープン｜スイートルーム「本庵」もプレオープンへ

ソーシャルデザインパートナーズ株式会社

「想いを事業に、文化を価値に」を理念に、地域コンテクストに根差した場づくり事業を展開するソーシャルデザインパートナーズ株式会社（本社：東京都文京区千駄木、代表取締役：田中孝佳）は、その子会社である合同会社若槻（本社：島根県鹿足郡津和野町、代表：田中孝佳）において、島根県雲南市吉田町の古民家オーベルジュ「若槻 吉田奥出雲」と、その和フレンチ・レストランである「若槻茶寮」をオープンいたしました。

島根県雲南市において、10席のみの完全予約制、支配人兼シェフの池野谷によるスペシャルディナーをご提供するレストラン「若槻茶寮」が2026年5月18日に開業しました。

本レストランの開業とあわせて、「若槻 吉田奥出雲」は、一日一組限定のスイートルーム「本庵」を先行プレオープン。離2棟「壱之庵」「弐之庵」を含めた全3室でのグランドオープンは2026年夏を予定しており、それまでの期間、本庵を貸し切る【開業記念プラン】を特別価格にてご提供いたします。

所在地は、ヤマタノオロチ退治神話の源流域、そして約1400年にわたる「たたら製鉄」が営まれてきた日本遺産認定地・吉田町。コンセプトは「五感に刻む、土地の記憶」。

和フレンチ・レストラン「若槻茶寮」― 完全予約制・10席、土地のテロワールをフレンチの輪郭で

宿泊のお客様限定のシェフズコース

「若槻茶寮」は、本館の共用部に位置する完全予約制の和フレンチ・レストランです。

2人テーブル4卓とカウンター2席、計10席の落ち着いた空間で、奥出雲で採れた野菜やジビエ、日本海で獲れた旬の魚、そして熟豊ファームの熟成牛といった素材を、フランス料理の輪郭で仕立てます。本館共用エントランスの天井には、たたら製鉄をモチーフにしたインスタレーション空間「逆さ水面」を設え、料理と空間が一貫して土地の記憶を語る場として構成しました。

ディナーは、支配人兼シェフ・池野谷好則が指揮する「シェフズコース」。シェフ自らが地域を歩き、季節と素材との対話のなかから選び取った食材を、ひと皿ひと皿に組み上げます。代表的な一皿として、島根の熟成牛を主役に据えた「Viande ― 熟成経産牛のロティ」など、土地のテロワールをフレンチの技法で再構築した料理がお皿に並びます。お酒は、島根の地酒を中心に料理と対話するペアリングをご用意。ノンアルコールペアリングにもご相談可能。

若槻 吉田奥出雲の外観パブリック・レセプション「逆さ水面」

外来利用 ― ディナー10,000円～｜3日前までの完全予約制

「若槻茶寮」は、ご宿泊のお客様だけでなく、一般のお客様にもご利用いただけます。

外来ディナーは10,000円（サービス料・税 別途）にてご提供。3日前までにご予約いただければ営業いたします。食物アレルギー・食事制限がある方は、ご予約時にお申し出ください。

※ なお、ご宿泊のお客様とはメニュー構成が一部異なります。

支配人兼シェフ ― 池野谷好則

支配人兼シェフの池野谷は、フランス・ブルターニュ地方の二つ星レストランで研鑽を積んだのち、帰国後は国内のラグジュアリーホテルおよびグランメゾンで宴会料理ならびにフランス料理を担当してまいりました。新規開業ホテル4件において料理長クラスとして立ち上げに参画し、厨房・メニュー・チームを0から組み上げてきた経験を持つ料理人です。「若槻茶寮」では、フランス料理の論理と日本料理の手触りを橋渡しする一皿を、土地の素材から組み立てます。

本庵を5月18日プレオープン、2026年夏に全3室で本グランドオープン

「若槻 吉田奥出雲」は、レストランと宿泊が一体となった本館と、離の2棟からなるオーベルジュ施設です。料理のお披露目をもって、まずは本日5月18日にレストラン「若槻茶寮」が本格的に動き出しました。オーベルジュとしての構造を踏まえ、同日に、宿泊棟の中核となる一日一組限定の客室「本庵」を先行プレオープンしております。

「本庵」は、築150年の旧庄屋屋敷を改修した一棟貸しのプライベートスイートです。出雲の勾玉を象徴的に据えた「プライベート・レセプション」にてお出迎え。そして、寝室と書斎、寝湯のついたテラス付の貸切半露天風呂、そして若槻茶寮を2階から臨むプライベート・ロージュからなり、最大4名様（1キングベッド＋エキストラベッド）まで対応いたします。

なお、離2棟「壱之庵」「弐之庵」を含めた全3室体制での本グランドオープンは、2026年夏を予定しています。それまでの本庵プレオープン期間（2026年5月18日～7月17日チェックインまで）は、本庵を貸し切る開業記念プランを、特別価格にてご利用いただけます。

本庵のプライベート・レセプション本庵の寝室開業記念プラン ― プレオープン期間限定・2026年7月17日チェックインまで- プラン名：【開業記念】吉田奥出雲｜本庵グランドオープン特別価格プラン（2食付）- 料金（税別・宿泊税別）- 大人お一人様 60,000円（2名様ご利用時｜3名様以降：48,000円）- 内容：シェフズコース・朝食（オールインクルーシブ／お飲み物含む）、本庵1棟貸切- 適用期間：2026年5月18日～2026年7月17日チェックインまで- チェックイン 16:00～18:00 ／ チェックアウト 11:00- ご予約受付：2026年5月18日より受付開始

※ 夏のグランドオープン以降は通常料金となります。※ なお7月18日以降のご宿泊予約に関しては、6月5日以降に予約開始となる予定です。

日本遺産・たたら製鉄1400年の里、雲南吉田町

吉田町を含む奥出雲地域は、スサノオノミコトがヤマタノオロチを退治したとされる神話の源流域であり、三種の神器のひとつ「草薙の剣」誕生の地として伝えられる土地です。約1400年にわたり日本刀の原料「玉鋼」を生み出してきた「たたら製鉄」の里として知られ、鉄師・田部家が統べた企業城下町は最盛期に一万を超える人々を擁しました。スタジオジブリ『もののけ姫』のたたら場のモデルとも謳われ、国指定重要有形民俗文化財「菅谷たたら山内」には、江戸期に発達した「高殿」様式の建造物が全国で唯一現存しています。

【周辺】

- 鉄の歴史博物館：徒歩1分- 田部家土蔵群：徒歩1分- フォレストアドベンチャー：徒歩7分- 菅谷たたら山内：車で約6分- 湯村温泉：車で約18分

【アクセス】

山陰の山里から、世界へ ― 私たちが、たたらの里で挑むこと

- JR木次線・木次駅から車で約30～45分- 松江自動車道「吉田掛合IC」より約5分- 出雲縁結び空港から車で約40分

たたら製鉄が約1400年にわたり、人と火と鉄を結びつけてきたこの地に、私たちは「料理」というかたちで新たな物語を加えます。吉田という地を、世界中の人々が「あの食卓のために行きたい」と思い浮かべていただける場所として、この古民家オーベルジュを育ててまいります。

ブルターニュの港町で覚えた料理は、奥出雲の山里で出会う素材と不思議なほど重なります。素材の純度と物語を頼りに、私たちはここで一皿、一夜を組み立ててまいります。

その到達点として、レストラン「若槻茶寮」は世界的グルメガイド「ゴ・エ・ミヨ（Gault & Millau）」への掲載および評価獲得を、宿泊施設「若槻 吉田奥出雲」はホテルガイド「ミシュランキー（Michelin Key）」獲得を、それぞれ目標に掲げます。

山陰の山里から、世界基準で評価される料理と滞在を発信していくこと。それが、過疎化が進むこの土地で、私たちが選んだ挑戦のかたちです。

若槻の歩み ― 津和野から吉田奥出雲、そしてその先へ

若槻は、津和野と吉田という、同じ島根県でありながらも異なる文化圏に根を下ろし、土地の記憶を一夜の滞在に編み直す試みを連ねてきました。「若槻 津和野」（島根県鹿足郡津和野町、2025年10月開業／全4棟）は、300年以上の歴史を持つ旧橋本本店酒蔵を承継し、「山陰の小京都」と称される城下町の隠れ宿として歩みを始めています。津和野の城下文化、吉田のたたら文化という異なる土地の記憶と向き合い、そして紡ぐ役割を担います。

また「若槻 津和野」では、池野谷のブランド統括料理長就任に伴い、宿泊体験や食事を刷新したリブランディングを予定しております。蔵一棟を貸切風呂へと改装した五感没頭型の温浴体験を筆頭に、専有庭を望む和の空間でのアフタヌーンティーの開業、コース料理の再構築などを予定しており、2026年7月17日にリニューアル・オープンを予定しております。詳細は別途プレスリリースにてご案内しております。なお、2026年6月8日からリニューアル・オープンまでの期間については、素泊まりでのご案内となり、特別価格でのご提供となります。

※ 既に本期間をご予約済のお客様におかれましては、従前どおりコース料理のご提供となります。

【若槻の物語を紡ぐ仲間を募集】

若槻では、引き続きシェフやサービススタッフ、客室清掃スタッフを募集しています。吉田奥出雲の詳細・ご応募は採用ページの応募フォームよりお願いいたします。

採用情報：https://yoshida.waka-tsuki.jp/recruit

【施設概要】

施設名：若槻 吉田奥出雲（Wakatsuki Yoshida Okuizumo）

所在地：〒690-2801 島根県雲南市吉田町吉田2566

レストラン・本庵開業：2026年5月18日（月）

グランドオープン（全3室体制）：2026年7月予定

客室構成：本庵／離 壱之庵・弐之庵

レストラン：和フレンチ・レストラン「若槻茶寮」（10席）

公式サイト：https://yoshida.waka-tsuki.jp/

Instagram（若槻）：https://www.instagram.com/wakatsuki_official

Instagram（施設）：https://www.instagram.com/wakatsuki_yoshida_okuizumo/

【運営会社について】

商 号：合同会社 若槻

所在地：島根県鹿足郡津和野町後田ロ220番地

代表者：職務執行者 田中 孝佳

創 立：2022年11月8日

U R L ：https://waka-tsuki.jp/

【事業プロデュース会社（親会社）について】

商 号：ソーシャルデザインパートナーズ株式会社

所在地：東京都文京区千駄木二丁目２番１３号

代表者：代表取締役 田中 孝佳

創 立：2019年1月23日

U R L ：https://sd-partners.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

以下、本施設に関する連絡先となります。

担 当：池野谷、木村、田中

メール：unnan@waka-tsuki.jp

電 話：050-1807-8370

問合せ：https://yoshida.waka-tsuki.jp/contact