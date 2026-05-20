【地域経済分析】重工業の街から「AI・半導体×エンタメ都市」へ劇的V字回復。台湾・高雄の最新ビジネス動向をまとめたインサイトレポートを公開

威志企管顧問股ｲ分有限公司（ワイズコンサルティンググループ）

台湾のビジネス・市場動向調査に精通するワイズコンサルティンググループ（本社：中華民国台北市）傘下のワイズリサーチは、台湾産業の転換に合わせて劇的な変化を遂げている各都市の最前線を分析する新シリーズとして、インサイトレポート『主要都市発展シリーズ：～重工業からAI・エンタメ都市へ～劇的V字回復を遂げる「高雄」』を公開いたしました。

かつて重化学工業で台湾経済を牽引した南の雄「高雄」が、現在、最先端半導体・AI産業の中心地として、またメガコンサートによる一大消費都市として、いかにして猛烈なV字回復を遂げているのか、その背景と日系企業にとってのビジネスチャンスを独自のデータに基づき解説しています。

■ レポートのハイライト（高雄市場の劇的な変化）

１．竹科を逆転。「南部半導体S字回廊」の中核へ

1980年代以降、台湾のハイテク産業は北部の新竹サイエンスパーク（竹科）を中心に発展してきましたが、2023年に歴史的な逆転現象が起きました。TSMCの最先端工場（5ナノ・3ナノ）の稼働により、南部サイエンスパーク（南科）の売上高が初めて竹科を上回りました。現在、国策である「南部シリコンバレー計画」のもと、TSMCの2ナノ工場（高雄）をはじめ、材料から先進パッケージングまでを網羅する「南部半導体S字回廊」が形成され、高雄は世界のAI・EVを支える最先端半導体の心臓部へと変貌を遂げています。

２．「アジア新湾区」に集結する世界のビッグテック

高雄の進化は製造業にとどまりません。大規模な都市再開発プロジェクトにより、かつての港湾エリアは「AI・5Gスマート産業パーク（亜洲新湾区）」へと生まれ変わりました。現在、NVIDIAやFoxconn（鴻海）がAI研究開発センターを設置しているほか、AWS、Microsoft、IBMなど国内外のグローバル企業が次々と拠点を構えています。

（図1）半導体の「S字回廊」とAI・R&Dハブが集結する高雄の産業拠点マップ（資料：ワイズリサーチ）

３．「メガコンサート経済」によるB2C市場の爆発

ハイテク産業の南下は消費・サービス業にも強烈な波及効果をもたらしています。高雄市が戦略的にメガコンサートの誘致に注力した結果、2023年から2025年にかけての累計開催数は400回を超え、500万人を動員しました。これにより100億台湾元以上の莫大な観光波及効果を創出し、2025年の宿泊率、外国人客増加率、宿泊業総収入の成長率において、高雄は主要6都市のトップに躍り出ています 。

■ 経営へのヒント：過去のイメージを捨て、新たな成長エンジンを狙え

高雄を中心とする南台湾は今、国策によるインフラ投資、AI・半導体産業の集積、そして観光エンタメの隆盛が同時進行する「台湾で最もホットなエリア」です。本レポートでは、日系企業への事業戦略として以下を提言しています。

B2B（製造・技術領域）： 半導体サプライチェーンやロボット・ドローン産業の集積地として、現地パートナーとの協業や拠点進出の検討。

B2C（小売・飲食・サービス領域）：高科技新貴（高所得層）の増加や、海外からのイベント客流入を狙い、中南部市場を「攻めの拠点」として再定義すること。

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