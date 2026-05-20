楽天モバイル、MMD研究所による「2026年4月通信4キャリアの法人向け携帯電話に関する調査」で初の総合満足度1位を獲得

楽天グループ株式会社

楽天モバイル株式会社（以下 「楽天モバイル」）は、MMD研究所が実施した「2026年4月通信4キャリアの法人向け携帯電話に関する調査」（以下「本調査」）において、「総合満足度」、項目別満足度「コストパフォーマンス」、「利用開始までの速さ」および「顧客サポート」で1位を獲得しました（注1）。楽天モバイルの法人サービスが「総合満足度」で1位を獲得するのは今回が初めてとなり、「コストパフォーマンス」および「利用開始までの速さ」の項目では2年連続での1位獲得となります（注2）。

楽天モバイルは本調査において、総合満足度では、「満足」「やや満足」と回答した割合の合計が79.1%と4キャリアで最も高く、昨年より約5%向上しました。また、項目別満足度では、「コストパフォーマンス」の満足度が86.7％、「利用開始までの速さ」の満足度が81.3％で、昨年に引き続き1位を獲得しました。加えて、今年度は新たに「顧客サポート」においても72.0%で1位を獲得しています。無制限プランをはじめとした低廉な料金プランや、顧客サポート体制が法人のお客様から高く評価されています。

さらに、「社用携帯電話の導入・契約内容の検討に関わった際､選んだ通信サービス」として、調査対象者のうち8.0％が楽天モバイルを選択したと回答しました（注3）。楽天モバイル法人サービスは、2026年2月に契約社数2.5万社を突破し、法人向け携帯キャリアサービスの本格提供を開始してから約3年半で、多くの法人のお客様に選んでいただけるサービスへと成長しました。

楽天モバイルは今後も、法人のお客様にとって最適なパートナーであり続けるため、モバイル回線・ネットワーク・ソリューションサービスおよびAIサービスのさらなる拡充と品質向上に努め、各業種・業界の特性や課題に寄り添ったDXの推進を通じて、より多くの法人のお客様を支援してまいります。

■「楽天モバイル 法人サービス」公式サイト

https://business.mobile.rakuten.co.jp/

《調査概要》「2026年4月通信4キャリアの法人向け携帯電話に関する調査」

■調査主体：MMDLabo株式会社

■調査方法：インターネット調査

■調査期間：2026年4月24日（金）～4月28日（火）

■有効回答：＜予備調査＞15,000人 ※会社員・公務員の人口構成比に合わせてウエイトバックを実施＜本調査＞865人

■調査対象：＜予備調査＞20歳～69歳の企業に勤める経営者・正規雇用者または公務員の男女＜本調査＞勤め先で社用携帯を現在導入しており導入・契約内容の検討に関わった人

■設問数：＜予備調査＞17問＜本調査＞5問

（注1）「2026年4月通信4キャリアの法人向け携帯電話に関する調査」

https://mmdlabo.jp/investigation/detail_2534.html

（注2）「2025年5月通信4キャリアの法人向け携帯電話に関する調査」

https://mmdlabo.jp/investigation/detail_2453.html

（注3）「社用携帯電話の導入・契約内容の検討に関わった際､選んだ通信サービス」

https://mmdlabo.jp/investigation/detail_2535.html

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以 上