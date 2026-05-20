“商談は、待つものではなくなる” 株式会社アスレバ、BDRカンファレンス「BDR Summit 2026 Vol.3」にて「AI商談」を初公開

株式会社アスレバ

株式会社アスレバ（所在地：東京都中央区日本橋3丁目2番14号新槇町ビル別館第一1階、代表取締役社長：松尾 遼）は、2026年6月3日（水）に開催されるBDRカンファレンス「BDR Summit 2026 Vol.3」に登壇。

当日は、顧客の検討熱度が最も高い瞬間にAIが商談を開始し、ヒアリングから日程調整までをその場で完結させる新商品「AI商談（ゴリラセールス）」を初公開することをお知らせいたします。

本カンファレンスは、「BDR組織を立ち上げたものの成果が安定しない」「商談化率が伸び悩んでいる」「属人的な営業から脱却したい」といった課題を抱える営業・マーケティング担当者に向けて、BDR・インサイドセールス領域のプロ10社が、戦略設計・ターゲティング・アプローチ・商談創出・AI活用まで、“再現性のあるBDR”を実現するための実践ノウハウを紹介。

当社は13時00分より、「見込みリードを取りこぼさない ── BDR成果を最大化するAI商談活用法」をテーマに、現代のBtoB営業における“問い合わせ即対応”の重要性と、AIによる新しい商談体験について解説いたします。

お申し込みはこちらから :https://adai.co.jp/20260603_conference/?utm_campaign=as

BDR Summit 2026 Vol.3概要

～再現性のあるBDRを実現した企業の事例大全～ BDR組織の「次の一手」は、先人の事例にある。

2025年11月のVol.1、2026年2月のVol.2に続き、BDR領域に特化した国内最大級のオンラインカンファレンス「BDR Summit」の第3回を開催いたします。

Vol.3のテーマは「事例」。

BDR組織の立ち上げ、ターゲティング設計、アプローチ手法の確立、商談化率の向上、AI活用--各領域で実際に成果を出した企業が登壇し、「何を・なぜ・どうやったのか」を具体的な数字とともに公開します。

「自社のBDR組織をどう進化させるべきか」

その答えは、同じ課題を乗り越えた企業のリアルな事例の中にあります。

理論や概論ではなく、明日から自社で再現できるヒントを持ち帰っていただけるカンファレンスです。

アスレバ登壇セッション

登壇テーマ：【見込みリードを取りこぼさない ── BDR成果を最大化するAI商談活用法】

日時：2026年6月3日（水）13:00 - 13:25

当社のセッションでは、アスレバが2026年6月中旬に正式リリースを予定している「AI商談（ゴリラセールス）」を初公開。

AIが問い合わせ直後からリアルタイムで顧客対応を開始し、ヒアリング・課題整理・日程調整までをその場で完結させる営業フローについて、実際の活用イメージを交えながらお話しします。

また、従来の「リード獲得競争」から「商談化競争」へと移り変わるBtoB営業市場を背景に、BDR／インサイドセールス組織におけるAI活用の考え方や、AIと営業担当者の役割分担、問い合わせ即対応がもたらす商談化率改善のポイントについても紹介予定です。

登壇者：代表取締役 松尾 遼

佐賀県出身。早稲田大学法学部卒業後、野村證券株式会社に入社し、6年間にわたり無形商材のリテールコンサルティング営業に従事。

その後、株式会社アスレバを設立し、現在9期目を迎える。

2024年4月には、6年間運営し7万人が利用するOB訪問アプリを事業売却。現在は実直な行動量と、ITを活用したリスト作成・効率化ノウハウを融合させた営業コンサル＆代行サービスおよびBtoBコンテンツマーケティングサービスを展開。

詳細・お申し込みの流れ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/182848/table/4_1_bc6b45d35ed18a1636b665c6178e8f25.jpg?v=202605201051 ]

AI商談（ゴリラセールス）について

「AI商談（ゴリラセールス）」は、問い合わせ直後にAIが顧客との対話を開始し、ヒアリング・課題整理・日程調整までをリアルタイムで行う営業支援サービスです。

従来の、問い合わせ → 担当者確認 → 架電 → 日程調整という営業フローではなく、「問い合わせしたその瞬間に商談が始まる」新しい営業体験の実現を目指しています。

なお現在、2026年6月中旬の正式リリースに先立ち、先行案内・優先デモ体験を希望される企業向けウェイティングリスト登録を受け付けています。

ウェイティングリスト登録はこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-Psbz2XfLETN53LKhJX1JbR2PTxeBsJ8K8xbhOZ-ZEaFCmw/viewform?usp=pp_url&entry.1784218845=pr0603

【会社概要】

会社名：株式会社アスレバ

所在地：〒103-0027 東京都中央区日本橋3丁目2番14号新槇町ビル別館第一1階

設立：2017年7月

事業内容：営業代行事業、営業コンサルティング、システム受託開発、AIコンサルティング

URL：https://asulever.com/

営業支援サービスURL：https://kaitakueigyo.com/

AI商談サービスURL：https://gorilla.sale/