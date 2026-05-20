オープンから2年、口コミだけで累計来客数2.5万人突破。“毎日通える温活”をコンセプトにした、よもぎ蒸しサロン「YOMOGii（ヨモギー）」が全国フランチャイズ展開へ。
フランチャイズ募集ページはこちら :
https://www.yomogii.shop/fcad
女性専用よもぎ蒸しサロン「YOMOGii（ヨモギー）」を運営する株式会社VITO（本社：東京都渋谷区、事業責任者：田中瑞穂）は、全国フランチャイズ加盟募集を開始いたしました。
“特別な美容”ではなく、“毎日でも通える温活”へ
YOMOGii（ヨモギー）は、
“たまに行く美容”ではなく、「毎日でも通える温活」をコンセプトにした女性専用よもぎ蒸しサロンです。
サウナやジムのように、“日常的に通える温活”として、全国7店舗を展開。
また、その日の気分や体調に合わせて選べるオリジナルブレンドハーブも用意し、“今日はどの香りにしよう”と楽しめる温活習慣を提案しています。
【“毎日通える温活”を実現する、YOMOGiiの仕組み】
YOMOGiiでは、“日常的に通える温活”をコンセプトに、全国すべての店舗で利用可能な通い放題プランを導入。
「平日は恵比寿、休日は柏」など、その日の予定に合わせて店舗を使い分けながら、無理なく続けられる温活習慣を実現しています。
また、女性専用・完全個室空間を採用し、“毎日でも通いたくなる空間づくり”を追求しています。
オープンから2年、口コミだけで累計来客数2.5万人・全国7店舗展開
女性専用・完全個室の落ち着いた空間
“日常に溶け込む”空間づくりを追求
現在は、
恵比寿・渋谷・麻布十番・柏・大阪など
全国で7店舗を展開。
オープンから2年、
口コミだけで累計来客数2.5万人を突破しました。
また、2025年にはFC1号店となる
「YOMOGIi 富士宮店」がオープン。
地方エリアにおいても、
“日常温活”
へのニーズが高まっています。
韓国・江華島まで直接視察。“本当に納得できるもの”へのこだわり
韓国・江華島の契約農家や製造工程を視察
韓国・江華島産よもぎとオリジナルブレンドハーブ
職人手作りの国産笠間焼・オリジナル黄土椅子
生地から開発、温まりを追求したオリジナルマント
YOMOGiiでは、
韓国・江華島まで直接足を運び、
契約農家や製造工程を視察しています。
・3年熟成の江華島産よもぎ
・オリジナル黄土椅子
・オリジナルマント
など、素材・空間・体験すべてにこだわったサービスを提供しています。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BwbZSXO1HrY ]
個人・法人問わず、加盟店募集を開始
今回のFC展開では、
個人オーナーだけでなく、
法人企業からの加盟相談も受付開始。
“片手間の投資”
ではなく、
「地域のお客様に長く愛される店舗を作りたい」
という想いを持つ加盟店を募集しています。
YOMOGiiでは今後も、
“特別な美容”を“日常習慣”へ変えていくことを目指し、
全国展開を進めてまいります。
フランチャイズ募集ページはこちら :
https://www.yomogii.shop/fcad
【メディア関係者・加盟検討者向け招待体験を実施】
YOMOGiiでは、“毎日通える温活”を実際に体験いただくため、メディア関係者・加盟検討者向けの招待体験を実施しています。
女性専用・完全個室空間や、韓国・江華島産3年熟成獅子足よもぎ、オリジナル黄土椅子・マントなど、YOMOGiiの世界観を実際にご体感いただけます。
招待体験をご希望の方は、下記フォームよりお問い合わせください。
YOMOGii 招待体験申込フォーム :
https://forms.gle/HrkWGuMTZdPgmh8HA
会社概要
会社名：株式会社VITO
本社所在地：東京都渋谷区恵比寿4丁目8-10 コンフォート恵比寿303
TEL：03-6277-3123
担当者：田中瑞穂
ブランド名：YOMOGii（ヨモギー）
事業内容：女性専用よもぎ蒸しサロン運営・FC事業
YOMOGIi 公式サイト：
https://www.yomogii.shop/
YOMOGIi 公式インスタグラム：
https://www.instagram.com/yomogii_official/
YOMOGIi フランチャイズ募集ページ：
https://www.yomogii.shop/fcad