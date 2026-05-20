オープンから2年、口コミだけで累計来客数2.5万人突破。“毎日通える温活”をコンセプトにした、よもぎ蒸しサロン「YOMOGii（ヨモギー）」が全国フランチャイズ展開へ。

写真拡大 (全9枚)

株式会社VITO


フランチャイズ募集ページはこちら :
https://www.yomogii.shop/fcad


女性専用よもぎ蒸しサロン「YOMOGii（ヨモギー）」を運営する株式会社VITO（本社：東京都渋谷区、事業責任者：田中瑞穂）は、全国フランチャイズ加盟募集を開始いたしました。


“特別な美容”ではなく、“毎日でも通える温活”へ


YOMOGii（ヨモギー）は、
“たまに行く美容”ではなく、「毎日でも通える温活」をコンセプトにした女性専用よもぎ蒸しサロンです。


サウナやジムのように、“日常的に通える温活”として、全国7店舗を展開。


また、その日の気分や体調に合わせて選べるオリジナルブレンドハーブも用意し、“今日はどの香りにしよう”と楽しめる温活習慣を提案しています。





【“毎日通える温活”を実現する、YOMOGiiの仕組み】

YOMOGiiでは、“日常的に通える温活”をコンセプトに、全国すべての店舗で利用可能な通い放題プランを導入。



「平日は恵比寿、休日は柏」など、その日の予定に合わせて店舗を使い分けながら、無理なく続けられる温活習慣を実現しています。



また、女性専用・完全個室空間を採用し、“毎日でも通いたくなる空間づくり”を追求しています。






オープンから2年、口コミだけで累計来客数2.5万人・全国7店舗展開


女性専用・完全個室の落ち着いた空間

“日常に溶け込む”空間づくりを追求

現在は、


恵比寿・渋谷・麻布十番・柏・大阪など


全国で7店舗を展開。



オープンから2年、


口コミだけで累計来客数2.5万人を突破しました。



また、2025年にはFC1号店となる


「YOMOGIi 富士宮店」がオープン。



地方エリアにおいても、


“日常温活”


へのニーズが高まっています。


韓国・江華島まで直接視察。“本当に納得できるもの”へのこだわり


韓国・江華島の契約農家や製造工程を視察

韓国・江華島産よもぎとオリジナルブレンドハーブ

職人手作りの国産笠間焼・オリジナル黄土椅子

生地から開発、温まりを追求したオリジナルマント

YOMOGiiでは、


韓国・江華島まで直接足を運び、


契約農家や製造工程を視察しています。



・3年熟成の江華島産よもぎ
・オリジナル黄土椅子
・オリジナルマント



など、素材・空間・体験すべてにこだわったサービスを提供しています。



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BwbZSXO1HrY ]


個人・法人問わず、加盟店募集を開始

今回のFC展開では、


個人オーナーだけでなく、


法人企業からの加盟相談も受付開始。



“片手間の投資”


ではなく、



「地域のお客様に長く愛される店舗を作りたい」



という想いを持つ加盟店を募集しています。



YOMOGiiでは今後も、


“特別な美容”を“日常習慣”へ変えていくことを目指し、


全国展開を進めてまいります。



フランチャイズ募集ページはこちら :
https://www.yomogii.shop/fcad


【メディア関係者・加盟検討者向け招待体験を実施】

YOMOGiiでは、“毎日通える温活”を実際に体験いただくため、メディア関係者・加盟検討者向けの招待体験を実施しています。


女性専用・完全個室空間や、韓国・江華島産3年熟成獅子足よもぎ、オリジナル黄土椅子・マントなど、YOMOGiiの世界観を実際にご体感いただけます。


招待体験をご希望の方は、下記フォームよりお問い合わせください。



YOMOGii 招待体験申込フォーム :
https://forms.gle/HrkWGuMTZdPgmh8HA


会社概要

会社名：株式会社VITO


本社所在地：東京都渋谷区恵比寿4丁目8-10 コンフォート恵比寿303


TEL：03-6277-3123


担当者：田中瑞穂
ブランド名：YOMOGii（ヨモギー）
事業内容：女性専用よもぎ蒸しサロン運営・FC事業


YOMOGIi 公式サイト：
https://www.yomogii.shop/


YOMOGIi 公式インスタグラム：


https://www.instagram.com/yomogii_official/


YOMOGIi フランチャイズ募集ページ：
https://www.yomogii.shop/fcad