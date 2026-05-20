オープンから2年、口コミだけで累計来客数2.5万人突破。“毎日通える温活”をコンセプトにした、よもぎ蒸しサロン「YOMOGii（ヨモギー）」が全国フランチャイズ展開へ。

株式会社VITOフランチャイズ募集ページはこちら :https://www.yomogii.shop/fcad

女性専用よもぎ蒸しサロン「YOMOGii（ヨモギー）」を運営する株式会社VITO（本社：東京都渋谷区、事業責任者：田中瑞穂）は、全国フランチャイズ加盟募集を開始いたしました。

“特別な美容”ではなく、“毎日でも通える温活”へ

YOMOGii（ヨモギー）は、

“たまに行く美容”ではなく、「毎日でも通える温活」をコンセプトにした女性専用よもぎ蒸しサロンです。

サウナやジムのように、“日常的に通える温活”として、全国7店舗を展開。

また、その日の気分や体調に合わせて選べるオリジナルブレンドハーブも用意し、“今日はどの香りにしよう”と楽しめる温活習慣を提案しています。

【“毎日通える温活”を実現する、YOMOGiiの仕組み】

YOMOGiiでは、“日常的に通える温活”をコンセプトに、全国すべての店舗で利用可能な通い放題プランを導入。

「平日は恵比寿、休日は柏」など、その日の予定に合わせて店舗を使い分けながら、無理なく続けられる温活習慣を実現しています。

また、女性専用・完全個室空間を採用し、“毎日でも通いたくなる空間づくり”を追求しています。

オープンから2年、口コミだけで累計来客数2.5万人・全国7店舗展開

女性専用・完全個室の落ち着いた空間“日常に溶け込む”空間づくりを追求

現在は、

恵比寿・渋谷・麻布十番・柏・大阪など

全国で7店舗を展開。

オープンから2年、

口コミだけで累計来客数2.5万人を突破しました。

また、2025年にはFC1号店となる

「YOMOGIi 富士宮店」がオープン。

地方エリアにおいても、

“日常温活”

へのニーズが高まっています。

韓国・江華島まで直接視察。“本当に納得できるもの”へのこだわり

韓国・江華島の契約農家や製造工程を視察韓国・江華島産よもぎとオリジナルブレンドハーブ職人手作りの国産笠間焼・オリジナル黄土椅子生地から開発、温まりを追求したオリジナルマント

YOMOGiiでは、

韓国・江華島まで直接足を運び、

契約農家や製造工程を視察しています。

・3年熟成の江華島産よもぎ

・オリジナル黄土椅子

・オリジナルマント

など、素材・空間・体験すべてにこだわったサービスを提供しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BwbZSXO1HrY ]

個人・法人問わず、加盟店募集を開始

今回のFC展開では、

個人オーナーだけでなく、

法人企業からの加盟相談も受付開始。

“片手間の投資”

ではなく、

「地域のお客様に長く愛される店舗を作りたい」

という想いを持つ加盟店を募集しています。

YOMOGiiでは今後も、

“特別な美容”を“日常習慣”へ変えていくことを目指し、

全国展開を進めてまいります。

フランチャイズ募集ページはこちら :https://www.yomogii.shop/fcad

【メディア関係者・加盟検討者向け招待体験を実施】

YOMOGiiでは、“毎日通える温活”を実際に体験いただくため、メディア関係者・加盟検討者向けの招待体験を実施しています。

女性専用・完全個室空間や、韓国・江華島産3年熟成獅子足よもぎ、オリジナル黄土椅子・マントなど、YOMOGiiの世界観を実際にご体感いただけます。

招待体験をご希望の方は、下記フォームよりお問い合わせください。

YOMOGii 招待体験申込フォーム :https://forms.gle/HrkWGuMTZdPgmh8HA

会社概要

会社名：株式会社VITO

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿4丁目8-10 コンフォート恵比寿303

TEL：03-6277-3123

担当者：田中瑞穂

ブランド名：YOMOGii（ヨモギー）

事業内容：女性専用よもぎ蒸しサロン運営・FC事業

YOMOGIi 公式サイト：

https://www.yomogii.shop/

YOMOGIi 公式インスタグラム：

https://www.instagram.com/yomogii_official/

YOMOGIi フランチャイズ募集ページ：

https://www.yomogii.shop/fcad