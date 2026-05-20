ホテル開業40周年記念　スペシャルフレンチコース（2026年7月3日～8月30日の金・土・日曜日）

株式会社ファーストリゾートホテル開業40周年記念スペシャルフレンチコース

東京ディズニーリゾート(R)・オフィシャルホテルの東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート（千葉県浦安市舞浜1-6）では、7月20日にホテル開業40周年を迎えるにあたり、2026年7月3日からホテル開業40周年記念スペシャルフレンチコースをご提供いたします。

ホテル最上階の夜景とフランス料理をお楽しみ頂けるメインダイニング「スカイレストラン サンセット」で、総料理長が長年培った経験と技を織り交ぜて一品ごとに味わいに深みを持たせたメニューです。

国内有数のリゾート地域である舞浜ですが、1986年のホテル開業当時は、ヤシの木も小さく、周囲は何もない空き地でした。その後、舞浜駅や2つ目のテーマパークなどが開業し、発展してきました。時代の移り変わりに思いを馳せながら、お食事をご堪能ください。

メニュー・料理説明

レストラン内観1986年開業当時の様子

［アミューズ・ブーシュ］

ズワイ蟹のクレーム・クロケット 小さなバスク風ピペラード

Croquette au crabe et a la creme et Petits Piperade Basquaise

ズワイ蟹の旨味と煮込んだ野菜の旨味、2種の味わいをひと口ずつ。

［オードブル］

夏野菜のエチュベ 車海老のスモークと帆立貝のグリエ添え

ブイヨン・ド・レギュームのフォームとキャビア

Etuvee de Legumes d’ Ete au Crevette Fumee et Saint-Jacques Grillees

Bouillon de Legumes Ecume et Caviar

夏野菜は、少量の水とオリーブオイルを加えて蒸し煮する「エチュベ」で、旨味を閉じ込めます。

車海老と帆立貝は調理法を変えて味わいに広がりを持たせ、軽やかな泡状に仕立てた野菜の出汁と塩気のアクセントとなるキャビアが繊細さを加えます。

［スープ］

トマトのエスプーマをのせたクリアなトマトジュレ バジルのアンフュージョン

ESPUMA de Tomate Froid sur Gelee de Tomate Claire Infusion de Basilic

トマトのエッセンスだけを抽出した透明なジュレ。その上にふんわりとしたトマトのエスプーマを重ねます。

バジルの爽やかな香りが涼やかさを感じさせます。

［魚料理］

穴子のムニエルとフォアグラのポワレ

五穀米のリゾットと大根のブレゼ添え ペリグーソース

Filet de Congre Meuniere au Foie Gras Poele

Risotte de Cereales et Radis Braises , Sauce Perigueux

外はカリッと、中はふっくら仕上げた穴子に、濃厚なフォアグラを合わせた一皿。滋味深い五穀米のリゾットと出汁を含んだ大根のブレゼにより様々な食感がブレンドされます。個性豊かな食材をトリュフが香るペリグーソースにより全体をまとめます。

［肉料理］

和牛サーロイン肉のロースト 酢橘の皮とミニョネット添え

牛頬肉の赤ワイン煮込み ボローバン仕立て

ロメインレタスのロースト添え

Entrecôte de Bœuf Rôti au Zest de Bigarade et Mignonette

Joue de Bœuf Braisee au Vin Rouge a la Vol au Vent Petite Laitue Romaine Rôti

メインディッシュは牛肉を対照的な二通りの仕立てでお楽しみください。サーロインは旨味を閉じ込めながらしっとり焼き上げ、酢橘の香りと粗挽き胡椒で軽やかに。牛頬肉は赤ワインでじっくり煮込み、濃厚なコクをサクサクのパイに閉じ込めます。

［デザート］

マンゴムースにパッションフルーツのソルベ ホワイトチョコレートをのせて

Mousse de Mangue et Sorbet Fruit de la Passion au Chocolat Blanc

マンゴーの濃厚なムースに、パッションフルーツの酸味を効かせたさっぱりしたソルベを添えます。仕上げに飾ったホワイトチョコレートの優しい甘みが、トロピカルな余韻を美しくまとめ上げます。

パンとバター

Pain et Beurre

コーヒー又は紅茶

Cafe ou The

[表: https://prtimes.jp/data/corp/40733/table/67_1_4cd96d59eae000f16b49194cf87b7a6e.jpg?v=202605201051 ]

※料金はサービス料、税金込です。

※写真はイメージです。

※食材の仕入れ状況等によりメニューは予告なく変更する場合があります。

ご予約・お問い合わせ

スカイレストラン サンセット

TEL：047-355-1181（受付時間 11:00～22:00）

「開業40周年記念 スペシャルフレンチコース」フェア詳細ページへ(https://www.maihamahotel-firstresort.jp/restaurant-plan/sunset-40th-anniversary-dinner-2026/)