「黒毛和牛カルビ」が何皿でも半額！焼肉【大東園】で5月26日より平日9日間限定で開催

株式会社甲羅

「おいしさと楽しさの創造」を理念に掲げる株式会社甲羅（本社：愛知県豊橋市、代表取締役：沼澤 裕）が愛知県内で運営する焼肉「大東園」では、2026年5月26日（火）～6月5日（金）の期間中、平日ディナータイム限定で「黒毛和牛カルビ半額フェア」を開催いたします。伝統を守りながら進化を続ける大東園ならではの特別企画を、この機会にぜひご堪能ください。

創業60年以上の歴史を持つ大東園が、自信をもって提供する「黒毛和牛カルビ」をお得に楽しめる期間限定フェアを開催します。

とろけるような口どけと、噛むほどに広がる濃厚な旨みが特長の黒毛和牛カルビは、赤身と霜降りのバランスにこだわった、焼肉の定番人気メニューです。今回のフェアでは、そんな黒毛和牛カルビを“何皿食べても半額”でご提供。注文数の制限なく、心ゆくまでお楽しみいただけます。

平日ディナータイム限定の開催となる本企画は、仕事帰りのご褒美や、ご家族・ご友人との食事シーンにもおすすめです。大東園こだわりの黒毛和牛を、この機会にぜひご堪能ください。

黒毛和牛カルビ（タレ）495円（税込544円）

通常価格：990円（税込1,089円）

大東園「黒毛和牛カルビ半額フェア」について

※イメージ

■販売期間：2026年5月26日（火）～6月5日（金）

平日ディナータイム限定 17:00～22:00（L.O.21:30）

■販売店舗：大東園豊橋小向店、大東園豊橋平川店、大東園岡崎店、大東園豊川インター店

※写真はすべてイメージです。

※メニュー内容は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

焼肉「大東園」について

大東園公式ホームページはこちら :https://daitouen.jp/

愛知県豊橋市の地で創業以来60年以上、地元のお客様に親しまれてきた老舗焼肉店。厳選の黒毛和牛などを秘伝のフルーツタレで味わう新感覚の焼肉が特長です。その絶妙なバランスの味わいは他では体験できない唯一無二の焼肉として多くのお客様を魅了し続けています。店内は広々とした落ち着いた空間でご家族やご友人とリラックスしてお食事をお楽しみいただけます。

【株式会社甲羅 概要】

商号 ：株式会社 甲羅 https://www.kora.co.jp/

代表者：代表取締役社長 沼澤 裕

所在地：愛知県豊橋市東脇三丁目1-7

設立 ：1974年4月(創業／1969年12月)

主な事業の内容：かに料理・和風料理・鍋料理・焼肉料理等の店舗経営及び、フランチャイズ店舗への経営指導