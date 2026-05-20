ファイテンのカラダをリラックスとリカバリーをサポートする最高峰技術「ナノメタックス」を採用したマーブル＆コーのドッグライフデザインブランド事業が始動。第1弾は『genic』とコラボ

株式会社マーブル&コー

株式会社マーブル＆コー（東京都目黒区 代表取締役：大瀧昭一郎）は、同社が展開するドッグライフデザインブランド「genic」において、ファイテン株式会社の「ナノメタックス」を採用した新たな取り組み「genic meets phiten」を本格スタートいたします。

今回の「genic meets phiten」では、genicの一部アイテムにファイテン独自のナノメタックスを施すことで、デザイン性やファッション性に加え、日常の中でより心地よく愛犬との時間を楽しめる新しい価値を提案します。

コラボレーション開始の背景

近年、愛犬との暮らしは「飼育」から「ライフスタイル」へと進化し、愛犬家と愛犬がともに心地よく過ごすための環境・アイテムへの関心が高まっています。

マーブル＆コーは、『愛犬家も犬も犬が苦手な人もみんなが笑顔で楽しく幸せな快適に暮らせる社会をつくる』を事業ミッションとして愛犬事業を展開し、ドッグライフデザインブランド事業を展開してきました。

一方ファイテンは、「全ては健康を支えるために」というポリシーを掲げ、ファイテン社独自の水溶化メタル技術を駆使した様々なストレスケア・ボディケア商品を開発。

チタン等をナノレベルで水中に分散させたアクアメタルを施した商品はカラダのリラックスとリカバリーをサポート。

世界のトップアスリートから一般の方まで幅広く愛用されています。

両社の思想と技術を掛け合わせ、“愛犬との日常を、より心地よく・より自分らしく整える”新しい体験価値の提供を目指し、本コラボレーションが実現しました。

ナノメタックスとは？

「ナノメタックス」とは各種金属を水溶化したメタックスをベースに、ファイテン史上最少、ナノレベルの微粒子までも含有。

汎用性が広がり、新たなサービス提供が可能になったファイテンの最高峰技術。

この技術を用いた商品を身に着けることで、カラダのリラックスとリカバリーをサポートします。

第1弾コラボ：ドッグライフデザインブランド『genic』について

『genic（ジェニック）』は、“あなたとあなたの愛犬の輝く未来を演出する”をコンセプトに、日常に馴染みながらも気分が上がるデザインと、心地よさを大切にしたドッグライフデザインブランドです。

今回のコラボレーションではgenicの世界観とファイテンの「ナノメタックス」技術を掛け合わせ、愛犬家の暮らしに寄り添う快適な新しい提案をお届けします。

コラボレーション概要

企画名：genic meets ×ファイテン

URL：https://genic-online.com/?category_id=69478b069b5b82c69a2225c3

今後の展望

本コラボレーションを皮切りに、マーブル＆コーは複数のドッグライフデザインブランドやサービス領域へ展開を広げ、愛犬家の暮らしをアップデートする共創プロジェクトを推進していきます。

ファイテンとマーブル＆コーは、日常の中で自然に“ととのう”時間を感じられる体験設計を通じて、愛犬との毎日をより豊かなものへと導きます。

会社概要

株式会社マーブル＆コー

所在地：東京都目黒区中目黒1-1-17 LANTIQUE BY IOQ 101

代表者：代表取締役 大瀧昭一郎

事業内容：ドッグイベント、ドッグライフデザインブランド、ペット防災自動販売機・ペット事業プロデュース ほか

URL：https://marbleco.co.jp/

ファイテン株式会社

所在地：京都府京都市中京区烏丸通錦小路角手洗水町678

代表者：代表取締役 平田好宏

事業内容：化粧品・医薬部外品・医療機器の製造・販売、スポーツ関連商品・健康食品・健康グッズ等の製造・販売

技術・サービス：「ナノメタックス」

URL：https://www.phiten.com/

本件に関するお問い合わせ先（取材・提携・掲載等）

株式会社マーブル＆コー 広報担当

TEL：03-5933-9138 MAIL：contact@genic.tokyo

（受付時間：平日 11:00~19:00）

注記

※本リリースに記載の内容は発表日現在のものです。予告なく変更となる場合があります。

※「健光浴(R)」はファイテン株式会社の登録商標です。