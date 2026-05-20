【SNSを中心に話題拡大中】防災・アウトドア「Greeshow」、製品モニター・体験レビュー投稿ユーザー募集を開始

メリショー・ジャパン 株式会社

アウトドアおよび防災用品「Greeshow」は、主力製品であるポータブル浄水器や多機能防災ラジオに関するSNS投稿・レビュー動画の累計再生数が千万回を突破したことをお知らせいたします。

近年、日本国内では地震・豪雨・台風など自然災害への備えに対する関心が高まる一方で、防災用品の必要性を感じながらも、「何を備えればよいかわからない」「実際の使い方がわからない」といった声も多く見られています。

そのような背景を受けGreeshowでは、防災用品をより身近に感じていただくことを目的に、Greeshow製品に興味をお持ちの方を対象とした「製品モニター募集企画」を開始いたしました。

本企画では、実際に製品をご使用いただいた感想や活用シーンをSNS等で発信いただくことで、防災意識向上や災害対策に関する情報発信につなげてまいります。

■ “実際に使ってわかる防災”をテーマに、製品モニターを募集

Greeshowでは、「備えをもっと日常に」をコンセプトに、防災用品を“非常時だけのもの”ではなく、日常やアウトドアでも活用できる実用装備として提案しています。

今回募集する製品モニター企画では、ポータブル浄水器や防災ラジオなどを実際に体験いただき、

- 使用感- 活用シーン- 防災備蓄としての印象- アウトドアでの利便性

などについて、SNS投稿やレビューコンテンツとして自由に発信いただけます。

専門家やインフルエンサーに限らず、防災グッズやアウトドア用品に興味をお持ちの一般ユーザーの方も参加可能です。

■ 高まる防災ニーズと“備えの実体験不足”

近年、防災用品市場は拡大を続けています。

一方で、

防災グッズを購入しても使用経験がない

非常時を具体的にイメージできない

本当に必要な備えがわからない

といった課題も指摘されています。

Greeshowでは、防災意識向上には「実際に使ってみること」が重要であると考えています。

実体験を伴うレビューやSNS発信を通じて、防災用品をより身近に感じていただくことで、“備えの日常化”につなげていきたいと考えています。

■ 募集対象：

- 防災用品・防災グッズに興味がある方- ポータブル浄水器を試してみたい方- 防災ラジオや非常用備蓄に関心がある方- キャンプ・登山・アウトドア活動をされている方- SNS投稿やレビュー投稿が可能な方- 災害対策について学びたい方

※フォロワー数・専門知識は問いません。

■ 提供内容

Greeshow製品の無償提供：

浄水器、多機能防災ラジオなどの対象製品を提供いたします。

コンテンツ制作サポート：

動画・記事・SNS投稿など、オリジナルコンテンツ制作活動をサポートいたします。

公式SNS・公式サイトでの紹介：

制作いただいたコンテンツは、Greeshow公式SNS等でご紹介させていただく場合があります。

長期的な協業：

特に優れた活動を行われた方には、将来的にプロダクトコンサルタントやブランドアンバサダーとして、製品開発にご参加いただく可能性があります。

応募・お問い合わせ：

メールアドレス： sales@meryshow.com

Instagram：@greeshow_jp

募集期間：2026年8月30日まで

■ Greeshowについて

香港に本社を置く弊社MERYSTARは、長年にわたり浄水器フィルターの高度な技術を磨き続けてまいりました。その集大成として2021年に立ち上げたのが「GreeShow」です。ブランド名には「緑、溢れる」という願いを込め、地球環境保護を象徴するイメージを掲げています。「地球のためになる」をコンセプトに、皆様へ安心で健康的なライフスタイルをご提案いたします。

現在はMeryshow Japan株式会社と協力し、日本の皆様のニーズに最適な携帯浄水器の開発と展開を行っております。GreeShowの携帯浄水器は、日常の水道水を美味しく浄化するだけでなく、登山やキャンプ、旅行といったアウトドアシーンから、地震・台風などの自然災害に伴う断水対策まで、あらゆる場面で皆様の命と暮らしを力強く支えます。

■ 本件に関するお問い合わせ先:

メリショー・ジャパン株式会社

営業部：美樹（Miki）

E-mail：sales@meryshow.com