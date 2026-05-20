採用現場のハラスメントリスク、“現場任せ”から“仕組み管理へ― ワークス・ジャパン、MS&ADグループとともに採用活動におけるリスクマネジメントを強化―

株式会社ワークス・ジャパン

株式会社ワークス・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役：清水信一郎、以下「ワークス・ジャパン」）は、MS&ADインシュアランス グループの三井住友海上火災保険株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：海山裕 以下「三井住友海上」）、およびMS&ADインターリスク総研株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：宮岡拓洋、以下「MS&ADインターリスク総研」）と、採用活動における就活ハラスメント対策の普及・推進に向けた協業を開始し、企業の法的・社会的リスク低減を支援する包括パッケージ「e2R pro 就活ハラスメント対策プラン」の提供を開始いたしましたのでお知らせいたします。

■ 背景

近年、就職活動中のハラスメントは社会的課題として顕在化しています。厚生労働省の調査では、インターンシップ等においてセクシャルハラスメントを経験した学生が3割を超えるなど、企業における適切な対応の重要性が高まっています。さらに、2025年6月には男女雇用機会均等法の改正が成立し、就活ハラスメント防止措置が企業に義務付けられることとなり、2026年末から2027年初頭にかけての施行が予定されています。

また、人手不足や雇用流動化の進展により、採用部門に限らず現場社員がリクルーターとして学生と接触する機会が増加しており、採用活動におけるハラスメントリスクの管理はより複雑化しています。このような状況を踏まえ、企業には採用活動全体を通じた実効性のあるリスクマネジメント体制の構築が求められています。

■ サービス概要

本協業により提供する「e2R pro 就活ハラスメント対策プラン」は、採用管理システム『e2R pro』を中核に、採用活動におけるリスクを「予防」「管理」「事後対応」の観点から包括的に支援するパッケージです。

1．就活ハラスメント防止研修（予防）

面接官、リクルーター、OB／OG社員を対象とした研修動画を提供し、採用活動に関わる全ての関係者のハラスメントに対する認識を統一します。加えて、受講履歴を管理することで、教育実施の証跡を確保します。

2．採用活動の可視化・一元管理（管理）

採用管理システム『e2R pro』により、面接官やリクルーター、OB／OG社員の関与状況、面談内容、評価情報を一元管理し、採用プロセスの透明性を向上させます。これにより、属人化しがちな採用活動のリスク低減と、万が一の際の迅速な対応を可能にします。

3．トラブル発生時の支援（事後対応）

採用活動に起因するトラブル発生時には、MS&ADグループと連携し、企業ブランドへの影響を最小限に抑えるための対応支援および再発防止策の策定をサポートします。

■ 今後の展望

本取り組みは、MS&ADグループが掲げる「レジリエントでサステナブルな社会」を支える企業グループ」という2030年にめざす姿および「人権尊重」の推進にも寄与するものです。両社は今後も、企業の採用活動におけるリスク低減と人権配慮の高度化に貢献するサービスの提供を通じて、持続可能な社会の実現に寄与してまいります。

本件に関するお問い合わせはこちら

https://www.worksjapan.co.jp/contact/

■会社概要

社名 三井住友海上火災保険株式会社

所在地 東京都千代田区神田駿河台3-9

ホームページ https://www.ms-ins.com

設立 1918年10月21日

資本金 1,395億9,552万円

代表者 海山 裕

事業内容 損害保険業等

社名 MS&ADインターリスク総研株式会社

所在地 東京都千代田区神田淡路町2-105 ワテラスアネックス（10～11階）

ホームページ https://www.irric.co.jp/index.html

設立 1993年1月4日

資本金 3億3,000万円

代表者 宮岡 拓洋

事業内容 コンサルティング、受託調査研究、セミナーの開催 ／ 講師派遣、出版



社名 株式会社ワークス・ジャパン

所在地 東京都千代田区鍛冶町2丁目2番2号 神田パークプラザ7階

ホームページ https://www.worksjapan.co.jp/

設立 2010年7月7日

資本金 1億1,250万円

代表者 清水 信一郎

事業内容 企業人事部向けコンサルティングとサービス提供、採用プロモーションの企画・立案、

Web、映像、パンフレット等、各種ツールの企画・制作 、採用支援システム事業、適性アセ

スメント事業、キャリアデザイン事業