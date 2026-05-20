T・S・エリオットの「荒地」の主題は、文明批評とされているが、実は詩人の絶望の叫びであった。それはエドマンド・ウィルソンらが捉えていたものである。『「荒地」の構造と実像』が新たな全体像と主題を示す。

■パレードブックス新刊

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『「荒地」の構造と実像』著：草野千里

T・S・エリオットの「荒地」の主題は、「聖杯探求」や「漁夫王」を用いて、文明批評とされているが本当にそうだろうか。元のエピグラフから捉え直すと作者の絶望の叫びだと分かる。それは、人生を回想して「地獄！」と叫ぶ内容であるが「荒地」と相似になっている。詩の中で詩人は人生を回想している。それは自伝的描写が彼の年代順に並べられていることからわかる。

詩の構造は、ジョイスの「ユリシーズ」と共通性がある。一日という時間経過、ロンドンの描写、性的描写、言語・語彙・文体の多様性である。また、出版当時作者の周囲にいた人々は、詩が彼の投影であると見ていた。そもそも「荒地」が「文明批評」だとしたのはエドマンド・ウィルソンの批評であるが、本音では「エリオットの絶望の叫び」だと思っていた。これは、詩人自身が「荒地」は「個人的愚痴」と発言したこととも一致する。第一部～第四部までは、絶望的気分に満ちているが、第五部では苦悩に立ち向かう内容になっている。それは、エリオットの病気が影響したもので本人も「最高のもの」で「全体を正当化する唯一のもの」と言っている。

■あらすじ

一般的に「荒地」は、「聖杯探求」や「漁夫王」を用いて、文明批評が主題であるとされているが、本当にそうだろうか。

元のエピグラフは、「闇の奥」からのもので、ある人物が人生を回想し「地獄！地獄！」と叫ぶ内容であった。これが「荒地」と相似になっている。つまり、エリオットが人生を回想する内容が詩になっている。

「荒地」にはまた、ジェイムズ・ジョイスの「ユリシーズ」との類似点がある。一日という時間経過、ロンドンの描写、性的描写、言語・語彙・文体の多様性である。主人公・エリオットが、冬のロンドンで人生を回想しながら一日が過ぎていく。これが、「荒地」の基本構造である。その中に引用句や文学作品の人物・場面が盛り込まれている。エリオットは、これらを「ユリシーズ」に真似て書いたが、その書き方は真似たことを見破られないよう、「パターンを読まれたくない」書き方をしている。だから、それらはわかりづらくほとんど指摘されてこなかった。しかし、草稿を丹念に読んでいくとこれらが浮かび上がってくる。何よりの証拠は自伝的描写がエリオットの人生の年代順に並べられていることだ。

こうした形式・様式の中にエリオットは人生に対する絶望的叫びを書いた。事実、エリオットの人生は友人の死、自身の進路問題、不幸な結婚というように執筆時期には絶望的であった。

さらに「荒地」発表当時、周囲にいた人たちはそれが作者の反映であると見ていた。中でもエドマンド・ウィルソンは、本音では「発狂しそうな男の叫び」だと見ていたが、一方では「荒地」を批評しなければならなかった。その立場上、つまり建前上「『荒地』は文明批評」となる発端の批評を書いた。多くの批評家・学者はこれに飛びつき同様の批評をしている。エリオット自身が「『荒地』は個人的愚痴」であると言い、「文明批評は少し」と言っているのに。

批評家・学者らが解説に挙げる「荒地」の象徴やその意味などはナンセンスなものが多いのではないか。

たとえば、「四月は最も残酷な月」という冒頭も、チョーサーの「カンタベリー物語」との対比で語られることが多い。「四月、雨、根」から連想されるのだろうが、彼らの頭の中にあるだけで、「草稿―エリオット」の中にはないからだ。その上前述通り、エドマンド・ウィルソンの建前の批評の上に立っているからでもある。このように「荒地」の主題は、文明批評ではなくエリオットの個人的絶望・苦悩である。

第一部～第四部までは、絶望的気分に満ちているが、第五部では苦悩に立ち向かっている。それは、エリオットの病気がいい方に作用したもので本人も「最高のもの」で「全体を正当化する唯一のもの」と言っている。第五部は、当初構想したのとは違って、いわば「昇華」した。「長い文章がほとんどあるいはまったく修正の必要なく生み出され」た。この事は、草稿から完成版への行の削除数、訂正語数からも客観的に確認できる。

■著者プロフィール

草野千里（くさの・せんり）

長野県出身、埼玉県立高校40年以上勤務。英語科教員。

■書籍情報

書籍：「荒地」の構造と実像

著者：草野千里（くさの・せんり）

出版社：パレード

発売日：2026年5月20日

ISBN：978-4-434-37831-7

仕様：四六判/並製/104ページ

定価1,100円（本体1,000円＋税10％）

Paradebooks：https://books.parade.co.jp/category/genre05/978-4-434-37831-7.html

Amazon：https://amzn.asia/d/02zzcZeP

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