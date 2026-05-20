患者さん向け提供から一般販売へ。大阪大学発ベンチャー　株式会社ヘルスクリエイト、ケトン食フリーズドライ商品の販売対象を拡大

株式会社ヘルスクリエイト

株式会社ヘルスクリエイト（代表／医師：萩原圭祐）は、ケトン食を必要とする方が正しい情報にアクセスし、安心して商品を選択できる環境づくりを目的に、代表の萩原圭祐が2025年12月に設立した一般社団法人日本ケトン食協会を通じ、会員登録を前提とした商品提供を開始します。(一般社団法人日本ケトン食協会 https://j-keto.org/(https://j-keto.org/))

このたび、同協会の公式サイトを公開し、2026年5月20日よりユーザー会員登録の受付を開始しました。これにあわせて、ヘルスクリエイトは、株式会社コスモス食品と共同開発したケトン食フリーズドライ商品の一般販売を開始します。本商品は2026年2月5日の発売以降、がんなどでケトン食療法を実施している患者さんを対象として提供してきましたが、一般の購入を希望する方にも対象を広げます。

また、2026年3月から4月にかけて実施したクラウドファンディングで総額714万5,000円の支援を受けたケトンドリンクについても、今後の商品提供にあたり、同協会のユーザー会員登録を前提として展開していく予定です。

今回の取り組みにより、ケトン食を「研究成果」や「専門的な食事療法」にとどめず、必要とする方が正しい情報とともに、生活の中で安心して継続できる社会インフラとして整えるものとしてさらに前進させてまいります。

一般社団法人日本ケトン食協会 https://j-keto.org/(https://j-keto.org/)

コスモス食品オンラインショップ https://www.cosmosfoods.jp/(https://www.cosmosfoods.jp/)

フリーズドライ商品の一般販売を開始。患者さん向けの提供から、会員制による一般販売へ

2026年5月20日より一般販売を開始するケトン食フリーズドライ商品は、ケトン食を生活の中でおいしく無理なく続けられる状態を目指し、当社が培ってきたケトン食に関する知見とノウハウ、コスモス食品のフリーズドライ技術を掛け合わせて開発した商品です。

2026年2月5日の発売以降、これまでは主にがんなどの患者さんを対象として提供してきました。患者さんが医師や管理栄養士の指導のもとでケトン食を取り入れる場合、糖質量や脂質量、ケトン比などに配慮した食事設計が必要となり、日々の調理や計量はご本人やご家族にとって大きな負担となることがあります。

一方で、ケトン食は患者さんだけのものではありません。近年、糖質制限や血糖値、代謝、健康的な食事への関心が高まる中で、ケトン食に興味を持つ方や、日々の食生活を見直したいと考える方も増えています。

そこで今回、患者さんに限らず、ケトン食に関心のある方や、健康を意識した食生活を取り入れたい方にも本商品を購入していただけるよう、一般社団法人日本ケトン食協会のユーザー会員向けに販売対象を広げます。

フリーズドライ商品は、お湯を注ぐだけで食べられるため、調理や計量の手間を軽減できます。体調がすぐれない日、忙しい日、食事準備の負担を減らしたい時にも取り入れやすく、ケトン食を「我慢して続けるもの」ではなく、「生活の中でおいしく続けられる食事」に近づけることを目指しています。

商品購入の前提として、日本ケトン食協会のユーザー会員登録を開始

今回の一般販売にあたっては、商品購入の前提として、一般社団法人日本ケトン食協会のユーザー会員登録（無料）を必要としています。同協会は、ケトン食に関する正しい知識の普及と、必要とする方が安心してケトン食を取り入れられる環境づくりを目的に、当社代表であり医師の萩原圭祐が代表理事として2025年12月に設立しました。

ケトン食は、体の状態や目的に応じて適切に取り入れることが重要です。そのため、関連商品の提供にあたっても、商品を購入する前にケトン食に関する基本情報や注意事項を確認いただける仕組みが必要だと考えています。

こうした考えのもと、同協会では公式サイトを公開し、2026年5月20日よりユーザー会員登録の受付を開始しました。ユーザー会員には、協会の活動趣旨に賛同いただき、ケトン食に関する基本情報や注意事項を確認いただいたうえで、当協会が認定したケトン食商品の購入へ進んでいただける仕組みを整えています。

今回のユーザー会員登録開始は、単なる商品購入のための手続きではなく、ケトン食を正しく理解し、生活の中で安心して取り入れていただくために、協会と会員の皆さまとの継続的な関係づくりを進める第一歩として位置づけています。

一般社団法人日本ケトン食協会 https://j-keto.org/(https://j-keto.org/)

株式会社ヘルスクリエイト 代表／一般社団法人日本ケトン食協会 代表理事／医師 萩原圭祐 コメント

株式会社ヘルスクリエイト 代表／一般社団法人日本ケトン食協会 代表理事／医師 萩原圭祐

ケトン食療法の研究と臨床に向き合う中で、私は何度も「正しい情報を、必要とする方に届けること」の重要性を感じてきました。「ケトン食を実践しています」と相談に来られる方の中には、頑張っているのに血中のケトン体が十分に上がっていない方や、自己流で取り組んだ結果、かえって体調を崩されている方も少なくありませんでした。

ケトン食は、単に糖質を控えればよいというものではありません。糖質と脂質の栄養設計を正しく理解し、体の状態に合わせながら、きちんとケトン体エネルギー代謝へと切り替えていくことが大切です。

そのためには、正しい知識と、安心して続けられる環境が必要だと考え、2025年12月に一般社団法人日本ケトン食協会を設立しました。長年、一緒にケトン食の普及に取り組む先生方にも理事として参加いただき、弁護士の先生のご指導も仰いでいます。

今回、協会の公式サイト公開とユーザー会員無料登録の受付開始にあわせて、これまで主にがん患者さん向けに提供してきたフリーズドライ商品を、ケトン食に関心のある方や健康的な食事を取り入れたい方にも届けられるようになります。

また、クラウドファンディングで多くの方にご支援いただいたケトンドリンクについても、今後、協会のユーザー会員登録を前提に、正しい情報とともにお届けできるよう準備を進めてまいります。

ヘルスクリエイトは、病気になってからの治療だけでなく、一人ひとりが自分の体や生活に合わせて、日々の健康を主体的に考え整えていく「健康設計」を基に、誰もが幸せな日常を享受できる社会を目指しています。その中でも、私たちが重視しているのが、食を通じて体の土台を整える「栄養設計」であり、ケトン食は、それを具体化する大きな選択肢の一つです。

食べることは、単なる栄養補給ではなく、生きる喜びそのものです。病気と共にある方はもちろん、日々の健康を大切にしたい方にとっても、ケトン食が安心して取り入れられる選択肢となるよう、今後も研究・臨床・社会をつなぎ、ケトン食インフラの構築に取り組んでまいります。

※本リリースで紹介する商品は食品であり、疾病の診断・治療・予防を目的としたものではありません。

※ケトン食は、がんの標準治療に代わるものではありません。治療中の方、持病のある方、妊娠中・授乳中の方、服薬中の方は、必ず医師・管理栄養士等の専門家にご相談ください。

※食事法の導入・継続にあたっては、体調や目的に応じて、専門家の指導のもとで行うことが推奨されます。

※本リリースに記載された内容は、商品による効果・効能を保証するものではありません。

参考リリース：2026年2月4日

がん患者さんの食事療法「ケトン食」を美味しく、手軽にフリーズドライで実現 ヘルスクリエイトとコスモス食品が共同開発、2 月5日発売

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000176815.html