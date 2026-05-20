PR動画を公開！黒鉛蓄熱式ボイラ「Blossom Energy G-TES」再生可能エネルギーを“熱”として活用する技術とビジョンを映像化

株式会社Blossom Energy

株式会社Blossom Energy（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：濱本真平）は、黒鉛蓄熱式ボイラ「Blossom Energy G-TES」に関するPR動画を制作・公開いたしました。本動画では、再生可能エネルギーの余剰電力を“熱”として貯蔵・供給する同社の技術と、その背景にある思想を、視覚的かつ直感的に理解できる形で表現しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dlsKEjxLTBs ]

G-TES導入検討・お問い合わせ :https://www.blossom-energy.biz/thermalenergystora-gegtes熱の利用状況に合わせてご提案させていただきます採用ページ :https://blossom-energy.notion.site/EntranceBook-16408d9c8ff880ec8fa4e82ce4c21a85Blossom Energyは一緒に働く仲間を募集しています

制作の背景

再生可能エネルギーの導入拡大が進む一方で、その変動性をいかに吸収し、安定的なエネルギー供給につなげるかが課題となっています。「熱エネルギー」は依然として化石燃料への依存が高く、脱炭素化の実現には新たなアプローチが求められています。

Blossom Energyは、黒鉛の高い熱容量特性を活用し、再生可能エネルギーを“熱”として貯蔵・供給する蓄熱式ボイラ「Blossom Energy G-TES」を開発しています。

こうした技術は構造や概念が複雑であるため、短時間で理解していただくことが難しい側面がありました。そこで今回、技術の本質と社会的意義をより多くの方に伝えるため、PR動画を制作しました。

制作協力

Blossom Energy G-TESが竹原に輸送されている様子竹原市・広島県・事業者が連携して進めた蓄熱式ボイラ実証事業。商用蓄熱式ボイラ「Blossom Energy G-TES」初号機 お披露目の様子

本動画は、映像制作を手がける株式会社HAMONI様との共同制作により実現しました。技術的に高度な内容を、理解しやすく伝えるため、構成・演出・ビジュアル表現をゼロから設計しています。

「SMART GRID EXPO【春】」にて初公開

本動画は、2026年3月17日（火）～3月19日（木）に東京ビッグサイトで開催された、「SMART GRID EXPO【春】」のBlossom Energyブースにて初公開され、多くの来場者にご覧いただきました。

SMART GRID EXPO【春】～第19回［国際］スマートグリッド展 2026年3月17日（火）～3月19日（木）に東京ビッグサイト｜Blossom EnergyBlossom Energy 東8ホール E68-40 当日の様子Blossom Energy G-TESの内部構造を展示

今後は、営業活動やパートナー企業との協議、採用活動など、さまざまなシーンで活用してまいります。

制作チーム紹介

株式会社Blossom Energy 浜田里奈クリエイティブディレクター コメント/株式会社Blossom Energy 浜田里奈

G-TESは、蓄熱技術を用いて脱炭素とコスト削減を両立する理想的なシステムだと感じています。「なぜこの技術が必要なのか」という背景やBlossom Energyの想いを含め、多くの方に直感的に伝えることを目指し、台本構成から全体のディレクションを担当しました。

株式会社HAMONI様には、専門性の高い技術のビジュアル化においてご苦労も多かったかと存じますが、打ち合わせや修正にも柔軟にご対応いただき、さらにCG制作においても、より魅力的に伝えるためのご提案を多数いただきました。最終的に、分かりやすさと表現力を両立した映像に仕上げていただいたことに、深く感謝しております。

ブランディングディレクターの野村様には、ロゴアニメーションから動画全体のトーンに至るまでご助言をいただきました。その結果、Blossom Energyの「精緻さ・信頼感・優しさ」が伝わる、先進性と信頼性を兼ね備えた動画になったと感じています。

今回ご一緒いただいた制作チームの皆様のご尽力に、心より感謝申し上げます。本動画を通じて、より多くの方に当社の取り組みを知っていただければ幸いです。

株式会社HAMONI 齋藤優太映像制作統括 コメント/株式会社HAMONI 齋藤優太

Webサイトをはじめ、企業のデジタル領域におけるクリエイティブやブランディングを幅広く手がける株式会社HAMONIにて、WEB制作事業部 統括を務めております。今回の「G-TES」PR動画では全体の映像制作を統括いたしました。

Blossom Energy様が掲げる『熱の脱炭素化』という社会的意義の大きいビジョンと、蓄熱式ボイラの先進的な技術をいかに直感的に伝えるかを最優先に考え、構成からCG表現に至るまで妥協なくディレクションを行いました。制作にあたっては、クリエイティブディレクターの浜田様と台本構成の段階から密に連携させていただき、さらにブランディングディレクターの野村様が構築された世界観を映像として最大限に引き出す表現を追求しました。

この動画が、多くの企業様やパートナー様にとって、Blossom Energy様の想いと未来の可能性を知る素晴らしいきっかけとなることを心より願っております。

Panter Studio株式会社 野村涼平ブランディングディレクター コメント/Panter Studio株式会社 野村涼平

Blossom Energy様のブランドディレクションにおいては、これまでさまざまなつくり手と協働しながらプロダクトからロゴタイプ、キービジュアルまで、一貫した価値軸で表現してきました。その軸は、未来のエネルギー技術に求められる先進性と、人や社会に寄り添う優しさの両立です。長期かつ本質的な視点で人間社会を見つめる同社の基本姿勢があってこその設計だと感じています。 今回の映像も、HAMONI様の表現力によって、G-TESの技術とその裏にある価値観が確かな形で伝わるものになりました。心より感謝申し上げます。

G-TES導入検討・お問い合わせ :https://www.blossom-energy.biz/thermalenergystora-gegtes熱の利用状況に合わせてご提案させていただきます採用ページ :https://blossom-energy.notion.site/EntranceBook-16408d9c8ff880ec8fa4e82ce4c21a85Blossom Energyは一緒に働く仲間を募集しています

会社概要

株式会社Blossom Energy

企業名 ：株式会社Blossom Energy

設立 ：2022年1月

本社所在地：〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-3-12 12KANDA

代表取締役CEO：濱本真平

URL ：https://www.blossom-energy.biz/

採用ページ：https://herp.careers/v1/blossom

事業内容 ：熱の脱炭素化をテーマに、蓄熱電池をはじめとする次世代エネルギー技術の研究開発・製造・販売

株式会社HAMONI

企業名 ：株式会社HAMONI

設立 ：2020年2月

本社所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田二丁目9番7号 ドルミ五反田407号

代表取締役CEO：中曽根 涼太

URL ：https://corporate.hamoni.jp/

事業内容 ：自社メディア事業：グルメ情報サービスHAMONIの開発・運営Web開発事業：Webサイト・システムの受託開発、UI/UX設計運用代行事業：飲食店を中心としたSNSアカウント運用代行サービスの提供SNSメディア事業：自社SNSメディアの運営SES事業：企業の開発現場にエンジニアを派遣し、システム開発や運用保守を支援

Panter Studio 株式会社

企業名 ：Panter Studio 株式会社

設立 ：2024年12月

本社所在地：〒604-8225 京都府京都市中京区西洞院通錦小路下る蟷螂山町466番地1002号

代表取締役CEO：野村涼平

URL ：https://panter.studio/

事業内容 ：京都とベルリンを拠点とするデザイン・建築スタジオ。文化芸術とディープテックの領域を横断し、ブランディングやプロダクト体験の一貫したデザイン、UX設計、事業の伴走支援などを主な事業として展開

お問い合わせ先

株式会社Blossom Energy 広報担当

お問い合わせ：https://form.run/@blossom-energy

mail: manager@blossom-energy.biz





