バーベキューグリル選びで重視するポイント1位は「サイズ」「価格」が同率！経験者が語るバーベキューのリアルな困りごととは？

株式会社NEXER

■バーベキューグリル選びで「本当に大事なポイント」とは？

バーベキューシーズンが近づくと、グリル（コンロ）の購入を検討する方も増えてくるのではないでしょうか。

しかし、いざ選ぼうとすると種類が多く、サイズや価格、燃料タイプなど比較するポイントも多岐にわたります。さらに、実際にバーベキューをしてみると「思ったより大変だった」という声も少なくありません。

ということで今回は、LOGOS（ロゴス）が運営するアウトドア初心者向けWEBコンテンツ「まめ知識」と共同で、事前調査で「バーベキューグリル（コンロ）を使用した、または購入を検討したことがある」と回答した全国の男女127名を対象に「バーベキューグリル（コンロ）の利用実態と選び方」についてのアンケートをおこないました。





※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社ロゴスコーポレーションによる調査」である旨の記載

・LOGOS（ロゴス）が運営するWEBコンテンツ「まめ知識」（https://www.campjo.com/mamechishiki）へのリンク設置

・該当記事（https://www.logos.ne.jp/news/1646）へのリンク設置





「バーベキューグリル（コンロ）の利用実態と選び方に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年3月30日 ～ 4月8日

調査対象者：事前調査で「バーベキューグリル（コンロ）を使用した、または購入を検討したことがある」と回答した全国の男女

有効回答：127サンプル

質問内容：

質問1：バーベキューグリルを選ぶ際、もっとも重視したポイントは何ですか？

質問2：その理由を教えてください。

質問3：バーベキューで困った経験はありますか？

質問4：どのようなことで困りましたか？（複数回答可）

質問5：「後片付けが簡単」「火おこしが楽」などの機能はグリル選びでどの程度重視しますか？

質問6：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■21.3％が「サイズ」「価格」を最重視と回答

まず、バーベキューグリルを選ぶ際にもっとも重視するポイントを聞いてみました。

最も多かったのは「サイズ」と「価格」で、ともに21.3％の同率1位となりました。

次いで「燃料タイプ（炭・ガス・電気など）」が11.8％、「安全性」が11.0％、「組み立てやすさ」が10.2％と続いています。

使う人数や持ち運びの都合に合ったサイズであることと、予算内に収まる価格であること。この二つが、グリル選びの入り口として最も意識されているようです。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。



「サイズ」と回答した方

・小さすぎても大きすぎてもダメだから。（40代・男性）

・人数にちょうどいいサイズにしたいし、持ち運びも考えたいから。（50代・女性）

・大きすぎると使いにくい。（40代・女性）

「価格」と回答した方

・コスパが大切なので。（40代・男性）

・予算内に収めたいから。（50代・女性）

・使わなくなる可能性もあるから。（50代・女性）

「燃料タイプ（炭・ガス・電気など）」と回答した方

・火力が十分でないと食中毒などほかの問題が発生するので。（40代・男性）

・手軽に使える燃料のタイプが良いと思う（70代・男性）

・もちろん、価格も検討しました。炭で焼く前提で、購入したことがあります。（60代・女性）

サイズを重視する方からは「参加人数に合ったものを選びたい」「大きすぎると使いにくい」といった実用面での理由が目立ちました。価格を重視する方は「使わなくなる可能性もある」「予算内に収めたい」といったコストパフォーマンスへの意識がうかがえます。

燃料タイプを重視する方からは、火力の十分さや炭火へのこだわりなど、調理の仕上がりや使い勝手に直結するポイントを意識している声が寄せられました。

■37.8％が、バーベキューで「困った経験がある」と回答

続いて、バーベキューで困った経験があるかどうかを聞いてみました。

「ある」は37.8％、「ない」は62.2％でした。

さらに、困った経験が「ある」と回答した方に、具体的にどのようなことで困ったかを聞いてみました。

最も多かったのは「片付けが大変」で58.3％でした。

次いで「火おこしが難しい」が39.6％、「火加減の調整が難しい」が37.5％、「使用後の掃除がしにくい」が35.4％と、いずれも3割を超えました。

片付けや掃除に関する項目が上位を占めていることから、バーベキューの「楽しんだ後」にこそ多くの負担が集中していることがわかります。火おこしや火加減の調整といった「始める前・最中」の苦労も見逃せません。

■72.4％が、後片付けや火おこしの機能を「重視する」と回答

続いて、「後片付けが簡単」「火おこしが楽」などの機能をグリル選びでどの程度重視するかを聞いてみました。



「とても重視する」が35.4％、「やや重視する」が37.0％となり、合わせて72.4％の方がこれらの機能を重視していることがわかりました。一方で「あまり重視しない」は23.6％、「まったく重視しない」は3.9％にとどまっています。

重視する理由を具体的に聞いてみたので、一部を紹介します。

「後片付けが簡単」「火おこしが楽」などの機能を重視する理由

・時間がかかるから。（30代・女性）

・準備、後処理が大変だとやる気がなくなるから。（40代・男性）

・火を起こしたことがないから。（40代・女性）

・火おこしは手間と時間が掛かるので、少しでも効率よく行いたい。（40代・男性）

・片付けが1番めんどくさいから。（40代・男性）

・やはり焦げ付きなどの汚れが落ちにくいので、何か工夫があればうれしいです。（60代・男性）

重視する理由として多かったのは、準備や後片付けの手間を減らしたいという声です。

「大変だとやる気がなくなる」「時間がかかる」といった意見からは、バーベキュー全体の満足度が片付けの手軽さに左右されている様子がうかがえます。

また「火を起こしたことがない」という初心者ならではの声もあり、誰でも手軽に楽しめる機能へのニーズは幅広い世代に共通しているようです。

■まとめ

今回の調査では、バーベキューグリルを選ぶ際に「サイズ」と「価格」が同率で最も重視されていることが明らかになりました。

約38％の方がバーベキューで何らかの困りごとを経験しており、その内容は「片付けが大変」「火おこしが難しい」といった準備・後始末にまつわるものが中心です。

これからグリルの購入を検討される方は、サイズや価格だけでなく、片付けのしやすさや火おこしの手軽さといった機能面にも目を向けてみてはいかがでしょうか。









＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社ロゴスコーポレーションによる調査」である旨の記載

・LOGOS（ロゴス）が運営するWEBコンテンツ「まめ知識」（https://www.campjo.com/mamechishiki）へのリンク設置

・該当記事（https://www.logos.ne.jp/news/1646）へのリンク設置





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所在地：〒559-0025 大阪府大阪市住之江区平林南2-11-1

代表取締役社長：柴田 茂樹

Tel：06-6681-8000

事業内容：アウトドア用品、アウトドアウエアなどの企画・製造・販売及び付随業務





【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

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