【nana′s green tea】天然もち鮪を“和風ユッケ仕立て”で味わう　夏限定どんぶりが5月27日より登場

株式会社七葉

日本茶・抹茶をテーマとするグローバルカフェブランド「nana’s green tea」を展開する株式会社七葉（本社：東京都目黒区、代表取締役：朽網一人）は、2026年5月27日（水）より、夏限定メニュー「天然もち鮪のユッケどんぶり ～生姜だれ添え～」を発売いたします。

nana’s green teaは今年で創業25周年を迎えます。長年ご好評いただいている「天然鮪とアボカドのとろろどんぶり」に使用している“天然もち鮪”を、夏に向けて新たな味わいで楽しんでいただきたいという想いから、和風のユッケ仕立てで食べ応えのあるどんぶりを開発しました。

「天然もち鮪のユッケどんぶり ～生姜だれ添え～」 2026年5月27日（水）販売開始

本商品に使用している「天然もち鮪」は、紀州・那智勝浦港で水揚げされた天然鮪の中から、老舗まぐろ問屋「ヤマサ脇口水産」の目利き人が選び抜いたもの。特別な「もちっ」とした食感と粘りを持つ鮪だけが「もち鮪」として認定されます。

「天然もち鮪」に、長芋、オクラ、きゅうりなどの夏野菜と、食感のアクセントとなるたくあんを合わせ、自家製のどんぶりだれで和えました。

どんぶりだれは、コチュジャンではなく生しょうゆ糀（こうじ）をベースに仕立てています。味わいをまとめる麦味噌と各店舗ですりおろしたフレッシュな生姜を加えることで、暑い季節にもさっぱりと食べやすい味わいに仕上げています。

仕上げに、ごまを生のまま低温圧搾した「太白（たいはく）ごま油」をひと回し。素材の風味を引き立て、上品であっさりとした味わいをお楽しみいただけます。

温泉卵を合わせると、よりまろやかな味わいに。別添えの有明産の海苔や、京都・長文屋の山椒が香る七味唐辛子をお好みで加えながら、味わいの変化もぜひお楽しみください。

また、nana’s green tea のどんぶりに使用しているお米はすべて玄米をブレンドした有機米（一部店舗では特別栽培米）を使用しています。ほどよい食感と香ばしさが、どんぶり全体の味わいを引き立てます。

商品概要

●天然もち鮪のユッケどんぶり ～生姜だれ添え～ \1,580（税込）

販売期間：2026年5月27日～なくなり次第終了

※テイクアウト不可

※ドリンクセット、ランチセット、フードセット対象商品です。

※大盛り可、スモールサイズの提供はございませんのでご了承ください。

※一部店舗にて、販売を行っていない場合もございます。詳しくは各店舗へお問い合わせください。

【”天然もち鮪” 4つのこだわり】

1.那智勝浦直送、「ヤマサ脇口水産」による目利き

本メニューで使用している「天然もち鮪」は、那智勝浦の老舗まぐろ問屋「ヤマサ脇口水産」より直送されたもの。ヤマサ脇口水産の目利き人が選び抜いた、特別に「もちっ」とした食感と粘りを持つ鮪が「もち鮪」です。

天然の鮪は1本ごとに身質や鮮度が異なるため、厳しい選別を通過したものだけが「もち鮪」として認定されます。

2.「天然もち鮪」ブランド化が支える、持続可能な漁業

品質保証された「天然もち鮪」としてブランド化することにより、魚価の安定・価値の向上が実現。これにより、漁師の安定した生活を支え、地域の持続可能な漁業にも貢献しています。

3.那智勝浦港の伝統「延縄漁法」と「活け締め」

那智勝浦港に水揚げされる鮪は、すべて「延縄（はえなわ）漁法」によって漁獲されます。餌にかかった鮪は生きたまま船上に引き上げ、すぐに神経締めや血抜きといった「活け締め」処理を実施し、鮮度と旨みを保ったまま水揚げされます。

4.脇口水産の特殊冷凍技術が叶える「生」の味わい

ヤマサ脇口水産では、鮪の細胞膜を壊さない特殊冷凍技術を導入。解凍後もドリップが少なく、細胞が「生」の状態に限りなく近いまま保持されるため、鮪本来の食感や旨みをそのままお届けすることができます。

【ヤマサ脇口水産について】

国内でも有数の生鮪水揚げを誇る、紀州那智勝浦市場にてヤマサ脇口水産グループは創業明治30年から約130年水産業を営んできました。そして、代々受け継がれてきたプロの目利き力があります。

また、2013年から漁業改善プロジェクト（FIP）に取り組んでおり、持続可能なマグロ・漁業を掲げています。

https://maguro-yamasa.com/

【nana’s green teaで提供しているお米について】

当店では、米農家と直接契約し、有機米または特別栽培米を使用しています。契約米農家の一つ、群馬県にある、古代米浦部農園では、有機・無農薬にてお米を栽培。有機栽培は土づくりが基本。その土地の気候風土にあった肥料を使い、より豊かでミネラル豊富な土壌を形成していきます。太陽や風、大地、水など、自然の恵みをめいっぱい受けた稲は、ひと粒ひと粒がしっかりとしたお米に育ち、生命力にあふれています。

農薬や化学肥料を使用しないため、栽培に手間とコストはかかりますが、食の安心・安全を求めた方法で育まれたお米は私たちの健康のみなもととなり、健やかな生活を支えます。



※一部店舗では特別栽培米を使用しております。

nana's green teaについて

自由が丘で2001年に誕生した株式会社七葉が運営するグローバルカフェブランドで、国内外で抹茶・日本茶をテーマにしたカフェ業態として最大規模を誇ります。「新しい日本のカタチ」をコンセプトに、抹茶をはじめとした、日本が有する食文化・食材、茶の湯の文化、その精神などの伝統を大切にしながら、その魅力を現代の生活の中でも身近にお楽しみいただけるように、商品やデザインを展開しています。

▼食材へのこだわり

●抹茶：ドリンクやパフェなど用途に応じて、 京都宇治の老舗茶問屋・山政小山園の茶師が合組（ブレンド）したものを使用。それぞれ摘み方や蒸し方、挽き方などが丁寧に吟味されています。

●お米：国産の有機米。 農薬・化学肥料を一切使用せず、環境にも優しく育てられたお米です。

※一部店舗では特別栽培米を使用しております。特別栽培米とは、減農薬・減化学肥料で育てられたお米です。

●鮪：和歌山県・那智勝浦港の天然鮪。延縄漁で水揚げされた鮪を活〆し、味や品質、歯応えなどを損なわない特殊冷凍法にて、 最高の品質で全国の店舗へお届けしています。

※一部店舗においては取り扱いが異なる場合がございます。

▼空間へのこだわり

店内は「現代の茶室」をコンセプトにデザイン。ブランドとしての統一感を保ちながら、その土地の歴史や文化を採り入れ、茶室を現代の空間に蘇らせています。ひとつとして同じデザインの店舗はなく、オリジナリティと遊びごころあふれる空間でお客様をおもてなしいたします。

▼運営サイト・SNS

●公式サイト：https://www.nanasgreentea.com

●公式オンラインストア：https://www.nanasgreentea.com/collections/nanas-online

●Instagram：https://www.instagram.com/nanasgreentea_official/

●X：https://x.com/nanasgreentea_j

●公式アプリ：

AppStore：

https://apps.apple.com/jp/app/nanasgreentea/1610127396

Google Play Store：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nanasgreentea.app

＜本件に関するお問合わせ先＞

株式会社七葉 広報 press@nanaha.com

TEL：03-6421-1752 （10:00～18:00）