【本日発売】最新トレンドを身にまとえるカラコン『a-eye（エーアイ）』から新色登場＆新イメージモデルにizna（イズナ）のバン・ジミンが就任(ハート)ドンキ限定トレカプレゼントキャンペーンも開催決定！

フロムアイズ株式会社

コンタクトレンズメーカー「フロムアイズ株式会社（本社：東京都千代田区）」は、2026年5月20日（水）から『1-DAY refrear a-eye（ワンデーリフレア エーアイ）』の新イメージモデルにガールズグループizna（イズナ）のバン・ジミンを起用いたします。同時に新色「Toffee Pink（トフィーピンク）」「Kira Mocha Beige（キラモカベージュ）」を発売いたします。

いつも最新のトレンドを身にまとえる、アップデート系カラコンブランドa-eye。

常に変化していくトレンドをキャッチし、その時代のトレンドを世界観・モデル・レンズデザインで表現します。

レンズには素材自体が酸素をよく通す【シリコーンハイドロゲル素材】を採用。瞳に優しく、長時間装用してもまるで裸眼のようなつけごこちを実現しました。

ただ可愛いだけじゃない。瞳を大切にしてほしいから、つけごこちや素材にも妥協しないそんなブランドです。

a-eye新色に【回らない水光カラコン】と【ラメ入りカラコン】が新登場！

今回発売する新色では、話題の“回らない水光カラコン”と“ラメ入りカラコン”が登場！

今っぽい盛れ感と存在感をどちらも叶える、トレンドをぎゅっと詰め込んだデザインです。

■【NEW】回らない水光カラコン：Toffee Pink（トフィーピンク）

a-eyeの回らない水光カラコンは乱視用コンタクトレンズに使われている技術を応用し(※)、レンズ上下の厚み差でバランスを調整。瞬きをする度にレンズデザインが正しい位置に安定し、自然にかわいい瞳をキープします。

さらに、かわいさだけでなくつけごこちにもこだわりました。

視界に影響する中央部分の厚み差を最小限に抑えることで、クリアな視界を実現。

レンズの厚みを薄くしつつも、適切な位置に収まる独自設計を採用し、軽やかな装用感を実現しました。

※プリズムバラスト

・回らないのは「プリズムバラストデザイン」の特徴です。

・瞳に固定されるという事ではなく、レンズが最小範囲で揺れるため涙液の循環に影響はありません。

・レンズの動き方には個人差があります。

■【NEW】ラメ入りカラコン：Kira Mocha Beige（キラモカベージュ）

そしてrefrear史上初となるラメ入りシリコーンハイドロゲル素材のカラコンは、繊細な輝きの上品ラメを採用し、ふとした瞬間も思わず目を惹くきらめきを演出します。派手過ぎず日常使いしやすいラメ感で、ちょっと雰囲気を変えたいときにぴったりです。

Toffee Pink（トフィーピンク）

DIA：14.2mm ／ 着色直径：13.6mm

淡いピンクハイライトと絶妙ブラウンフチで圧倒的うるちゅるeye(ハート)

Kira Mocha Beige（キラモカベージュ）

DIA：14.2mm ／ 着色直径：13.6mm

繊細な虹彩デザインのベージュにラメの輝きをプラスして視線を動かすたびきらめく瞳に(ハート)

販売店情報

▼一般販売開始日時

2026年5月20日（水）

▼購入できる店舗一覧

【実店舗】

●全国のドン・キホーテ

※導入状況は店舗によって異なる場合がございますので、店舗で直接ご確認ください。

【オンライン】

●refrear公式オンラインショップ

https://shopping.refrear.jp/1day-a-eye/(https://shopping.refrear.jp/1day-a-eye/?ad_code=prtimes)

●refrear公式ショップ Qoo10店

https://www.qoo10.jp/g/1101613814

★その他WEB販売店も順次展開予定です。

【ドン・キホーテ限定】オリジナルトレカプレゼントキャンペーン開催！

新色発売／モデル就任を記念し、ドン・キホーテでa-eye対象商品をご購入の方に『a-eye × BANG JEE MIN オリジナルトレカ』をプレゼントいたします。

ノベルティがもらえるのは今だけ！この機会に是非お買い求めください！

■ 対象商品

1-DAY refrear a-eye（ワンデーリフレア エーアイ）10枚入（全10色）

■ 参加／プレゼント条件

対象商品を2箱購入ごとに、オリジナルトレカをランダムで1枚プレゼント

■ ノベルティ内容

「a-eye × BANG JEE MIN」 オリジナルトレカ（全5種）

5種のうち1種はホログラム付きシークレットデザイン！



※デザインはお選びいただけません。

※ノベルティは数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※ノベルティの内容・デザインは予告なく変更となる場合がございます。

※キャンペーンは予告なく変更・中止となる場合がございます。

■ 実施期間

2026年6月1日（月）以降順次開始

■ 実施店舗

全国のドン・キホーテ

※実施状況は店舗により異なる場合がございますので、店舗で直接ご確認ください。

※一部店舗では実施していない場合がございます。

カラーラインナップ&カラーチャート

イメージモデル

BANG JEE MIN（バン・ジミン）

2005年05月08日生まれ

「izna（イズナ）」のメンバー。

洗練された美しさと172cmの圧倒的なスタイルから、 第5世代を代表する“ビジュアルクイーン”としても話題に。

「izna(イズナ)」は、2024年に韓国CJ ENMとTHEBLACKLABELの 合作グローバルガールズグループデビュープロジェクト Mnet「I-LAND2 : N/a」からデビュー。 いつでも、どこでも、何でも、すなわち私(N/a)で定義されるという 堂々とした自信と確信が込められたグループ。

a-eye公式SNS

a-eyeの最新情報は公式SNSでチェック！

【公式Instagram 】https://www.instagram.com/a.eye_official/

【公式TikTok】https://www.tiktok.com/@a.eye_official

【公式X】https://x.com/refrear

商品概要

販売名 ：ワンデーリフレア シリコーン

入数 ：1箱10枚入り

価格 ：1,815円（税込）

カラー ：全10色

レンズ ：DIA14.0mm／14.2mm／14.5mm BC 8.7mm 含水率47％

使用期間 ：終日装用、1日交換

度数 ：±0.00、 -0.75D ～ -6.00D（0.25step）、 -6.50D ～ -8.00D（0.50step）

承認番号 ：30200BZX00117000

生産国 ：マレーシア

製造販売元 ：フロムアイズ株式会社

販売ルート ：WEBおよび取扱い店舗にて販売

※コンタクトレンズは高度管理医療機器です。

眼科医の指示に従い装用期間・時間を厳守し正しくお使い下さい。

会社情報

会社名：フロムアイズ株式会社

所在地：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11階

代表取締役 杉浦 武司



【ブランドサイト】https://refrear.jp/

【公式オンラインショップ】https://shopping.refrear.jp/

【refrear公式Instagram】https://www.instagram.com/refrear_official