【開催報告】一般社団法人We are Buddies、ランスタッド株式会社の社内ウェビナーに登壇。約190名が参加し、オランダ発「対等な関係性」の築き方を探求

一般社団法人We are Buddies

子どもと大人のバディプログラムを運営する一般社団法人We are Buddies（所在地：東京都渋谷区、代表理事：加藤愛梨）は、2026年4月14日（火）に総合人材サービスを展開するランスタッド株式会社のワーキングペアレンツERGが主催する社内ウェビナー『オランダ発の教育プログラムから学ぶ、立場や世代の異なる他者との「対等な関係性」の築き方』に登壇しました。当日は同社から約190名の社員が参加し、盛況のうちに終了しました。

■ 開催の背景

急速に変容する労働市場において、異なる世代やバックグラウンドを持つメンバー同士のコラボレーションや、相互尊重に基づく「ED&I（公平性・多様性・包摂性）」の実践が求められています。こうした背景のもと、オランダに本社を置くランスタッド株式会社のワーキングペアレンツERGの企画により、多様な世代と「対等な関係性」を築くためのソフトスキル実装をテーマとした本ウェビナーが開催されました。

We are Buddiesのルーツである「オランダの文化」への理解を深めるとともに、大人と子どもがフラットに関わる日々の実践を通じて得られる「越境体験」が、ビジネスや日常のコミュニケーションにどう活きるのかを共有する場となりました。



■ イベントのハイライト

ウェビナーでは、We are Buddies 代表理事の加藤愛梨と、元おとなバディ（ボランティア）であり人事・組織コンサルタントの久保田恵理氏が登壇し、ランスタッド株式会社の平原千歳氏の進行のもと講演・対談が行われました。

1. 「普通がない」オランダの対話文化

高校時代の4年間をオランダで過ごした加藤が、海抜マイナスの国土を自らの手で切り拓いてきたオランダの歴史的背景と、そこから生まれた「対話と寛容の文化」について紹介しました。「一人ひとりが違って当たり前」という大前提のもと、空気を読むのではなく「言葉にしてダイレクトに伝える」コミュニケーションの重要性を解説。

2. 5歳児との関わりで広がったコンフォートゾーン

「おとなバディ」として活動した久保田氏との対談では、バディとなった5歳の子どもとのリアルなエピソードが披露されました。当初は「何を言っているのか聞き取れなかった」という状態から、ただ一緒に日常を過ごす中で関係性が変化していった過程を振り返りました。世代も立場も異なる子どもとの関わり（＝越境体験）を通じて、「自身のコンフォートゾーンが広がり、心の筋肉がしなやかになった」という久保田氏の言葉は、参加者に大きな気づきをもたらしました。

3. 「すでにあるもの」に目を向ける視点

Q&Aセッションでは「オランダ人と日本人のものの見方の違い」についての質問が寄せられました。加藤は「オランダの人々は『足りないもの』ではなく、安全な水や平和な日常など『すでにあるもの』を見る教育が根付いている」と回答。子どもとの接し方や、職場でのマネジメントにも通じる視点として議論が深まりました。



■ 参加者からの声（アンケートより一部抜粋・要約）

ウェビナー後のアンケートでは、日常のコミュニケーションや子育ての視点がアップデートされたという声が多数寄せられました。

「自社のルーツであるオランダの『ローコンテクストでダイレクト』な文化の背景がよく分かりました。業務において、もっと自分の考えを言葉にして伝えていこうと背中を押されました。」

「子どもに対して『何をしたか』ばかり聞いていましたが、これからは『どう感じたか』を問いかけて、一人の人間としてフラットに対話してみようと思います。」

「久保田さんの『心の筋肉がしなやかになる』という言葉が響きました。自分とは全く異なる他者とただ時間を共にすることが、自分自身の成長や視野の広がりに繋がるのだと実感しました。」



■ 登壇者コメント 一般社団法人We are Buddies 代表理事 加藤愛梨

「約190名という大変多くの方々にご参加いただき、温かい雰囲気の中でオランダの魅力やWe are Buddiesの活動をお話しできたこと、心から感謝しています。オランダの『一人ひとり違って当たり前』という前提や、『ただ共に過ごす』ことから生まれるフラットな関係性は、特別なスキルではなく、少しの意識の変化で実践できるものです。今回のウェビナーが、皆さんのご家庭での関わりや、職場でのコミュニケーションにおいて、ふと力を抜いて優しい気持ちになれるヒントになっていれば、とても嬉しく思います。」



■ 一般社団法人We are Buddiesについて

5歳から18歳の子ども（こどもバディ）と、ボランティアの大人（おとなバディ）が定期的に交流するバディプログラムを提供する団体です。オランダ発の「バディ制度」をモデルとし、フラットな関係性の中で子どもたちの成長を支えるとともに、多様性を受容する社会の実現を目指しています。 これまでの5年間で、東京都、群馬県、千葉県市原市、長野県長野市、愛知県名古屋市で活動を展開し、約200組のペアが誕生。多くのこどもとおとなが関わり合いながら、それぞれの人生において貴重な経験を積んできました。



■ お問い合わせ

団体名：一般社団法人We are Buddies

所在地：東京都渋谷区

代表者：代表理事 加藤愛梨

設立：2020年3月

URL：https://wearebuddies.net