【横浜市民ギャラリーあざみ野】暮らしを楽しむ2日間「手話だらけの日 ―暮らしをひらくマルシェ―」開催

公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

2026年6月6日(土)・7日(日)の2日間、青葉区にある文化施設「横浜市民ギャラリーあざみ野」と、地域で評判のお菓子屋「めめ菓子工房」が協働し「手話だらけの日―暮らしをひらくマルシェ―」を開催します。

屋外やロビーには個性豊かな雑貨や日々のごはん、おやつなどのお店が並び、アトリエや交流ラウンジではワークショップや、絵本手話語りなどが楽しめます。だれもがふらっと参加でき、手話や筆談、手振り・身振りでの多様なコミュニケーションを通じて、ろう者・難聴者・聴者が自然に交流できる場をつくります。生活の延長で、文化を通じて人がつながる“ひらかれた暮らし”を体感できるイベントです。

◇めめ菓子工房について

本イベントは、横浜市民ギャラリーあざみ野と、地域で活動を行う「めめ菓子工房」との連携により、人々の交流の場を創出する取組みの一環として新たに実施するものです。

「めめ菓子工房」は横浜市青葉区柿の木台にある、手話というエッセンスと、「目と手でドキドキワクワクするお菓子を」というコンセプトをもとに、独自の世界観を表現するお菓子のお店です。

店主であり、ろう者の伊藤ホサナさんが、国産または地元の食材をできる限り使用し、日本の四季を感じることができる旬の素材や、子どもが安心して食べられる材料で、季節の洋・和菓子をひとつひとつ丁寧に手作りしています。

めめ菓子工房のHPはこちら(https://memekashi.jp/)

ろう当事者であり、協働する伊藤ホサナさんは「特別なものとして構えるのではなく、誰でもふらっと来て、見て、関わって、気づいたら楽しんでいる。そんな空気をつくれたらと思っています。 お客さんもいろんな立場や気持ちがあると思うので、それぞれの形で楽しんで帰ってもらえたら嬉しいです。」とコメントしています。

◇多様なことばと文化に出会うマルシェ

コーヒー、タコス、ルーローハン、焼き菓子、和菓子、イラスト、絵本、雑貨など、全国各地から個性豊かなお店が大集合！出店者の詳細は公式サイト(https://shuwadarakenohi.memelab.jp/)または公式Instagram(https://www.instagram.com/shuwadarakenohi/)にて紹介しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14302/table/1507_1_07ad963606db4c955f6d7297e920c6bb.jpg?v=202605201051 ]

※マルシェとワークショップ等はそれぞれ開始時間が異なりますのでご注意ください。※商品の売れ行きによっては、早めにお店を閉めさせていただく場合がございます。※出店数・出店団体は、荒天などの諸事情により変更となる場合がございます。

◇手話で参加する体験型ワークショップ

手話を使いながら子どもから大人まで参加できる多様なワークショップを実施。事前申込制のじっくり取り組むものから当日に気軽に参加できるものまで、幅広いプログラムが体験できます。

【要予約】「なまえで染める」Tシャツのしぼり染め

日本手話と日本語。2つの言語が交差する場で、あなただけの「なまえ」の模様を手話の動きからうみだします。

手話に触れ、ろう文化についてもお話ししながらオリジナルのTシャツをつくってみませんか。親子でのご参加もお勧めです。

日時｜6月6日（土）１.11：00～12：00 ２.13：30～14：30

対象｜小学生以上、大人の方 各回20名

会場｜3階アトリエ

講師｜ソメルポ

参加費｜3,500円（材料費、Ｔシャツ代込）

※保育あり（要予約）

各回のお申込みはこちら

１.11：00～12：00のお申込み(https://artazamino.jp/event/post-22824)

２.13：30～14：30のお申込み(https://artazamino.jp/event/post-22841)

【予約不要】ハンカチをカラフルに自由に染めよう

赤ちゃんからおとなまで、だれもが楽しめる染め体験。

自由な手の動きでハンカチを染め上げましょう。



日時｜6月6日（土）１.10:00～10:45 ２.13:30～16:00

対象｜どなたでも

会場｜3階アトリエ

講師｜ソメルポ

参加費｜1枚1,000円

※時間内出入り自由

※材料なくなり次第終了

【予約不要・無料】みんなでイマジナリーワークショップ

シンプルな形からひらめいたイメージを手や身体を使って、遊びながら「伝える」楽しさを発見しましょう！



日時｜6月7日（日） １.10：00～12：00 ２.13：30～16：00

対象｜どなたでも

場所｜1階交流ラウンジ

講師｜南雲麻衣（めとてラボ）

※時間内出入り自由

【予約不要・無料】絵本手話語りしゅわえもんしゅわまる

ろう者が手話で届ける、絵本のおはなし。聞こえない方も聞こえる方も大歓迎！



日時｜6月6日（土）１.11：00～ ２.12：30～ ３.14：00～ ４.15：00～

6月7日（日）１.11：00～ ２.11：30～ ３.12：00～ ４.13：00～

おはなし｜しゅわえもん（6月6日）、しゅわまる（6月7日）

対象｜どなたでも

場所｜1階交流ラウンジ

◇バリアフリー情報・お問合せ

■バリアフリー情報

横浜市民ギャラリーあざみ野はバリアフリー設備が充実！どなたでも安心してご来館いただけます。

出店者やワークショップスタッフと日本手話でのコミュニケーションができるほか、筆談ボードもご用意します。当日は目で確認できるサインも増設します。

会場のバリアフリー情報はこちら https://artazamino.jp/barrier-free-access(https://artazamino.jp/barrier-free-access)

■お問合せはこちら

横浜市民ギャラリーあざみ野

（公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団）

〒225-0012

横浜市青葉区あざみ野南1-17-3 アートフォーラムあざみ野 内

TEL 045-910-5656 Mail info@artazamino.jp

https://artazamino.jp/