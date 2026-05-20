【スター・ウォーズ マンダロリアン】グローグーとユニークアートデザイン！スケーターから全6柄でシークレットも登場するブラインドパッケージ仕様のランチ巾着が登場

スケーター株式会社

スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、 世界中で愛される「スター・ウォーズ」の世界観を楽しめるブラインドパッケージ仕様のランチ巾着を発売いたしました。

ドラマシリーズ「マンダロリアン」で人気の「グローグー」を描いたキュートなデザインと、 「スター・ウォーズ」の人気キャラクターたちをユーモアたっぷりに描いた「ユニークアート」デザインの2種類をご用意しております。

それぞれ全6柄のラインナップとなっており、そのうち1つは開けてからのお楽しみとなるシークレットデザインです。

毎日の持ち物整理が楽しくなるアイテムです。

皆様の日常に、ちょっとしたワクワク感をお届けします。

■商品特長

「スター・ウォーズ」ファンの心をくすぐるデザインにしました。

パッケージは何が出るかわからないブラインドパッケージ仕様となっており、 コレクションする楽しさや、開ける際のワクワク感を味わっていただけます。

全6柄のうち1柄はシークレットデザインとなっており、 どんな絵柄が出るかという期待感が、お買い物の時間をより一層楽しいものにします。

サイズは、用途に合わせて選べるSサイズとMサイズの2種類を展開しております。

Sサイズは幅100×高さ110mm、Mサイズは幅155×高さ170mmとなっております。

デザインは2つのテーマをご用意しました。

1つ目は、ドラマシリーズ「マンダロリアン」で大人気の「グローグー」を主役にしたデザインです。 「GALACTIC SNACKS PLEASE」や「ALWAYS HUNGRY」といった可愛らしいメッセージとともに、 様々な表情を見せる「グローグー」の愛らしい姿が描かれており、 見るたびに癒やされるアイテムとなっております。

2つ目は、「スター・ウォーズ」のキャラクターたちをポップにアレンジした「ユニークアート」デザインです。

バンドマン風の「ハン・ソロ」や、お茶会を楽しむ「ボバ・フェット」たち、 ヨガをする「ヨーダ」など、 ここでしか見られないユーモアあふれるアートが魅力です。

日常のちょっとした瞬間に、お気に入りのキャラクターたちが彩りを添えてくれます。

■商品詳細

マンダロリアン＆グローグー KBB20 ブラインド 巾着S(単品)

935円（税込）

サイズ：W100×H110mm

仕様：ランチ巾着１枚(ブラインドパッケージ仕様)

JAN：4973307745430

「グローグー」の様々な表情を楽しめるSサイズのランチ巾着です。

全6柄（うちシークレット1柄）の中から、いずれか１点がランダムで封入されています。どのデザインが出るか分からない、開封時のドキドキ感をお楽しみいただけます。

マンダロリアン＆グローグー KBB20B ブラインド 巾着S BOX

5,610円（税込）

仕様：ランチ巾着(6枚入り)(ブラインドパッケージ仕様)

JAN：4973307745423

1BOXご購入いただくことで、シークレット1種を含むデザイン全6種類が揃います。

マンダロリアン＆グローグー KBB21 ブラインド 巾着M(単品)

1,155円（税込）

サイズ：W155×H170mm

仕様：ランチ巾着１枚(ブラインドパッケージ仕様)

JAN：4973307745454

「グローグー」の愛らしいアートが楽しめるMサイズのランチ巾着です。

全6柄（うちシークレット1柄）の中から、いずれか１点がランダムで封入されています。どのデザインが出るか分からない、開封時のドキドキ感をお楽しみいただけます。

マンダロリアン＆グローグー KBB21B ブラインド 巾着M BOX

6,930円（税込）

仕様：ランチ巾着(6枚入り)(ブラインドパッケージ仕様)

JAN：4973307745447

1BOXご購入いただくことで、シークレット1種を含むデザイン全6種類が揃います。

STAR WARS／ユニークアート KBB20 ブラインド 巾着S(単品)

935円（税込）

サイズ：W100×H110mm

仕様：ランチ巾着１枚(ブラインドパッケージ仕様)

JAN：4973307745577

「スター・ウォーズ」キャラクターのユーモアあふれるアートが楽しめるSサイズのランチ巾着です。

全6柄（うちシークレット1柄）の中から、いずれか１点がランダムで封入されています。どのデザインが出るか分からない、開封時のドキドキ感をお楽しみいただけます。

STAR WARS／ユニークアート KBB20B ブラインド 巾着S BOX

5,610円（税込）

仕様：ランチ巾着(6枚入り)(ブラインドパッケージ仕様)

JAN：4973307745560

1BOXご購入いただくことで、シークレット1種を含むデザイン全6種類が揃います。

STAR WARS／ユニークアート KBB21 ブラインド 巾着M(単品)

1,155円（税込）

サイズ：W155×H170mm

仕様：ランチ巾着１枚(ブラインドパッケージ仕様)

JAN：4973307745591

「スター・ウォーズ」のユニークなアートが楽しめるMサイズのランチ巾着です。

全6柄（うちシークレット1柄）の中から、いずれか１点がランダムで封入されています。どのデザインが出るか分からない、開封時のドキドキ感をお楽しみいただけます。

STAR WARS／ユニークアート KBB21B ブラインド 巾着M BOX

6,930円（税込）

仕様：ランチ巾着(6枚入り)(ブラインドパッケージ仕様)

JAN：4973307745584

1BOXご購入いただくことで、シークレット1種を含むデザイン全6種類が揃います。

■販売情報

STAR WARS POP UP STORE

１.ランドマークプラザ 1F フェスティバルスクエア

【開催期間】2026年4月29日（水・祝）～5月24日（日）

【営業時間】1F：11:00～20:00

https://yokohama-landmark.jp/plaza_news/detail.html?act=63260

２.新宿三丁目ロフト ロフトMARKET

【開催期間】2026年5月1日(金) ～5月26日(火)

【営業時間】商業施設に準じます。

https://starwars-popup.smallplanet.co.jp/mondomondays2026_st02/

スケーター公式オンラインショップ https://skater-onlineshop.com/

および、全国の量販店、専門店、雑貨店など。

【 注意事項 】

本リリースに掲載している内容および表現は、版権元の監修を受けた文章となっております。

掲載の際は、内容の改変や意図の異なる表現にならないようご配慮いただきますようお願い申し上げます。

※店舗によって、お取り扱いの無い商品や発売時期が異なる場合がございます。ご了承ください。

※写真と実際の商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

※本リリースに記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。

(C) & TM Lucasfilm Ltd.

■スケーター株式会社

「心に愛を、くらしに夢を。」

暮らしの中でワクワクドキドキするような、夢や希望や感動を商品によってお届けすること。

それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。

私共は、ディズニー、サンリオキャラクターズ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。

お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。

企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/

公式X(旧Twitter)：https://x.com/skater_jpn

公式Instagram：https://www.instagram.com/lunchgoods.skater/

https://www.instagram.com/skater_all/

【お問い合わせ先】

スケーター株式会社 (奈良本社）

〒630-8520 奈良県奈良市杏町216-1

電話：0742-63-2001 Fax：0742-63-2021