【モンチッチ】お風呂上がりも「モンチッチ」と一緒！スケーターから吸水速乾タオルキャップとヘアターバンが新発売

スケーター株式会社

スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、 大人気キャラクター「モンチッチ」をデザインした「モンチッチCOLORS」シリーズより、「吸水速乾タオルキャップ」と「ヘアターバン」を新たに発売いたします。

■商品特長

お風呂上がりの髪から滴る水滴や、ドライヤーの時間の長さにお悩みではありませんか。

「モンチッチCOLORS」の吸水速乾タオルキャップとヘアターバンは、そんな日常の不便を解決するアイテムです。

吸水性に優れた素材を使用し、濡れた髪の水分を素早く吸収するため、ドライヤーの時間を短縮できます。

ふんわりとした柔らかな肌触りで、優しくフィットします。

明るい印象のピンク、パープル、イエローの3色展開で、それぞれに「モンチッチ」の顔が大きくデザインされています。

■商品詳細

モンチッチCOLORS 吸水速乾タオルキャップ

価格：各1,540円（税込）

品番：TOC11

サイズ：約230×170mm

JAN：ピンク（4973307739354）／パープル（4973307739361）／イエロー（4973307739378）

お風呂上がりやプール帰りの濡れた髪を包み込み、水分を吸収するタオルキャップです。

ドライヤーの時間を短縮する効果が期待できます。 ゴム入りで伸縮性があり、スムーズに着脱が可能です。

モンチッチCOLORS ヘアターバン

価格：各1,430円（税込）

品番：ZHTB1

サイズ：約190×90mm

JAN：ピンク（4973307739385）／パープル（4973307739392）／イエロー（4973307739408）

洗顔時やメイクアップ時など、髪をまとめるのに便利なヘアターバンです。

幅広のデザインと柔らかな素材により、快適な着け心地です。

フロント部分の大きな「モンチッチ」のデザインが特徴的です。

■販売情報

スケーター公式オンラインショップ https://skater-onlineshop.com/

および、全国の量販店、専門店、雑貨店など。

【 注意事項 】

本リリースに掲載している内容および表現は、版権元の監修を受けた文章となっております。

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※写真と実際の商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

※本リリースに記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。

(C)2026 Sekiguchi Co.,Ltd.

■スケーター株式会社

「心に愛を、くらしに夢を。」

暮らしの中でワクワクドキドキするような、夢や希望や感動を商品によってお届けすること。

それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。

私共は、ディズニー、サンリオキャラクターズ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。

お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。

企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/

公式X(旧Twitter)：https://x.com/skater_jpn

公式Instagram：https://www.instagram.com/lunchgoods.skater/

https://www.instagram.com/skater_all/

【お問い合わせ先】

スケーター株式会社 (奈良本社）

〒630-8520 奈良県奈良市杏町216-1

電話：0742-63-2001 Fax：0742-63-2021