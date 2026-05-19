【PORTERS DAY 2026 開催決決定記念！】最大の稼働数を実現した背景とは？iDAが推進する全体最適のDX戦略に迫る

ポーターズ株式会社お申込みはこちら :https://lp.porters.jp/seminar_260609?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0519#contact-form

人材ビジネス向けマッチングシステムを提供するポーターズ株式会社（東京都港区、代表 西森 康二）は、「PORTERS DAY 2026」の開催を記念して、昨年東京にて開催した「PORTERS DAY 2025」で大好評だったセミナーの再配信を2026年6月9日（火）12:00に実施いたします。

▼▼セミナー概要▼▼

本セミナーでは、ファッション・ビューティー業界特化の総合人材サービスを提供するiDAで経営企画室 執行役員／経営企画室 室長を務める渡邊佑樹氏にご登壇いただきました。

PORTERSを基盤にして、基幹システム・BIツール・コミュニケーションツール・自社サイトなどさまざまなツールを連携し、事業の拡大と、高品質なサービスの提供の両立に成功してきた同社の取り組みを紹介。その上で同社が見据える今後のDX戦略についてお話しいただいています。

▼▼こんな人におすすめ▼▼

・社内のデータが一元管理できていないと感じている方

・データに基づいた経営判断を実現したいと考える方

・事業拡大とサービス品質の維持・向上を両立させたい方

・自社のDX戦略の策定や見直しを検討している方

前回参加者の感想

◆PORTERSを軸に様々なオプションをつなげておられるのがすごいなと思いました。

◆どのようにシステムを統合していくとよいのか、目的に応じた構築構想など、とても勉強になりました。

◆実務のヒントがたくさんあり、活かせると思いました。

◆IDA様のリアルな取り組み内容の紹介がとても参考になりました。

▼▼登壇者の紹介▼▼

詳細を確認する :https://lp.porters.jp/seminar_260609?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0519#contact-form株式会社iDA経営企画室 執行役員 / 経営企画室 室長渡邊 佑樹氏

製薬系大手IQVIAでMRを経てワールド・モード・ホールディングス（WMH）へ。

本来ノンプログラマーながら独学でSQL・Python等を習得し、WMHにおいて人材会社iDAの経営企画室長として数値管理・DX推進とマーケティング統括を担うとともに、グループのPR責任者を兼務。

▼▼開催概要▼▼

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33277/table/226_1_3627ed8170796071a31f2fa89e899b10.jpg?v=202605201051 ]

セミナーお申し込みはこちら :https://lp.porters.jp/seminar_260609?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0519#contact-form

人材紹介・派遣企業向けクラウド型マッチングシステム「PORTERS」のご紹介

１.CRM機能

PORTERSの3つのおすすめ機能

候補者との関係構築を、より戦略的に

一元管理で、対応漏れや重複接触を防止

求職者の属性・経歴・過去のやりとりを蓄積し、リレーションを強化。

フェーズごとの適切なアプローチで、紹介決定率を高めます。

２.オートマッチング

最適な人材をワンクリックで提案

スキル・経験・希望条件と求人案件の情報を照らし合わせ、自動でマッチ度の高い候補者を表示。

マッチング条件も柔軟に設定でき、人の手では見落としがちな細かな要件も結びつけられ、マッチング漏れや質のばらつきを防止します。

3.人材事業に特化したダッシュボード

人材事業に特化したダッシュボードで 歩留まりを可視化

20年以上人材業界を支えるサービスを提供してきた経験から、人材ビジネスに必要なデータを精査し、一目で歩留まりがわかるKPI管理を実現。

人材事業を立ち上げたばかりでもすぐに利用できる便利な機能です。

ポーターズ株式会社について

■URL： https://www.porters.jp/

■所在地：東京都港区赤坂 8-5-34 TODA BUILDING 青山3階

■代表者：代表取締役 西森 康二

■証券コード：5126（東京証券取引所グロース）

■事業内容：『テクノロジーで世界の雇用にもっとも貢献する』をビジョンに、人材ビジネス向けのクラウドサービス『PORTERS』を日本国内・海外に向けて開発・提供。海外12ヶ国を含む人材紹介・派遣会社を中心に2,200社を超える導入実績。人材戦略支援マガジン「PORTERS MAGAZINE」の発行・運営。

人材紹介会社向け管理システムPORTERS Agent（ポーターズエージェント）(https://hrbc.porters.jp/agent/)

人材派遣会社向け管理システムPORTERS Staffing （ポーターズスタッフィング）(https://hrbc.porters.jp/staffing/)

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